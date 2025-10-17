О расходах в виде стоимости услуг по продвижению товара при УСН

Как учесть расходы в виде стоимости услуг по продвижению товара при УСН на маркетплейсе, и можно ли принять такие затраты к учету как рекламные, разбираем в материале.

Вопрос

Организация применяет УСН «Доходы минус Расходы». Организация приобретает услугу по продвижению товара на сайте wildberries.ru. В тексте УПД прописано следующее содержание: «Оказание услуг "ВБ.Продвижение".

К каким рекламным расходам можно отнести данной продвижение, нормированным или не нормированным?

И возможно ли принять данные затраты к учету как рекламные с учетом того, что это внутренняя реклама на сайте и маркировке она не подлежит?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Ответ

Не считается рекламой информация о товарах разных производителей (продавцов), размещенная на маркетплейсе, при условии, что такая информация оформлена в единообразном стиле и не выделяет товар среди остальных.

В связи с этим услуги «WB.Продвижение» с большой долей вероятности не будут признаны рекламными услугами.

В таком случае у Организации отсутствует возможность учесть такие расходы при расчете налоговой базы по УСН на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

По нашему мнению, расходы на услуги «WB.продвижение» можно считать связанными с реализацией товара. Соответственно, Организация может учесть данные услуги на основании подпункта 23 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Вместе с тем, учитывая отсутствие разъяснений по данной ситуации, не исключаем, что контролирующие органы будут придерживаться иной позиции по данному вопросу.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.14 НК РФ объектом налогообложения УСН признаются, в частности, доходы, уменьшенные на величину расходов.

Перечень расходов, которые могут учитываться при определении налоговой базы в случае применения УСН, является закрытым.

Так, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщик вправе учесть в составе расходов расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания.

При этом в силу пункта 2 статьи 346.16 НК РФ расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса.

Расходы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 9 - 21, 38 пункта 1 настоящей статьи, принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций статьями 254, 255, 263, 264, 265 и 269 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ в целях настоящей главы налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений пункта 4 настоящей статьи, за исключением расходов, перечисленных в статье 270 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 264 НК РФ к расходам организации на рекламу в целях настоящей главы относятся:

расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса.

Пунктом 44 статьи 270 НК РФ определено, что при определении налоговой базы не учитываются расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, на иные виды рекламы, не предусмотренные абзацами вторым - четвертым пункта 4 статьи 264 настоящего Кодекса, сверх установленных абзацем пятым пункта 4 статьи 264 настоящего Кодекса предельных норм, а также расходы рекламодателей на распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если информация о такой рекламе не была представлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", либо если такая реклама была распространена на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доступ к которому ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, или на информационном ресурсе иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, не исполнившего требования, запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 1 июля 2021 года N 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" и иным законодательством Российской Федерации.

Из приведенных норм следует, что расходы на рекламу реализуемых товаров через информационно-телекоммуникационные сети могут быть учтены при определении налоговой базы по УСН в полном объеме при условии, что информация о такой рекламе была представлена в соответствующий федеральный орган исполнительной власти в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Закона № 38-ФЗ[1].

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 38-ФЗ реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 38-ФЗ под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Таким образом, под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (товару, продавцу товаров, средству индивидуализации товара или продавца) и его продвижения на рынке.

При этом статьей 18.1 Закона № 38-ФЗ предусмотрена, в частности, обязанность ряда лиц (рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем и др.), соответствующих установленным критериям, представлять (обеспечить представление) информацию о рекламе, распространенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в Роскомнадзор, а также проводить маркировку рекламы.

Как следует из вопроса, Организация приобрела услугу «WB.Продвижение».

