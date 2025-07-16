О заполнении книги покупок принципалом

Как отражать приобретение иностранных товаров через агента в книге покупок.

Вопрос

Принципал приобретает иностранные товары через агента, действующего от своего имени по поручению Принципала.

Как в книге покупок Принципала должна отразиться импортная декларация (оформленная на имя агента)?

В графе «Наименование продавца» должно быть указано наименование иностранного поставщика?

Должны ли быть заполнены сведения о посреднике (гр. 11, 12 книги покупок)?

С учетом того, что оплату всех таможенных платежей производит агент, должны ли быть заполнены сведения о документах, подтверждающих уплату налога (гр .7 книги покупок) у принципала?

Агент перевыставляет произведенные расходы, связанные с доставкой груза, принципалу путем составления сводного счета-фактура на услуги от разных поставщиков.

Как данный сводный счет-фактура должен отразиться у Принципала?

Один счет-фактура с не заполненной графой 9 « Наименование продавца» с указанием общей стоимости покупки и общей суммы НДС?

Может ли агент выставить сводный счет-фактуру, если полученные документы составлены разными датами?

Ответ

В отношении ввоза импортного товара и уплаты ввозного НДС книга покупок заполняется в следующем порядке:

графа 3 – номер таможенной декларации;

графа 7 – прочерк;

графа 9 – наименование иностранного продавца;

графа 10 – прочерк;

графа 11 – наименование агента;

графа 12 – ИНН агента.

В сводном счете-фактуре могут содержаться данные только тех счетов-фактур, которые датированы одним числом.

При регистрации в книге покупок сводного счета-фактуры графы 9 и 10 не заполняются.

Обоснование

В силу пункта 1 статьи 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре (статья 1006 ГК РФ).

В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором (пункт 1 статьи 1008 ГК РФ).

Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала (пункт 2 статьи 1008 ГК РФ).

К отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 настоящего Кодекса, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора (статья 1011 ГК РФ).

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы (статья 1001 ГК РФ).

НДС, уплаченный при ввозе

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 ГК РФ объектом налогообложения признаются следующие операции ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

При этом налоговая база определяется как сумма таможенной стоимости ввозимого имущества и подлежащей уплате таможенной пошлины (подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 160 НК РФ).

Обязанность по уплате НДС возникает у декларанта с момента регистрации таможенным органом декларации на товары и до выпуска товаров для внутреннего потребления (пункты 1, 9 статьи 136 ТК ЕАЭС).

В данном случае при ввозе сырья на территорию РФ агент уплачивает НДС за счет принципала.

Правила ведения книги покупок установлен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Согласно пункту 6 Приложения 4 Постановления № 1137 при отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указываются регистрационный номер декларации на товары либо регистрационные номера деклараций на товары через разделительный знак ";" (точка с запятой) на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.

В графе 7 указываются реквизиты документов, подтверждающих фактическую уплату таможенному органу налога на добавленную стоимость.

Особенности заполнения книги покупок, в случае если ввоз осуществлялся через агента не установлены.

В письме Минфина РФ от 12.04.2017 № 03-07-08/21708 были даны следующие разъяснения:

«…в случае уплаты таможенным органам налога на добавленную стоимость комиссионером, приобретающим технологическое оборудование по поручению комитента, налог принимается к вычету у комитента после принятия на учет приобретенных товаров на основании документов, подтверждающих уплату налога агентом, а также таможенной декларации (ее копии) на ввозимые товары, полученной от комиссионера».

Разъяснения основаны на недействующей редакции Постановления № 1137, но считаем, что они актуальны и в настоящее время.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, у принципала в книге покупок регистрируется номер таможенной декларации на товары. В связи с этим, агентом должна быть предоставлена принципалу копия таможенной декларации.

В отношении платежных документов отметим, что наличие платежных документов не является обязательным требованием для вычета ввозного НДС, так как сведения о сумме исчисленного и уплаченного налога содержаться в таможенной декларации.

В письме ФНС РФ от 22.02.2019 № СД-4-3/3108@ были даны следующие разъяснения на данному вопросу:

«…для целей применения вычетов сумм налога, уплаченных налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах, указанных в пункте 2 статьи 171 Налогового кодекса, документом, подтверждающим уплату суммы НДС, может являться декларация на товары, в которой содержатся сведения, свидетельствующие о выпуске товаров в соответствующей таможенной процедуре, а также сведения о сумме исчисленного и уплаченного налога по соответствующему коду вида платежа.

При отражении в книге покупок (приложение N 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137) суммы налога, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в вышеуказанном случае, в графе 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" ставится прочерк».

Аналогичное мнение высказано в письмах Минфина РФ от 10.04.2025 № 03-07-07/35654, от 14.07.2020 № 03-07-14/60997, от 15.02.2018 № 03-07-08/9279.

Таким образом, принципал в графе 7 книги покупок может поставить прочерк.

В соответствии с пунктом 6 Приложения 4 Постановления № 1137 в графе 9 указывается наименование продавца, а в графе 10 - ИНН/КПП продавца.

В отношении заполнения графы 9 никаких особенностей в отношении операций по ввозу товаров не предусмотрено. Соответственно, в рассматриваемом случае должно быть указан наименование иностранного продавца.

В свою очередь графа 10 не заполняется в силу пункта 6 Приложения 4 Постановления № 1137.

Учитывая изложенное, в книге покупок в графе указывается наименование иностранного продавца. Графа 10 не заполняется.

В соответствии с пунктом 6 Приложения 4 Постановления № 1137 в графе 11 указывается наименование посредника (агента), приобретающего товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени для покупателя-комитента (принципала).

В графе 12 указывается ИНН/КПП посредника, указанного в графе 11 книги покупок.

Постановление № 1137 не предусматривает особенностей заполнения граф 11 и 12 книги покупок в отношении операций по ввозу товара через посредников.

В связи с этим, по нашему мнению, в случае приобретения и ввоза товара (также уплаты ввозного НДС) с привлечением посредника, в графах 11 и 12 книги покупок указывается наименование, ИНН, КПП посредника.

Учитывая изложенное, в отношении ввоза импортного товара и уплаты ввозного НДС книга покупок заполняется в следующем порядке:

графа 3 – номер таможенной декларации;

графа 7 – прочерк;

графа 9 – наименование иностранного продавца;

графа 10 – прочерк;

графа 11 – наименование агента;

графа 12 – ИНН агента.

Сводный счет-фактура

В первую очередь рассмотрим правомерность оформления агентом сводного счета-фактуры, если полученные им документы оформлены разными датами.

Порядок заполнения счета-фактуры установлен Постановлением № 1137.

Согласно пункту 1 Приложения 1 Постановления № 1137 в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).

При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером (агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом комиссионеру (агенту). Порядковые номера таких счетов-фактур указываются каждым налогоплательщиком в соответствии с их индивидуальной хронологией составления счетов-фактур.

В случае приобретения комиссионером (агентом) у двух и более продавцов товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени в счете-фактуре, составляемом комиссионером (агентом) комитенту (принципалу), комиссионер (агент) вправе указывать дату выписки счетов-фактур, составленных продавцами комиссионеру (агенту) на эту дату. Порядковый номер такого счета-фактуры указывается каждым налогоплательщиком в соответствии с индивидуальной хронологией составления счетов-фактур.

Из указанных норм можно сделать вывод о том, что агент в случае приобретения товаров (работ, услуг) у нескольких продавцов вправе оформить сводный счет-фактуру.

При этом в таком счете-фактуре указывается дата, которая указана в счетах-фактурах продавцов. То есть в сводном счете-фактуре могут содержаться данные только тех счетов-фактур, которые датированы одним числом.

Сводный счет-фактура регистрируется в книге покупок принципала в порядке, установленном Постановлением № 1137.

Так, согласно пункту 6 Приложения 4 Постановления № 1137 в графе 9 книги покупок указывается наименование продавца.

Графа 9 не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени.

В графе 10 указывается ИНН/КПП продавца.

Графа 10 не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени.

Таким образом, при регистрации в книге покупок сводного счета-фактуры графы 9 и 10 не заполняются.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 01 июля 2025 года