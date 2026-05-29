Налоговые последствия при продаже товара в безвозвратной многооборотной таре

Организация реализует лекарственные препараты (ЛП), требующие соблюдения условий «холодовой цепи». Для обеспечения температурного режима ЛП реализуются в специальной многооборотной таре. Тара является невозвратной. Стоимость приобретаемой тары списывается на 44 счет в момент передачи покупателю. В первичных документах покупателю и заключенных контрактах тара не указывается.

Правомерны ли следующие утверждения:

1) НДС с приобретаемой тары принимается к вычету;

2) стоимость тары включается в расходы и признается в целях налогообложения;

3) НДС при передаче тары покупателю не начисляется?

Ответ:

Многооборотная тара может поставляться покупателю как на возвратной, так и на безвозвратной основе в зависимости от условий договора поставки.

Если в соответствии с условиями договора тара не подлежит возврату поставщику, то такая тара представляет собой многооборотную безвозвратную тару.

В случае, когда многооборотная тара является безвозвратной, ее стоимость может включаться в стоимость товара, так как сама по себе она не является объектом продажи.

Расходы в виде стоимости многооборотной невозвратной тары соответствуют критериям статьи 252 НК РФ и могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль.

При реализации товара в таре, которая включена в стоимость товара, у Организации не возникает обязанности по начислению НДС со стоимости этой тары.

Организация вправе принять «входящий» НДС по таре к вычету, в случае если одновременно выполняются условия, установленные статьями 171-172 НК РФ.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 481 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Согласно пункту 1 статьи 517 ГК РФ, если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.

Из указанных положений ГК РФ следует, что многооборотная тара может поставляться покупателю как на возвратной, так и на безвозвратной основе в зависимости от условий договора поставки.

Если в соответствии с условиями договора тара не подлежит возврату поставщику, то такая тара представляет собой многооборотную безвозвратную тару.

Согласно пункту 1 статьи 485 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи.

В случае, когда многооборотная тара является безвозвратной, ее стоимость может как включаться в стоимость товара, так и выделятся отдельно. На практике, как правило, многооборотная безвозвратная тара включается в стоимость товара, так как сама по себе она не является объектом продажи.

При этом такой подход не подразумевает, что стоимость товара увеличивается на стоимость тары. Включение тары в стоимость товара свидетельствует о том, что расходы в виде стоимости тары берет на себя поставщик.

Как следует из вопроса, тара ни в первичных документах, ни в договорах не указывается. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что стоимость тары включена в стоимость товара.

Налог на прибыль

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

- документально подтверждены;

- экономически обоснованы;

- направлены на получение дохода,

- отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

Поскольку тара является необходимым элементом для транспортировки реализуемого товара, то расходы в виде ее стоимости, по нашему мнению, экономически обоснованы и направлены на получение доходов.

Таким образом, расходы в виде стоимости многооборотной невозвратной тары соответствуют критериям статьи 252 НК РФ и могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль.

Порядок определения расходов по торговым операциям установлен статьей 320 НК РФ.

В соответствии со статьей 320 НК РФ расходы в виде стоимости тары, которая используется для упаковки/транспортировки реализуемых товаров, учитывается в косвенных расходах по мере продажи товара, затаренного в эту упаковку.

НДС

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Поскольку стоимость тары включена в стоимость товара, то при налогообложении НДС стоимости товара стоимость тары также включается в налогооблагаемую базу.

В связи с этим, при реализации товара в многооборотной невозвратной таре, которая включена в стоимость товара, не влечет для Организации обязанности по начислению НДС со стоимости этой тары.

В отношении вычета НДС, полученного при приобретении многооборотной тары, отметим, что в общем случае, суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принимаются к вычету при единовременном выполнении следующих условий:

- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги), а также имущественные права приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ);

- товары (работы, услуги) приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ).

Таким образом, в случае если одновременно выполняются все приведенные условия, Организация вправе принять предъявленный ей продавцом НДС к вычету.

Применительно к рассматриваемому случаю также отметим, что в случае, если лекарственные препараты, реализуемые в многооборотной невозвратной таре, облагаются НДС, то значит и тара, в которой они проданы, используется в деятельности, облагаемой НДС.

В случае, если ЛП не облагаются НДС, то тара также будет использоваться в деятельности необлагаемой НДС. Соответственно, в случае если Организацией в отношении тары был ранее принят к вычету «входящий» НДС, то такой НДС подлежит восстановлению (подпункт 2 пункта 3 статьи 170 НК РФ).

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 апреля 2026 года