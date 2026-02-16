НДС и налог на прибыль при получении денежной компенсации в связи с изъятием имущества для государственных нужд

Городские власти изымают объект недвижимости в целях государственной необходимости и выплачивают денежную компенсацию. Облагается ли денежная компенсация НДС и налогом на прибыль?

НДС. С 01.01.2026 передача недвижимого имущества для государственных нужд, а также получение суммы денежной компенсации в связи с таким изъятием не облагаются НДС.

До 01.01.2026 вопрос о налогообложении НДС денежной компенсации, выплачиваемой в связи с изъятием объектов недвижимости для государственных нужд, являлся спорным. По нашему мнению, до 01.01.2026 возмещение, полученное в связи с изъятием недвижимого имущества на государственные нужны, не подлежало налогообложению НДС, поскольку оно не связано с оплатой стоимости реализованных товаров, а является возмещением ущерба/убытков, выплачиваемым собственнику в связи с изъятием имущества, однако, такая позиция может повлечь споры с налоговыми органами.

Налог на прибыль. С 01.01.2026 в составе доходов не учитывается сумма возмещения, полученного в связи с изъятием имущества для государственных нужд, при условии, что средства получены на компенсацию убытков, не учтенных в целях исчисления налога на прибыль. Кроме того, в составе расходов (убытков) не учитываются расходы, которые осуществлены за счет средств возмещения.

По нашему мнению, в отношении недвижимого имущества, сумма полученного возмещения не учитывается в доходах в той части, которая приходится на стоимость имущества, ранее не учтенного в составе расходов. Так, например, в случае начисления амортизации для целей налогового учета, возмещение подлежит признанию в составе доходов в сумме, в которой в составе расходов была признана амортизация. В остальной сумме возмещение в доходах не учитывается. Кроме того, стоимость изъятого имущества, не учтенная ранее в составе расходов – остаточная стоимость имущества, стоимость приобретения, не учитывается в составе расходов в момент изъятия.

В настоящей консультации мы высказываем свою позицию, касающуюся порядка применения положений подпункта 68 пункта 1 статьи 251 НК РФ и пункта 48.36 статьи 270 НК РФ. Не исключено, что в будущем фискальными органами могут быть даны иные разъяснения.

До 01.01.2026, по нашему мнению, сумма полученного возмещения в целях исчисления налога на прибыль учитывается в составе внереализационных доходов. При этом стоимость изъятого имущества (остаточная стоимость) учитывается в составе внереализационных расходов. Высказанная позиция подтверждается разъяснения фискальных органов.

Существует позиция, согласно которой при изъятии имущества возникает доход от его реализации, который может быть уменьшен на стоимость (остаточную стоимость) реализованного имущества.

Также существует позиция, согласно которой сумма полученного возмещения не облагается налогом на прибыль, однако, учитывая многочисленные более поздние разъяснения Минфина РФ, такая позиция, скорее всего, повлечет споры с налоговыми органами.

С 1 января 2026 года введен в действие подпункт 30 пункта 2 статьи 146 НК РФ, согласно которому не признаются объектом налогообложения НДС операции по передаче объектов недвижимого имущества, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику в соответствии с законодательством РФ предоставляются суммы возмещения (компенсации).

Таким образом, с 01.01.2026 передача недвижимого имущества для государственных нужд, а также получение суммы денежной компенсации в связи с таким изъятием не облагаются НДС.

Отметим, что до 01.01.2026 вопрос о налогообложении НДС денежной компенсации, выплачиваемой в связи с изъятием объектов недвижимости для государственных нужд, являлся спорным.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

В силу пункта 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 22.11.2023 № Ф05-28710/2023 по делу № А40-273572/2022 был сделан следующий вывод:

«…из смысла норм налогового законодательства Российской Федерации следует, что возмещение убытков (выплата компенсации) в размере стоимости изъятого для государственных (муниципальных) нужд имущества его собственнику не является операцией, облагаемой НДС, поскольку такие правоотношения являются установленным гражданским законодательством способом возмещения ущерба, причиненного в результате изъятия имущества».

Аналогичные выводы были сделаны в Постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2022 № Ф05-28447/2022 по делу № А40-93819/2020, от 16.09.2021 № Ф05-18223/2021 по делу № А40-43352/2020, Арбитражного суда Уральского округа от 07.11.2022 № Ф09-6633/22 по делу 3 А50-688/2022.

В Письме Минфина РФ от 21.08.2020 № 03-03-06/1/73368 было отмечено следующее:

«Что касается налога на добавленную стоимость, то согласно пункту 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" НК РФ объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ предусмотрено, что в налоговую базу по НДС включаются полученные налогоплательщиком денежные средства, связанные с оплатой реализованных этим налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

В случае если денежные средства, полученные организацией, не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую базу по НДС не включаются.

В связи с этим суммы денежных средств, получаемые предприятием от государственного заказчика на возмещение убытков в связи с изъятием для государственных нужд недвижимого имущества, находящегося у предприятия в хозяйственном ведении, не являются денежными средствами, связанными с оплатой реализованных этим предприятием товаров (работ, услуг), и в налоговую базу по НДС не включаются».