Из общедоступных источников информации[2] следует, что в рамках услуги «WB.Продвижение»:

«Вайлдберриз предоставляет Продавцу возможность с использованием функционала Портала (его раздела «WB.Продвижение») в соответствии с требованиями, размещенными на Портале, и настоящими Правилами, влиять на показ Товаров (предложений о продаже Товаров) на Сайте и (или) в мобильном приложении Вайлдберриз на более высоких позициях в результатах поиска, в каталоге товаров соответствующей категории, рекомендациях на главной странице, на страницах с информацией о других товарах и иных местах, перечень которых доступен Продавцу на Портале.

Продавец определяет условия размещения и порядок определения стоимости услуг «WB.Продвижение» в отношении всей информационной кампании, представляющей собой совокупность выбранных Товаров, и имеющей свой уникальный номер, который присваивается Вайлдберриз при создании такой кампании Продавцом.

Позиции Товаров на Сайте и (или) в мобильном приложении Вайлдберриз в результатах поиска, в каталоге товаров соответствующей категории, рекомендациях на главной странице, в других карточках товара и иных местах, перечень которых доступен Продавцу на Портале, зависят от CPM. CPO или CPC информационной кампании Продавца и CPM, CPO, CPC информационных кампаний других Продавцов, а также других критериев, влияющих на ранжирование Товаров, в том числе с учетом факторов, влияющих на ранжирование Товаров в поисковой выдаче, указанных по ссылке: Выдача и ранжирование товаров на Wildberries. При этом место показа Товаров Продавца не является фиксированным».

Из приведенного описания можно предположить, что в рамках данной услуги происходит приоритетная демонстрация карточек с товаром Организации на интернет-сайте и в мобильном приложении маркетплейса (при поиске такие карточки будут доступны быстрее, чем карточки других товаров). При этом карточки товаров Организации никаким образом особенно не выделяются и не содержат каких-либо отметок о привлечении к ним особого внимания со стороны покупателей.

По вопросу отнесения информации к рекламе имеются следующие разъяснения.

Приказ ФАС № 821/23 от 14.11.2023 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований «Понятие рекламы»:

«…отнесение информации к рекламе или иной информации осуществляется в каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и всех обстоятельств ее размещения.

Информация, содержащая одинаковый набор сведений об организациях и производимых или реализуемых ими товарах (оказываемых услугах), сгруппированная по определенным рубрикам, размещенная на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", представляющем собой каталог, носит справочно-информационный характер, поскольку направлена на извещение потребителей о существовании того или иного товара (услуги), предлагаемых к продаже.

При размещении кратких информационных сведений такая задача, стоящая перед рекламой, как информирование и поддержание интереса к конкретному юридическому лицу и его товару, не выполняется, поскольку подобная информация, размещенная среди таких же однородных сведений многих юридических лиц не позволяет выделить какое-либо одно лицо, товар и сформировать к нему интерес.

Не относится к рекламе единообразная информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), а также страницах владельца агрегатора информации о товарах (услугах) в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в официальном приложении для мобильных устройств, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта, соответствующей страницы в социальной сети, мобильного приложения об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, и сгруппированы по определенным рубрикам, разделам, категориям.

Кроме того, не является рекламой информация о производимых товарах (оказываемых услугах, организуемых выставках и подобных мероприятиях), размещенная на официальном сайте производителя таких товаров (лица, оказывающего услуги, организатора таких мероприятий), на страницах производителя таких товаров (лица, оказывающего услуги, организатора таких мероприятий) в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в официальном приложении для мобильных устройств, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта, соответствующей страницы в социальной сети, мобильного приложения об ассортименте своих товаров (услуг, организуемых мероприятиях), условиях их приобретения (участия в них), ценах и скидках, правилах пользования (участия).

Учитывая тот факт, что сайт, страница в социальной сети или мобильное приложение является информационным ресурсом и создается с целью размещения наиболее полной информации, например, о деятельности компании, ее товарах и услугах, и последующего ознакомления заинтересованных лиц с данной информацией, посещение таких ресурсов рассматривается как возможность для потребителя получить необходимый объем сведений о компании, производимых товарах, акциях и т.п. в целях правильного потребительского выбора.

