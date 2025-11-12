О ставке по НДС при организации перевозки импортного груза по территории РФ

Разбираемся, вправе ли организация применить ставку по НДС 0%, при частичном следовании импортного груза через территорию КНР.

Вопрос

По договору ТЭУ Организация оказывает услуги по организации перевозки импортного груза от Забайкальска до Новокузнецка по ж/д. По территории Китая осуществляет доставку импортного груза другой Экспедитор, импортный груз проходит таможенную очистку в Забайкальске, выгружается из одного вагона, загружается в другой вагон и далее Организация осуществляет перевозку Забайкальск-Новокузнецк по ж/д.

Вправе ли Организация применить ставку по НДС 0% по маршруту ж/д станция Забайкальск — ж/д станция Новокузнецк?

Или данная перевозка считается внутрироссийской перевозкой с применением ставки НДС 20%?

Ответ

Организация (экспедитор) оказывает транспортно-экспедиционные услуги при осуществлении железнодорожной перевозки от места прибытия товаров на территорию РФ (пограничная станция Забайкальск) до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ (станция Новокузнецк-Северный).

Данные услуги облагаются НДС по ставке 0% при условии представления подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 165 НК РФ.

Обоснование

В рассматриваемой ситуации Организация оказывает транспортно-экспедиционные услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозки железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию РФ до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги указанных в подпункте 9 настоящего пункта российских перевозчиков на железнодорожном транспорте.

Положения настоящего подпункта распространяются также и на услуги, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, оказываемые при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию РФ (от портов или пограничных станций, расположенных на территории РФ) до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ.

В целях настоящей статьи к международным перевозкам приравниваются работы (услуги) по перевозке и (или) транспортировке углеводородного сырья из пункта отправления, находящегося на континентальном шельфе РФ и (или) в исключительной экономической зоне РФ либо в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, в пункт назначения, находящийся за пределами территории РФ и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией.

Согласно пункту 3.1 статьи 165 НК РФ при реализации услуг, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками представляются в налоговые органы следующие документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или российским лицом на оказание указанных услуг. В случае вывоза товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза или ввоза товаров на территорию Российской Федерации с территории государства - члена Евразийского экономического союза и заключения налогоплательщиком контракта на оказание указанных услуг с лицом, не осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами, помимо указанного контракта (копии контракта) представляется копия контракта этого лица с лицом, осуществляющим внешнеэкономическую сделку с перевозимыми товарами;

2) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на территорию Российской Федерации), если иное не предусмотрено подпунктом 3 настоящего пункта.

В силу подпункта 3 пункта 3.1 статьи 165 НК РФ при организации и осуществлении перевозки товаров железнодорожным транспортом от места их прибытия на территорию РФ (от портов или пограничных станций, расположенных на территории РФ) до станции назначения, расположенной на территории РФ, в налоговый орган представляются:

реестр в электронной форме, содержащий сведения из транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, на основании которых товары прибыли в порт, а также сведения из перевозочного документа, на основании которого товары были перевезены от порта до станции назначения;

реестр в электронной форме, содержащий сведения из перевозочного документа, на основании которого товары прибыли на пограничную станцию и были перевезены до станции назначения, а также сведения о регистрационном номере транзитной декларации либо декларации на товары (если товары при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза не помещались под таможенную процедуру таможенного транзита).

Согласно пункту 9 статьи 165 НК РФ документы (их копии) либо реестры, указанные в пунктах 3.1 - 3.9, 4 и 14 настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов в следующем порядке: реестр, указанный в абзаце пятом подпункта 3 пункта 3.1 настоящей статьи, и контракт (копия контракта), предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.1 настоящей статьи, представляются в налоговый орган в срок не позднее 180 календарных дней с даты оформления перевозочного документа, на основании которого товары были перевезены от места прибытия на территорию РФ до станции назначения, расположенной на территории РФ.

Из приведенных норм следует, что услуги транспортной экспедиции по организации железнодорожной перевозки по территории РФ от пограничной ж.д. станции, расположенной на территории РФ, до ж.д. станции назначения, расположенной на территории РФ, облагаются НДС по ставке 0% при предоставлении соответствующих подтверждающих документов.

Данный вывод подтверждается разъяснениями контролирующих органов.

Письмо Минфина России от 26.02.2025 № 03-07-08/18384:

«В соответствии с абзацем десятым подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона N 92-ФЗ (далее - Кодекс) в отношении услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации (от порта или пограничных станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации, применяется ставка НДС в размере 0 процентов. Указанные услуги подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 0 процентов при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 165 Кодекса.

Таким образом, порядок применения НДС в отношении услуг транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации (от портов или пограничных станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации, начиная с 1 июля 2024 года не изменился, и, соответственно, такие услуги подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 0 процентов».

Письмо Минфина РФ от 26.06.2024 № 03-07-08/59665:

«на основании абзаца десятого подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации (от порта или пограничных станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации, применяется ставка НДС в размере 0 процентов. Указанные услуги подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 0 процентов при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 165 Кодекса».

Станция Забайкальск (код 947005 при передаче с территории РФ, код 946801 при передаче с территории КНР) является пограничной станцией (данный вывод подтверждается Приложением 1 к Порядку взаимодействия ОАО «РЖД» и «Компании» при передаче во временное пользование ОАО «РЖД» вагонов, следующих в международном сообщении[1]).