Таким образом, логика Минфина РФ и судов сводилась к тому, что возмещение, выплачиваемое при изъятии имущества, по сути, является не платой за реализованный товар, а выплатой, связанной с возмещением убытков собственнику изъятого имущества, поэтому не подлежит налогообложению НДС.

Между тем, Минфином РФ также высказывалась противоположная точка зрения:

Так, в Письме Минфина РФ от 27.07.2018 № 03-07-11/53236 было отмечено следующее:

«Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются в том числе операции по реализации товаров.

На основании пункта 1 статьи 39 Кодекса реализацией товаров признается передача на возмездной основе права собственности на товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары на безвозмездной основе.

Таким образом, при изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд передача права собственности на данные объекты признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость, а сумма компенсации, получаемая за изымаемые (выкупаемые) объекты недвижимого имущества, - суммой оплаты за данные объекты».

Аналогичный подход высказан в Письмах Минфина РФ от 21.11.2019 № 03-03-06/1/90029, от 22.05.2018 № 03-03-06/1/34208, от 27.07.2018 № 03-07-11/53236, от 27.09.2013 № 03-07-11/39995, ФНС РФ от 19.03.2010 № 3-1-11/192@.

Соответственно, из более ранней позиции Минфина РФ можно сделать вывод о том, что у правообладателя возникает объект налогообложения НДС в связи с изъятием объектов недвижимости, поскольку имеет место переход права собственности на объекты.

На основании изложенного, считаем, что до 01.01.2026 возмещение, полученное в связи с изъятием недвижимого имущества на государственные нужны, не подлежало налогообложению НДС, поскольку оно не связано с оплатой стоимости реализованных товаров, а является возмещением ущерба/убытков, выплачиваемым собственнику в связи с изъятием имущества, однако, такая позиция может повлечь споры с налоговыми органами.

С 01.01.2026 были введены в действие следующие положения:

в силу подпункта 68 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде средств, полученных налогоплательщиком в качестве компенсации убытков налогоплательщика от изъятия его имущества для государственных и муниципальных нужд, за исключением средств, полученных в качестве компенсации убытков, ранее учтенных для целей налогообложения.

на основании пункта 48.36 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде расходов (убытков), осуществленных (возмещенных) за счет средств, указанных в подпункте 68 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что в составе доходов не учитывается сумма возмещения, полученного в связи с изъятием имущества для государственных нужд, при условии, что средства получены на компенсацию убытков, не учтенных в целях исчисления налога на прибыль. Кроме того, в составе расходов (убытков) не учитываются расходы, которые осуществлены за счет средств возмещения.

В настоящее время отсутствуют разъяснения фискальных органов по вопросам применения положений подпункта 68 пункта 1 статьи 251 НК РФ и пункта 48.36 статьи 270 НК РФ.

По нашему мнению, в отношении недвижимого имущества, сумма полученного возмещения не учитывается в доходах в той части, которая приходится на стоимость имущества, ранее не учтенного в составе расходов. Так, например, в случае начисления амортизации для целей налогового учета, возмещение подлежит признанию в составе доходов в сумме, в которой в составе расходов была признана амортизация. В остальной сумме возмещение в доходах не учитывается. Кроме того, стоимость изъятого имущества, не учтенная ранее в составе расходов – остаточная стоимость имущества, стоимость приобретения, не учитывается в составе расходов в момент изъятия.

В настоящей консультации мы высказываем свою позицию, касающуюся порядка применения положений подпункта 68 пункта 1 статьи 251 НК РФ и пункта 48.36 статьи 270 НК РФ. Не исключено, что в будущем фискальными органами могут быть даны иные разъяснения.

До 01.01.2026 вопрос о налогообложении налогом на прибыль денежной компенсации, выплачиваемой в связи с изъятием объектов недвижимости для государственных нужд, являлся спорным.

На основании пункта 1 статьи 248 НК РФ к доходам относятся:

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; внереализационные доходы.

Согласно статье 250 НК РФ в целях настоящей главы внереализационными доходами признаются доходы, не указанные в статье 249 НК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:

в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Перечень внереализационных доходов является открытым.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

вид расхода прямо не поименован в статье 270 НК РФ;

расходы документально подтверждены;

расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

Согласно пункту 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы, если иное не установлено статьей 267.4 НК РФ (подпункт 8);

другие обоснованные расходы (подпункт 20).

Из приведенных норм можно сделать вывод о том, что поступления, полученные от недвижимого имущества, не связанные с его реализацией, в том числе возмещение убытков в связи с изъятием имущества, учитываются в составе внереализационных доходов.

Расходы в виде цены приобретения (остаточной стоимости), по нашему мнению, могут быть учтены в составе внереализационных расходов.

Аналогичный подход фискальных органов приведен в следующих письмах:

Письма Минфина РФ от 10.09.2025 № 03-03-06/1/88282, от 11.02.2025 № 03-03-06/1/11970:

«Вопрос: О налоге на прибыль с доходов в виде денежной компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества.

Ответ: В соответствии со статьей 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ.

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен в статье 251 НК РФ.