Такие сведения носят информационный и справочный характер, соответственно на них положения Федерального закона "О рекламе" не распространяются.

Однако в отдельных случаях, когда размещаемая на сайте, на странице в социальных сетях, или в приложении для мобильного устройства продавца товаров разных производителей информация направлена не столько на информирование потребителя об ассортименте предлагаемых товаров, работ, услуг или деятельности компании, в том числе о контрагентах (партнерах) данной компании, сколько на привлечение внимания к конкретному товару, работе, услуге и их выделение среди однородных товаров, работ, услуг (например, путем размещения стационарного баннера, размещаемого на каждой странице сайта и не связанного с содержанием таких страниц и т.п.), такая информация может быть признана рекламой, и на такую информацию распространяются требования Федерального закона "О рекламе".

Информация, предоставляемая поисковой системой по запросу пользователя, не подпадает под понятие рекламы, так как целью распространения данной информации является непосредственный запрос о ее предоставлении, и на такую информацию не распространяются требования Федерального закона "О рекламе".

Однако в отдельных случаях, когда на странице результатов поисковой выдачи помимо информации, предоставляемой поисковой системой по запросу пользователя, также размещается информация, направленная на привлечение внимания к конкретному товару и его выделение среди однородных товаров (например, всплывающий баннер или информация, размещенная посредством системы размещения контекстной рекламы), то такая информация является рекламой.

Письмо ФАС от 09.04.2025 № АК/32908/25:

«2 - 3. В случае, если на сайте организации (производителя товаров или продавца своих товаров) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен баннер (либо новость) с акцией на конкретный товар, который входит в перечень продаваемых организацией товаров, такая информация будет носить справочно-информационный характер и не может быть признана рекламой, поскольку данные сведения предназначены для информирования посетителей сайта организации об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах, акциях и скидках и т.п. в целях правильного потребительского выбора.

Также в случае, если на странице (в группе) организации в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен пост с информацией акции/товара/услуги, которую продает данная организация, то такая информация справочно-информационного характера не может быть признана рекламой, поскольку данные сведения предназначены для информирования посетителей соответствующей страницы организации в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах, акциях и скидках и т.п. в целях правильного потребительского выбора.

При этом для признания информации о товарах на сайте, на страницах (в группе) в социальных сетях магазина, продавца товаров разных производителей справочно-информационной, такая информация должна быть выполнена в обычном, едином стиле и направлена на информирование о самом магазине, продавце и товарах, которые магазин, продавец реализует. Информация на маркетплейсах о товарах, которые продают различные продавцы, также не является рекламой, если она размещена единообразно и не выделяется из общего стиля сайта. Однако если на сайте, на страницах (в группе) в социальных сетях магазина, продавца товаров разных производителей, маркетплейсе размещаются сведения о товарах, которые визуально выделяются среди общей подачи информации и стимулируют или поддерживают особый интерес к определенному товару, например, "закрепленный" баннер, размещаемый на каждой странице сайта и не изменяющийся при переходе на другую страницу, или баннер, неоднократно "всплывающий" на одной странице или при переходе на разные страницы сайта, такая информация может признаваться рекламой».

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2025 № 1087 утверждены «Критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой на отдельных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Постановление № 1087).

Так, в соответствии с пунктом 1 данного Постановления им устанавливаются критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой, в частности, на информационных ресурсах, которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств такому владельцу в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

В силу пункта 2 Постановления № 1087 информация, распространяемая на информационных ресурсах (сайтах, и (или) страницах сайта в сети "Интернет", и (или) информационных системах, и (или) программах для электронных вычислительных машин), указанных в пункте 1 настоящего документа, относится к рекламе, если соответствует понятию "реклама", предусмотренному в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О рекламе", и отвечает в совокупности следующим критериям:

а) направлена на привлечение внимания к товару (работе, услуге), средству индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовителю или продавцу товара, результатам интеллектуальной деятельности либо мероприятию и формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке;

