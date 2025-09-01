О возможности квалификации в начало трудовых отношений факта, связанного с передачей дел соискателю увольняющимся работником

Если компания начнет передачу дел кандидату до его официального трудоустройства, будут ли такие действия считаться подтверждением его приема на работу?

Из норм трудового кодекса следует, что трудовые отношения возникают либо в связи с заключением трудового договора, либо в связи с фактическим допущением работника к работе.

При установлении факта наличия или отсутствия трудовых отношений суды анализируют следующие обстоятельства:

было ли физическое лицо привлечено к выполнению определенной работы;

осуществлялась ли работа с ведома работодателя, по его поручению, в его интересах;

выплачивалась ли заработная плата;

подчинялось ли физическое лицо режиму работы, установленному на территории работодателя;

представлялись ли физическому лицу гарантии, предусмотренные трудовым договором – выходные дни, отпуск;

было ли организовано рабочее место;

обеспечивались ли работодателем условия труда и др.

При рассмотрении трудового спора судами принимаются во внимание любые доказательства, в частности, письменные:

оформление пропусков;

ведение журнала прихода и ухода;

платежные ведомости;

графики отпусков;

командировочные документы;

документальное подтверждение возмещения расходов физического лица и др.

Судебная практика, подтверждающая или опровергающая факт заключения трудового договора путем допуска соискателя к принятию дел у сотрудника, написавшего заявления об увольнении, нами не выявлена.

Между тем, по нашему мнению, можно найти доводы как в пользу того, что трудовые отношения возникли, так и против, в связи с чем, мы не можем исключить риска возникновения претензий со стороны соискателя в случае отказа ему в заключении трудового договора, а также риска, связанного с тем, что суд примет решение в пользу соискателя.

Обоснование

В соответствии со статьей 16 ТК РФ трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, трудовые отношения возникают либо в связи с заключением трудового договора, либо в связи с фактическим допущением работника к работе.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 были даны следующие разъяснения:

«17. В целях надлежащей защиты прав и законных интересов работника при разрешении споров по заявлениям работников, работающих у работодателей - физических лиц (являющихся индивидуальными предпринимателями и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, судам следует устанавливать наличие либо отсутствие трудовых отношений между ними. При этом суды должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции. К характерным признакам трудовых отношений в соответствии со статьями 15 и 56 ТК РФ относятся: достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности); обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником трудовой функции за плату. О наличии трудовых отношений может свидетельствовать устойчивый и стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение работником работы только по определенной специальности, квалификации или должности, наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения. К признакам существования трудового правоотношения также относятся, в частности, выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя; интегрированность работника в организационную структуру работодателя; признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы; осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов; предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем (Рекомендация N 198 о трудовом правоотношении, принятая Генеральной конференцией Международной организации труда 15 июня 2006 года). 18. При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения, суд в силу статей 55, 59 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством. К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой деятельности работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении работника в командировку, о возложении на работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности работника; расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника; документы хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте; документы по охране труда, как то: журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда), свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие».

В Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового договора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.04.2022, отмечено следующее

«Из приведенных выше нормативных положений трудового законодательства и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что к характерным признакам трудового правоотношения относятся: достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный характер трудового отношения (оплата производится за труд)…. Таким образом, по смыслу статей 15, 16, 56, части второй статьи 67 ТК РФ в их системном единстве, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным. Следовательно, суд должен не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции».

В Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24.07.2025 по делу № 88-14821/2025 (УИД 77RS0006-02-2021-011107-67) были сделаны выводы о наличии трудовых отношений в силу следующего:

«Судами установлено, что между сторонами достигнуто соглашение о личном выполнении истцом работы главного бухгалтера; истцом трудовая функция осуществлялась с ведома уполномоченных лиц, в интересах, под контролем и управлением работодателя; истец подчинялась действующему у работодателя режиму труда; ей производилась выплата заработка. Судами установлено, что работодателем не исполнена обязанность надлежащим образом оформить трудовые отношения с работником, с истцом не заключен в письменной форме трудовой договор, не издан приказ (распоряжения) о приеме на работу. Однако неисполнение работодателем указанных обязанностей не должно влиять на права работника, допущенного к исполнению трудовых обязанностей с ведома и по поручению уполномоченного лица работодателя, осуществляющего трудовые обязанности в интересах работодателя».

В Определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 03.02.2025 по делу № 88-882/2025 (УИД 50RS0016-01-2023-004542-07) были сделаны выводы об отсутствии трудовых отношений при наличии приказа о назначении физического лица на определенную должность в силу следующего:

«Установив на основании совокупности представленных сторонами доказательств, что Д. к работе в должности исполнительного директора не приступала, трудовые обязанности по данной должности никогда не исполняла, заработную плату не получала, не имела рабочего места в ООО "ТехнолентаПак", правилам внутреннего трудового распорядка не подчинялась, договор субаренды нежилого помещения между ООО "ТехнолентаПак" ООО "Инженерная компания ПРОГРЕСС", пропуск на территорию которого имела Д., расторгнут в 2021 году, суд обоснованно исходил из того, что само по себе наличие приказа генерального директора о назначении Д. на должность исполнительного директора не свидетельствует о возникновении между сторонами трудовых отношений».

В Определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.03.2025 № 88-7142/2025 (УИД 36RS0006-01-2024-000053-14) были приведены аргументы о том, что судом не были исследованы обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии трудовых отношений:

«По данному делу юридически значимыми и подлежащими определению и установлению с учетом исковых требований Л., возражений ответчика относительно иска и регулирующих спорные отношения норм материального права являлись следующие обстоятельства: осуществляло ли АО "Тинькофф Банк" в 2023 году какую-либо хозяйственную деятельность на территории г. Воронежа и Воронежской области; было ли достигнуто соглашение между Л. и АО "Тинькофф Банк" о личном выполнении Л. работы в должности оператора кол-центра и имелся ли офис по указанному истцом адресу и график работы; имеется ли должность оператора кол-центра в штатном расписании ответчика; был ли допущен Л. к выполнению этой работы в АО "Тинькофф Банк", когда и кем был допущен; какие обязанности были возложены на Л. исходя из осуществляемых им трудовых функций; проходил ли он обучение у работодателя в период работы, кем и в каком порядке оно было организовано; выполнял ли Л. работу в интересах, под контролем и управлением ответчика; подчинялся ли он действующим у ответчика правилам внутреннего трудового распорядка при выполнении работы; выплачивалась ли Л. заработная плата, с какой периодичностью и в каком размере; кто перечислял денежные средства Л. в спорный период с сентября по декабрь 2023 года и имело ли данное лицо полномочия на перечисление денежных средств Л.; как и на основании чего указано наименование платежа при перечислении этих денежных средств Л.; предоставлял ли ответчик Л. имущество для выполнения им работы; в каком порядке и в связи с чем истец перестал с 30 декабря 2023 года выполнение своих функций у ответчика. Между тем обстоятельства, имеющие значение для дела и определяющие характер возникших отношений между истцом и ответчиком, с учетом подлежащих применению норм трудового и гражданского законодательства в качестве юридически значимых определены не были, предметом исследования и оценки судов в нарушение приведенных требований Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не являлись».

Таким образом, при установлении факта наличия или отсутствия трудовых отношений суды анализируют следующие обстоятельства:

было ли физическое лицо привлечено к выполнению определенной работы;

осуществлялась ли работа с ведома работодателя, по его поручению, в его интересах;

выплачивалась ли заработная плата;

подчинялось ли физическое лицо режиму работы, установленному на территории работодателя;

представлялись ли физическому лицу гарантии, предусмотренные трудовым договором – выходные дни, отпуск;

было ли организовано рабочее место;

обеспечивались ли работодателем условия труда и др.

При рассмотрении трудового спора судами принимаются во внимание любые доказательства, в частности, письменные:

оформление пропусков;

ведение журнала прихода и ухода;

платежные ведомости;

графики отпусков;

командировочные документы;

документальное подтверждение возмещения расходов физического лица и др.

Отметим, что судебная практика, подтверждающая или опровергающая факт заключения трудового договора путем допуска соискателя к принятию дел у сотрудника, написавшего заявления об увольнении, нами не выявлена.

Между тем, по нашему мнению, можно найти доводы как в пользу того, что трудовые отношения возникли, так и против, в связи с чем, мы не можем исключить риска возникновения претензий со стороны соискателя в случае отказа ему в заключении трудового договора, а также риска, связанного с тем, что суд примет решение в пользу соискателя.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 11 августа 2025 года