Вопросы и ответы про НДФЛ и страховые взносе по договорам ДМС

4. В каких случаях требуется включение в налоговую отчетность страховых взносов и НДФЛ? В каких случаях требуется пересдача налоговой отчетности и какой именно: Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ? В случае необходимости расчета страховых взносов и НДФЛ можно ли исчислить и указать в текущем периоде и включить в отчетность текущего налогового периода, чтобы не пересдавать отчетность за предыдущие периоды?

Если заключается новый договор ДМС с данной страховой компанией или иной другой страховой компанией, исчисляются ли страховые взносы и НДФЛ со страховой премией по сотрудникам, указанным выше.

3. В случае окончания срока действия договора и не пролонгации договора с данной страховой компанией по трудоустроенным сотрудникам и включенным в список застрахованных лиц через 6 месяцев после трудоустройства, т.е. по тем сотрудникам, по которым срок страхования менее года, начисляются ли страховые взносы на страховую премию по данным сотрудникам и исчисляется ли НДФЛ?

2. При увольнении сотрудника подается информация в страховую компанию для исключения его из списка застрахованных лиц. В данном случае страховая премия, затраченная на данного сотрудника, облагается ли страховыми взносами и НДФЛ? Как определить размер данной страховой премии, если нет деления суммы по сотрудникам?

В отношении налоговой отчетности по НДФЛ у Организации не возникает обязанности осуществить перерасчет сумм НДФЛ, поскольку, как было отмечено нами выше, в случае изменения списка застрахованных лиц по договору ДМС в отношении уволенных и вновь принятых на работу сотрудников, страховая премия не будет облагаться НДФЛ независимо от срока действия договора ДМС.

4. По мнению Минфина РФ, в случае исключения сотрудника из состава застрахованных лиц по договору ДМС в связи с увольнением и возникновением обязанности по начислению страховых взносов, на сумму страховой премии, уплаченной по договору ДМС за указанного сотрудника, обязанности исчислить страховые взносы возникает в тех расчетных периодах, в которых были начислены соответствующие выплаты с представлением уточненных расчетов за соответствующие отчетные (расчетные) периоды.

Страховая премия в отношении вновь принятого сотрудника не будет облагаться НДФЛ, поскольку страховые премии по договору ДМС, уплаченные работодателями в отношении своих сотрудников, исключаются из налоговой базы по НДФЛ независимо от срока, на который заключен договор.

3. Страховая премия в отношении вновь принятого сотрудника будет облагаться страховыми взносами, поскольку срок действия договора ДМС в отношении этого сотрудника будет менее года;

Отметим, что, скорее всего подобный расчет будет осуществлен самой страховой компанией, поскольку в случае исключения застрахованного лица из списка, ей придется сделать перерасчет страховой премии.

По нашему мнению, если в отношении застрахованных сотрудников предусмотрен одинаковый объем услуг, предоставляемый в рамках договора страхования, а также предусмотрен возврат части страховой премии в случае досрочного расторжения договора, то страховую премию, приходящуюся на уволенного сотрудника, следует определить пропорционально количеству застрахованных лиц, а, затем, полученную сумму следует разделить на количество дней страхования и умножить на количество дней, приходящихся на период страхования уволенного сотрудника.

В случае исключения уволенного сотрудника из списка застрахованных лиц до истечения срока действия договора ДМС, страховые премии, уплаченные за уволенного сотрудника, не будут облагаться НДФЛ.

2. В случае исключения из списка застрахованных лиц по договору ДМС уволенного сотрудника срок действия договора в отношении этого сотрудника составит менее года, поэтому страховая премия, уплаченная за уволенного сотрудника, будет облагаться страховыми взносами.

Страховые премии, уплачиваемые работодателями по договорам добровольного медицинского страхования в пользу своих работников, не включаются в налоговую базу по НДФЛ у таких работников.

1. При заключении договоров ДМС на срок не менее одного года страховая премия, уплаченная организацией – работодателем по таким договорам не облагается страховыми взносами.

Обоснование

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 4015-1 (далее – Закон № 4015-1) объектами медицинского страхования могут быть имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование). Пунктом 7 статьи 4 Закона № 4015-1 установлено, что объекты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, относятся к личному страхованию. Таким образом, добровольное медицинское страхование относится к объектам личного страхования.

Вопрос 1. Облагается ли страховая премия, уплаченная Страхователем Страховщику, страховыми взносами и НДФЛ?

Вопрос 2.1. При увольнении сотрудника подается информация в страховую компанию для исключения его из списка застрахованных лиц. В данном случае страховая премия, затраченная на данного сотрудника, облагается ли страховыми взносами и НДФЛ?