б) не носит характер справочно-информационных или аналитических материалов. К справочно-информационным или аналитическим материалам относятся:

результаты поисковой выдачи, предоставляемые по запросу пользователя информационных ресурсов, указанных в абзацах первом - пятом пункта 1 настоящего документа, независимо от способа и формы предоставления таких результатов, а также признаков, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;

информация, включенная в каталог товаров (работ, услуг), то есть сгруппированная по определенным рубрикам без нарушения визуального единообразия и единого стиля представления информации в соответствующей рубрике, представляющая собой однотипный набор кратких информационных сведений о лицах и производимых или реализуемых ими товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах);

информация о производимых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах), организуемых выставках и подобных мероприятиях, размещенная на информационном ресурсе производителя таких товаров (лица, выполняющего работы, оказывающего услуги), организатора таких мероприятий;

справочно-информационные материалы о товарах (работах, услугах) и (или) продавцах, производителях таких товаров (лицах, выполняющих работы, оказывающих услуги), которые предоставляются пользователю информационных ресурсов, указанных в абзацах первом - пятом пункта 1 настоящего документа, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 10.2-2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

информация, представляющая собой личное мнение или отношение к какому-либо товару (работе, услуге) пользователей информационных ресурсов, указанных в абзаце четвертом пункта 1 настоящего документа, распространяемая такими пользователями посредством созданных ими персональных страниц на указанных информационных ресурсах, при условии, что данная информация не формирует интерес к какому-либо товару (работе, услуге), в том числе за счет чрезмерного описания товара (работы, услуги) и его достоинств, призывов к покупке;

в) не является объявлениями физических лиц или юридических лиц, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности. К объявлениям физических лиц или юридических лиц, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, относятся размещенные на информационных ресурсах, указанных в абзацах первом - пятом пункта 1 настоящего документа:

сообщения о передаче вещей, животных безвозмездно;

сообщения о продаже физическими лицами принадлежащих им вещей, предназначенных для личного потребления;

отзывы (суждения, мнения), содержащие оценку товара (работы, услуги) и (или) продавца, производителя таких товаров (лица, выполняющего работы, оказывающего услуги), размещенные в соответствующих разделах информационного ресурса;

объявления работодателей о приеме на работу без размещения сведений, привлекающих внимание к конкретному товару (работе, услуге), лицу.

Из приведенных норм и разъяснений можно сделать следующие выводы.

Реклама должна быть направлена на привлечение внимание к товару, формированию и поддержанию интереса к нему и продвижение на рынке. Она не должна носить справочно-информационный или аналитический характер. Реклама не должна быть объявлением, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Примерами информации, которая может признаваться рекламой, являются, в частности:

конкретному товару уделяется особое внимание , о нем дается избыточная и положительно окрашенная информация, имеются призывы приобрести данный товар;

на маркетплейсе размещена информация о товаре, которая визуально выделяется на фоне других товаров и стимулирует (поддерживает) особый интерес к данному товару (в частности: закрепленный баннер, размещаемые на каждой странице сайта, или баннер, неоднократно всплывающий на одной странице или при переходе на разные страницы сайта).

В свою очередь не будет считаться рекламой информация о товарах разных производителей (продавцов), размещенная на маркетплейсе, при условии, что такая информация оформлена в единообразном стиле и не выделяет товар среди остальных.

Как было отмечено нами ранее, в рамках услуги «WB.Продвижение» карточка с товаром Организации демонстрируется в приоритетном порядке, при этом такая карточка оформлена в единообразном стиле и товар никаким образом не выделяется среди остальных товаров.

В Письме Роскомнадзора от 20.02.2025 № 03-72707 сделан следующий вывод:

«…любая реклама, распространяемая в сети "Интернет", направленная на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации, должна маркироваться, а сведения о ней должны направляться в Роскомнадзор».