Таким образом, применительно к рассматриваемой ситуации Организация (экспедитор) оказывает транспортно-экспедиционные услуги при осуществлении железнодорожной перевозки от места прибытия товаров на территорию РФ (пограничная станция Забайкальск) до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ (станция Новокузнецк-Северный). Данные услуги облагаются НДС по ставке 0% при условии представления подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 165 НК РФ.

Обращаем внимание, что тот факт, что груз по прибытии из Китая на станцию Забайкальская был выгружен из вагона и перегружен в другой вагон, который проследовал от станции Забайкальская к станции Новокузнецк, по нашему мнению, не оказывает влияние на возможность применения ставки НДС 0%.

Данный вывод подтверждается судебной практикой.

Так, в Постановлении АС Северо-Западного округа от 14.07.2016 № А44-3715/2015 сделан следующий вывод:

«Как следует из материалов дела, основанием для доначисления за I - IV кварталы 2012-го и I - IV кварталы 2013 года 55 429 540 руб. НДС, начисления пеней и штрафа по этому налогу послужил вывод Инспекции о завышении Обществом НДС, предъявленного к вычету по счетам-фактурам Компании, оказывавшей услуги по экспедированию товаров, ввезенных в Российскую Федерацию из Китая.

Суды установили, что в спорный период Общество по контрактам, заключенным с китайскими фирмами, приобретало периклазоуглеродистые и огнеупорные изделия, при этом грузополучателем продукции являлась Компания. Условиями поставки DAF (Забайкальск) в грузовых таможенных декларациях оговорен конкретный пункт пересечения границы Российской Федерации - станция Забайкальск.

В целях доставки продукции от станции Забайкальск до пункта назначения в Российской Федерации Общество заключило с Компанией договор транспортной экспедиции от 01.01.2012 N 2012-01, согласно которому Компания осуществляет перевозку груза из Китая с пункта прибытия (станции Забайкальск) до конечного пункта назначения в Российской Федерации. Перевозка осуществляется железнодорожным транспортом.

За оказанные услуги по перевозке груза железнодорожным транспортом по договору от 01.01.2012 N 2012-01 Компания выставила Обществу счета-фактуры с выделением НДС по ставке 18%. Суммы НДС по указанной ставке принимались Обществом к вычету.

Общество 01.03.2014 заключило с Компанией дополнительное соглашение N 5 к договору транспортной экспедиции от 01.01.2012 N 2012-01, согласно которому стороны со ссылкой на требования Налогового кодекса Российской Федерации по применению ставки по НДС на экспедиторские услуги по международным перевозкам, определили следующие ставки, указанные в приложениях N 2-27 к договору от 01.01.2012 N 2012-01:

железнодорожный тариф и дополнительные сборы при перевозке груза от Забайкальска до станции назначения, расположенной на территории Российской Федерации, в том числе НДС 18%;

экспедирование по маршруту Забайкальск - Чита (Кадала) - 2750 руб. /вагон, в том числе НДС 0%;

экспедирование по маршруту Чита (Кадала) до станции назначения - 25 000 руб./вагон, в том числе НДС 18% (т.д. 3, л. 64).

Компания в марте 2014 года выставила Обществу скорректированные счета-фактуры по перевозкам в рамках договора от 01.01.2012 N 2012-01 за 2012 - 2013 годы, где разделило оказанные в рамках названного договора услуги и применило к ним различные ставки по НДС, указанные в дополнительном соглашении.

Общество на основании скорректированных счетов-фактур внесло исправления в книги покупок за 2012 - 2013 годы, доплатив НДС, который ранее не был уплачен им при принятии к вычетам НДС, по ставке 18% по услугам экспедирования товара из Китая на участке Забайкальск - Чита (Кадала), по остальным услугам в рамках договора транспортной экспедиции от 01.01.2012 N 2012-01, применив вычеты по НДС из ставки 18%.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации услуг по международной перевозке товаров. Положения указанного подпункта распространяются в том числе на транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки (абзац пятый подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ).

Кроме того, положения указанного подпункта распространяются также и на услуги, оказываемые при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации (от портов или пограничных станций, расположенных на территории Российской Федерации) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации.

В ходе проверки Инспекция установила, что перегрузка товаров в российские вагоны осуществлялась на пограничной станции Забайкальск, затем Компания доставляла товар до станции назначения (станции Новолипецк, Новый Порт). Согласно дополнительному соглашению к договору транспортной экспедиции от 01.03.2014 N 5 именно эти станции определены как станции назначения в рамках договора Общества с Компанией.

По этому основанию Инспекция пришла к выводу о том, что в целях применения абзаца седьмого подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ на территории Российской Федерации именно станции Новолипецк и Новый Порт являются станциями назначения импортируемого груза, но не станция Чита (Кадала), где груз проходил таможенное оформление.

Как правильно отметили суды, Компания не являлась участником договоров Общества на поставку товаров российским покупателям, она осуществляла экспедирование груза от станции Забайкальск до момента выгрузки его на станции Новолипецк, Новый Порт по условиям договора транспортной экспедиции, определение станции назначения происходило до прибытия груза на территорию Российской Федерации.

Таким образом, в силу приведенной нормы подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ под налогообложение по ставке 0% подпадают транспортно-экспедиционные услуги по доставке импортных товаров от места их прибытия на территорию Российской Федерации (в рассматриваемом деле - от пограничной станции Забайкальск) до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации».

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 октября 2025 года.

[1] Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.07.2022 N 1731р «Об актуализации типовой формы договора на предоставление во временное пользование ОАО "РЖД" грузовых вагонов, следующих в международном сообщении».