Страховые взносы В Письме Минфина РФ от 14.10.2020 № 03-15-06/89729 даны следующие разъяснения: «Вопрос: В целях применения гл. 34 "Страховые взносы" НК РФ каков порядок обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды в случае добровольного расторжения договоров страхования, осуществленного по инициативе страхователя (к примеру, когда основанием являются увольнение работника, совершение им дисциплинарного проступка, причинение работником материального ущерба и т.п.), а именно: - возникает ли необходимость доначисления страховых взносов во внебюджетные фонды (с указанием, в каком периоде это необходимо сделать) при расторжении договора добровольного медицинского страхования - ранее 1 года с даты заключения договора, когда страхователю производится возврат части страховой премии за оставшийся до окончания действия договора страхования срок; Ответ: …Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса не подлежат обложению страховыми взносами, в частности, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица. Таким образом, при заключении организацией договоров добровольного медицинского страхования работников (далее - договор ДМС) на срок не менее одного года суммы платежей (взносов) организации по таким договорам не подлежат обложению страховыми взносами. Поскольку основным условием для необложения страховыми взносами сумм платежей (взносов) по договорам ДМС является срок не менее года, на который заключаются договоры ДМС, то в случае, если организация расторгает договоры ДМС досрочно, т.е. до истечения года с момента их заключения, она обязана произвести доначисление страховых взносов на суммы платежей (взносов) по таким договорам, уплаченных ею страховой организации за период действия данных договоров». В Письме Минфина РФ от 27.07.2022 № 03-03-06/1/72400 для случая исключения части сотрудников из списка застрахованных лиц по договору ДМС до окончания срока его действия даны следующие разъяснения: «Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 422 Кодекса не подлежат обложению страховыми взносами, в частности, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц. Таким образом, поскольку основным условием для необложения страховыми взносами сумм платежей (взносов) по договорам ДМС является срок страхования - не менее года, в случае исключения некоторых работников из продолжающего действовать в отношении этих работников договора организация обязана произвести доначисление страховых взносов на суммы платежей (взносов) по договорам ДМС таких работников». В Письме Минфина РФ от 03.07.2024 № 03-15-05/61936 был сделан вывод о том, что: «…если при увольнении или принятии в штат нового работника срок договора ДМС работника составляет меньше года, то в этом случае платежи по такому договору облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке». На основании изложенного, считаем, что в случае исключения из списка застрахованных лиц по договору ДМС уволенного сотрудника срок действия договора в отношении этого сотрудника составит менее года, поэтому страховая премия, уплаченная за уволенного сотрудника, будет облагаться страховыми взносами. НДФЛ Положения пункта 3 статьи 213 НК РФ исключают из налоговой базы страховые взносы, уплачиваемые по договорам добровольного личного страхования, независимо от срока, на который был заключен договор. На основании изложенного, считаем, что в случае исключения уволенного сотрудника из списка застрахованных лиц до истечения срока действия договора ДМС, страховые премии, уплаченные за уволенного сотрудника, не будут облагаться НДФЛ.

Вопрос 2.2. Как определить размер данной страховой премии, если нет деления суммы по сотрудникам?

Законодательством данный вопрос не урегулирован. По нашему мнению, если в отношении застрахованных сотрудников предусмотрен одинаковый объем услуг, предоставляемый в рамках договора страхования, а также предусмотрен возврат части страховой премии в случае досрочного расторжения договора, то страховую премию, приходящуюся на уволенного сотрудника, следует определить пропорционально количеству застрахованных лиц, а, затем, полученную сумму следует разделить на количество дней страхования и умножить на количество дней, приходящихся на период страхования уволенного сотрудника. Отметим, что, скорее всего подобный расчет будет осуществлен самой страховой компанией, поскольку в случае исключения застрахованного лица из списка, ей придется сделать перерасчет страховой премии.

Вопрос 3.1. В случае окончания срока действия договора и не пролонгации договора с данной страховой компанией по трудоустроенным сотрудникам и включенным в список застрахованных лиц через 6 месяцев после трудоустройства, т.е. по тем сотрудникам, по которым срок страхования менее года, начисляются ли страховые взносы на страховую премию по данным сотрудникам и исчисляется ли НДФЛ?

В данном случае применяться тот же порядок налогообложения НДФЛ и страховыми вносами, как в случае увольнения сотрудника до окончания действия договора ДМС: - страховая премия в отношении вновь принятого сотрудника будет облагаться страховыми взносами, поскольку срок действия договора ДМС в отношении этого сотрудника будет менее года; - страховая премия в отношении вновь принятого сотрудника не будет облагаться НДФЛ, поскольку страховые премии по договору ДМС, уплаченные работодателями в отношении своих сотрудников, исключаются из налоговой базы по НДФЛ независимо от срока, на который заключен договор.

Вопрос 3.2. Если заключается новый договор ДМС с данной страховой компанией или иной другой страховой компанией, исчисляются ли страховые взносы и НДФЛ со страховой премией по сотрудникам, указанным выше.

Заключение нового договора ДМС с прежней или новой страховой компанией не влияет на порядок обложения НДФЛ и страховыми взносами страховой премии, уплаченной по законченному договору ДМС.

4. В каких случаях требуется включение в налоговую отчетность страховых взносов и НДФЛ? В каких случаях требуется пересдача налоговой отчетности и какой именно: Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ? В случае необходимости расчета страховых взносов и НДФЛ можно ли исчислить и указать в текущем периоде и включить в отчетность текущего налогового периода, чтобы не пересдавать отчетность за предыдущие периоды?