В связи с этим, можно сделать вывод, что услуга по продвижению карточек товара на сайте маркетплейса, не является рекламной услугой. Данный вывод косвенно подтверждается тем, что карточка товара не маркируется в соответствии с требованиями статьи 18.1 Закона № 38-ФЗ.

Отметим, что какие-либо официальные разъяснения контролирующих органов по рассматриваемой услуге в настоящее время отсутствуют.

В рассматриваемой ситуации считаем возможным рассмотреть позицию контролирующих органов и судов по вопросу учета расходов на услуги по приоритетной выкладке товара, поскольку, по нашему мнению, данные услуги могут являться схожими с услугами по продвижению карточек товара на маркетплейсе.

По мнению контролирующих органов (Письма Минфина РФ от 18.03.2014 № 03-03-06/1/11641, от 13.12.2011 № 03-03-06/1/818, от 16.09.2011 № 03-03-06/1/556) если целенаправленные, оговоренные в договоре действия исполнителя (покупателя - организации розничной торговли) направлены и обеспечивают привлечение внимания покупателей к товарам определенного наименования, продаваемым организацией-заказчиком (поставщиком-продавцом), то такие действия являются услугами по рекламе, которые при надлежащем документальном подтверждении учитываются в целях налогообложения прибыли в пределах исчисляемого от размера выручки норматива, установленного в пункте 4 статьи 264 НК РФ.

По мнению судов, расходы на услуги по приоритетной выкладке не являются рекламными и могут быть учтены в полном объеме на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Так, В Постановлении ФАС Московского округа от 18.02.2013 по делу № А40-83540/12-116-180 указано следующее:

«Суды обоснованно пришли к выводу, что услуги по приоритетной выкладке товаров подлежат учету в полном размере в составе других расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ, так как не признаются рекламой применительно к положениям статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".

При этом судами учтено, что выкладка товара представляет собой определенное расположение самого товара в местах его продаж, и не содержит дополнительных сведений и информации. Целью выкладки являлось привлечение внимания покупателей к товару, стимулирование к покупке определенной продукции, которая достигается грамотным расположением товара (учитывается определенная область торгового зала, уровень полок, а также иные факторы). Таким образом, отождествление выкладки товара с рекламой товара противоречит целям и сущности рекламной деятельности».

Аналогичный вывод содержит Постановление ФАС Московского округа от 10.06.2011 № КА-А40/4733-11 по делу № А40-82171/10-76-422.

Таким образом, в отношении приоритетной выкладки отсутствует единая позиция о том, являются ли такие услуги рекламными.

По мнению Минфина РФ услуги по приоритетной выкладке могут считаться рекламными только в том случае, если они направлены и обеспечивают привлечение внимание к товару. При этом суды приоритетную выкладку рекламой не считают, даже с учетом того, что ее целью было привлечение внимание покупателей к товару.

На основании вышеизложенного, по нашему мнению, можно сделать вывод, что услуги «WB.Продвижение» с большой долей вероятности не будут признаны рекламными услугами. В таком случае у Организации отсутствует возможность учесть такие расходы при расчете налоговой базы по УСН на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Как было отмечено нами ранее, перечень расходов, которые могут учитываться при определении налоговой базы в случае применения УСН, является закрытым. В таком случае у Организации также отсутствует возможность учесть данные расходы в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией товаров.

При этом в силу подпункта 23 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ в составе расходов при расчете налоговой базы по УСН могут быть учтены расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на величину расходов, указанных в подпункте 8 настоящего пункта), а также расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров.

По нашему мнению, расходы на услуги «WB.продвижение» можно считать связанными с реализацией товара. В таком случае Организация может учесть данные услуги на основании подпункта 23 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Вместе с тем, учитывая отсутствие разъяснений по данной ситуации, не исключаем, что контролирующие органы будут придерживаться иной позиции по данному вопросу.

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 29 сентября 2025 года

[1] Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006

[2] https://seller.wildberries.ru/instructions/ru/ru/material/item-promotion-service-terms#15.2.-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%C2%ABwb.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB