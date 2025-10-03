О составе промежуточной отчетности в 2025 году

Ответ

С 2025 года понятие промежуточной бухгалтерской отчетности включает следующие формы:

- бухгалтерский баланс,

- отчет о финансовых результатах,

- отчет об изменениях капитала,

- отчет о движении денежных средств,

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Организация не вправе предусмотреть в учетной политике состав промежуточной бухгалтерской отчетности отличный от того, который установлен пунктами 5 и 6 ФСБУ 4/2023.

Если условиями договора предусмотрено обязательство по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, то Организация обязана будет представить в составе отчетности следующие формы:

- бухгалтерский баланс,

- отчет о финансовых результатах,

- отчет об изменениях капитала,

- отчет о движении денежных средств,

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Если условиями договора будет предусмотрено, что Организация обязана представить по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, то такая отчетность не будет являться промежуточной с точки зрения бухгалтерского законодательства. Иными словами, в этом случае у Организации не возникнет обязанности по представлению промежуточной бухгалтерской отчетности, предусмотренной частью 4 статьи 13 Закона № 402-ФЗ.

В этом случае Организации целесообразно предусмотреть в учетной политике порядок составления таких форм. Например, можно указать, что они составляются в том же порядке, в котором должны составляться бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в составе промежуточной бухгалтерской отчетности.

Формулировка в договорах, приведенная в вопросе, соответствует условиям представления промежуточной отчетности до 01.01.2025 и противоречит условиям представления промежуточной отчетности с 01.01.2025.

Считаем, что кредитные организации могут инициировать внесение изменений в договоры в целях приведения в соответствие понятия промежуточной отчетности и представляемых в ее составе форм.