Учитывая, что доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК РФ, эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

При этом налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на остаточную стоимость указанных объектов недвижимости, а также на расходы, связанные с такой операцией.

Таким образом, если сумма доходов в виде денежной компенсации не превышает сумму расходов, на компенсацию которых она предоставляется, то у налогоплательщика не возникает объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций в отношении данной операции».

Письма Минфина РФ от 31.07.2025 № 03-03-06/1/74192, от 25.03.2024 № 03-03-06/1/26730:

«Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен в статье 251 НК РФ.

Учитывая, что доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК РФ, эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке».

Письмо Минфина РФ от 06.12.2022 № 03-03-06/1/119276:

«…доходы в виде суммы компенсации, полученной организацией при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд, подлежат налогообложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке».

Согласно пункту 1 статьи 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

В силу пункта 2 статьи 249 НК РФ выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей главы в соответствии со статьей 271 или статьей 273 НК РФ.

Товаром для целей НК РФ признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (пункт статьи 38 НК РФ).

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации такого имущества на его остаточную стоимость.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации прочего имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения (создания) этого имущества.

Из изложенного следует, что поступления от реализации недвижимого имущества признаются в составе доходов от реализации. Доходы от реализации недвижимого имущества налогоплательщик вправе уменьшить на цену приобретения (остаточную стоимость) такого имущества.

Таким образом, в случае если смена собственника рассматривается в целях НК РФ как реализация товара, в налоговом учете собственника имущества, у которого оно изымается, отражается:

доход от реализации недвижимого имущества, равный сумме причитающего возмещения;

расход равный остаточной стоимости изымаемого имущества, стоимости приобретения изымаемого имущества.

Аналогичный подход к отражению операций в связи с изъятием имущества для государственных и муниципальных нужд на основании соглашения изложен в Письмах Минфина РФ от 04.07.2024 № 03-07-11/62429, от 12.08.2019 № 03-03-06/1/60603, от 09.04.2018 № 03-03-06/1/23095.

Между тем, хотелось бы обратить Ваше внимание на позицию, приведенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23.06.2009 № 2019/09 по делу № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23:

«…взимание с собственника земельного участка, изъятого для государственных нужд, налога на прибыль с суммы возмещения нарушало бы принцип полного возмещения, определенный законодателем для таких случаев.

Так как в рассматриваемом случае имело место прекращение права владения и пользования земельным участком при его изъятии, а также лишение общества права собственности на иное имущество, расположенное на данном участке, средства, полученные обществом в виде компенсации указанных убытков, не подлежали включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль».

Со ссылкой на приведенное Постановление в Письме Минфина РФ от 21.11.2019 № 03-03-06/1/90029 были даны следующие разъяснения:

«В соответствии со статьей 247 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Согласно статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 23.06.2009 N 2019/09 по делу N А32-7432/2007-56/191-2008-56/23 сделан вывод, что средства, полученные налогоплательщиком в виде компенсации убытков, причиненных в результате изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, не подлежат включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль организаций».

В Письме ФНС РФ от 03.07.2018 № СД-4-3/12727@ были даны следующие разъяснения:

«Вопрос: О налоге на прибыль с доходов в виде сумм возмещения, полученных в результате изъятия земельных участков для государственных нужд.

Ответ: В статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определены доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Данный перечень доходов является исчерпывающим.

Согласно позиции Минфина России, изложенной, в частности, в письмах от 09.04.2018 N 03-03-06/1/23095, от 17.02.2016 N 03-07-11/8736, средства, полученные в качестве возмещения за изымаемый земельный участок, а также в погашение убытка (включая упущенную выгоду), полученного в результате изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в статье 251 Кодекса не поименованы, в связи с чем они подлежат учету в целях налогообложения прибыли организаций в общеустановленном порядке.

Вместе с тем в письме Минфина России от 07.11.2013 N 03-01-13/01/47571, доведенном до налоговых органов письмом ФНС России от 26.11.2013 N ГД-4-3/21097@, указано, что в случае, когда письменные разъяснения Минфина России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями, письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 23.06.2009 N 2019/09 по делу N А32-7432/2007-56/191-2008-56/23 сделал вывод, что поскольку принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, а законодателем не предусмотрено включение в сумму возмещения налога на прибыль, подлежащего уплате собственником земельного участка, изъятого для государственных нужд, то взимание с такого собственника налога на прибыль с суммы возмещения нарушало бы принцип полного возмещения, определенный законодателем для таких случаев.

Учитывая вышеизложенное, при рассмотрении вопроса о налогообложении налогом на прибыль доходов в виде суммы возмещения, полученной налогоплательщиком в результате изъятия земельного участка для государственных (муниципальных) нужд, налоговым органам следует принимать во внимание сложившуюся судебную практику».

Таким образом, существует позиция, согласно которой, сумма полученного при изъятии имущества для государственных нужд возмещения, не подлежит обложению налогом на прибыль. Однако, учитывая более поздние разъяснения Минфина РФ, такая позиция, скорее всего, вызовет споры с налоговыми органами.

Коллегия Налоговых Консультантов, 21 января 2026 года