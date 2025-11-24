О порядке отражения резерва по сомнительным долгам в ОФР с учетом ФСБУ 4/2023

Обоснование

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н[1] организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Согласно пункту 2 ПБУ 21/2008[2] изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО. Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru +7915-329-02-05

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 21/2008 величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением.

Пунктом 4 ПБУ 21/2008 установлено, что изменение оценочного значения, за исключением изменения, указанного в пункте 5 настоящего Положения, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы организации (перспективно):

периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.

Таким образом, восстановление резерва по сомнительным долгам в связи с погашением задолженности, в отношении которой такой резерв был создан, признается изменением оценочных значений и подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в прочие доходы текущего отчетного периода.

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год применяются нормы ФСБУ 4/2023[3].

В соответствии с пунктом 25 ФСБУ 4/2023 отчет о финансовых результатах должен давать представление о финансовом результате деятельности экономического субъекта за отчетный период. В отчете о финансовых результатах раскрывается информация обо всех доходах и расходах экономического субъекта.

Пунктом 28 ФСБУ 4/2023 установлено, что в отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с одним (в частности, результат от выбытия объекта основных средств) или несколькими аналогичными (в частности, курсовые разницы, результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода, результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения, включаемый в расходы или доходы отчетного периода) фактами хозяйственной жизни, зачитываются, за исключением случаев, когда:

а) раздельное представление таких доходов и расходов способно повлиять на решения пользователей бухгалтерской отчетности;

б) иной порядок представления показателей таких доходов и расходов установлен федеральными или отраслевыми стандартами.

Таким образом, начиная с отчетности за 2025 год показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто.

По нашему мнению, создание и восстановление резерва по сомнительным долгам являются аналогичными фактами хозяйственной жизни, независимо от того, было ли осуществлено создание и восстановление в отношении одной и той же задолженности или в отношении разных задолженностей.

С учетом изложенного, на наш взгляд, создание и восстановление резерва по сомнительным долгам в целом, без разделения по каждому долгу, осуществленные в течение отчетного года, подлежат отражению в отчете о финансовых результатах свернуто:

по строке 2340 «Прочие доходы» - в случае если общая сумма восстановленного в отчетном году резерва по сомнительным долгам превышает общую сумму созданного резерва по сомнительным долгам;

по строке 2350 «Прочие расходы» - в случае если общая сумма созданного в отчетном году резерва по сомнительным долгам превышает общую сумму восстановленного резерва по сомнительным долгам.

Коллегия Налоговых Консультантов – номер ОДИН в реестре аудиторов ОЗО. Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки. Оказываем помощь в решении досудебных и арбитражных споров с налоговой, минимизируем ущерб от деятельности налоговых органов. ab@knka.ru +7915-329-02-05

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 29 декабря 2025 года

[1] Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

[2] Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н

[3] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н