О порядке выставления ККТ при замене товара

Организацией было принято решение о замене физическому лицу старого транспортного средства на новое. Стоимость продаже нового транспортного средства выше ранее реализованного. В какой момент Организация должна оформить кассовые чеки? Какие способ расчета, тип оплаты и стоимости должны быть указаны в чека?

Организация продала транспортное средство физическому лицу. При эксплуатации произошло возгорание, в результате транспортное средство было повреждено и не подлежит последующей эксплуатации, реализации.

Организацией было принято решение о замене физическому лицу старого транспортного средства на новое. Стоимость продаже нового транспортного средства выше ранее реализованного.

В какой момент Организация должна оформить кассовые чеки? Какие способ расчета, тип оплаты и стоимости должны быть указаны в чека?

Ответ:

По нашему мнению, Организацией дважды должен быть применен ККТ:

- при возврате товара и предоставлении покупателю иного встречного представления в виде замены (обмена) старого товара на новый товар (чек № 1);

- передача нового товара и получение от покупателя за новый товар иного встречного представления в виде замены (обмена) старого товара на новый товар (чек № 2).

Чек № 1 содержит следующие реквизиты:

Признак расчета – «Возврат прихода»;

Признак способа расчета - «Полный расчет»;

Тип оплаты – «Встречное представление».

Чек № 2 содержит следующие реквизиты:

Признак расчета – «Приход»;

Признак способа расчета - «Полный расчет»;

Тип оплаты – «Встречное представление».

При этом и Чек № 1, и Чек № 2 формируется на сумму, равную цене первоначально проданного автомобиля.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Из приведенной нормы следует, что ККТ применяется юридическими лицами в момент проведения расчета.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги[2]. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также[3] прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг[4] либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

В Информации ФНС РФ от 23.10.2019 изложено:

«…Расчет — это предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги. Под иным встречным предоставлением понимается и взаимозачет, и товарообмен, и оплата векселем. Зачет взаимных требований, возникших при реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, между организациями также считается встречным предоставлением.

При всех видах иных встречных предоставлений наличные денежные средства не передаются, и электронное средство платежа не предъявляется. Таким образом, эти платежи являются (ст. 861 ГК РФ) безналичными…».

В Письме Минфина РФ от 30.03.2022 № 30-01-15/25803 отмечено:

«…Положениями статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ определен термин "расчеты", под которым понимаются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

В этой связи при возврате денежных средств покупателю за ранее оплаченные им товары положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на организацию обязанность применять контрольно-кассовую технику.

Таким образом, кассовый чек формируется на контрольно-кассовой технике того хозяйствующего субъекта, который осуществляет выплату денежных средств покупателю за возвращенный товар…».

Таким образом, возврат денежных средств покупателю за ранее оплаченный им товар, в том числе встречным представлением, является расчетом.

Также расчетом является, в частности:

- прием (получение) денежных средств или иного встречного представления[5] в день продажи товара;

- получение предварительной оплаты (аванса) денежными средствами или иным встречным представлением в счет передаваемого товара в будущем;

- зачет предоплаты (аванса) в момент передачи товара;

- предоставление отсрочки по оплате в момент передачи товара[6];

- прием (получение) денежных средств иного встречного представления в счет погашения обязательства по оплате ранее переданного товара.

В момент осуществления приведенных выше операций юридическое лицо обязано применить ККТ.

Закон № 54-ФЗ не регулирует порядок возврата товара.

Согласно пункту 1 статьи 8 Закона № 2300-1[7] потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

В отношении технически сложного товара[8] потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара;

- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона № 2300-1 потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, утверждается Правительством Российской Федерации[9].

В рассматриваемом случае изначально клиенту был реализован автомобиль, за который получена оплата. Впоследствии автомобиль возвращается, при этом вместо передачи денежных средств осуществляется встречное представление: замена старого автомобиля на новый. Каких-либо доплат со стороны покупателя не производится.

В таком случае, по нашему мнению, Организацией дважды должен быть применен ККТ:

- при возврате товара и предоставлении покупателю иного встречного представления в виде замены (обмена) старого товара на новый товар (чек № 1);

- передача нового товара и получение от покупателя за новый товар иного встречного представления в виде замены (обмена) старого товара на новый товар (чек № 2).

Чек № 1 содержит следующие реквизиты:

Признак расчета – «Возврат прихода»;

Признак способа расчета - «Полный расчет»;

Тип оплаты – «Встречное представление».

Чек № 2 содержит следующие реквизиты:

Признак расчета – «Приход»;

Признак способа расчета - «Полный расчет»;

Тип оплаты – «Встречное представление».

При этом и Чек № 1, и Чек № 2 формируется на сумму, равную цене первоначально проданного автомобиля.

Аналогичный вывод можно сделать из разъяснений, приведенных в Письме ФНС РФ от 17.12.2020 № АБ-4-20/20854:

«Учитывая изложенное, в ситуации, описанной в обращении, в соответствии с порядком, установленным нормами Федерального закона N 54-ФЗ, а также приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию", пользователю контрольно-кассовой техники необходимо сформировать два кассовых чека, а именно:

- кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) "возврат прихода" с указанием товара, который возвращен покупателем, при этом стоимость обмениваемого товара отражается в реквизите "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217), а также заполнением реквизита "код товара" (тег 1162) в случае сохранности и возвращения покупателем код маркировки обмениваемого (возвращаемого) товара;

- кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) "приход" с указанием нового товара и указанием в качестве способа оплаты "встречное предоставление", а также указанием нового кода товара…».

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Коллегия Налоговых Консультантов, 17 августа 2026 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

[2] прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

[3] прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц.

[4] включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.

[5] Зачет взаимных требований, удержание из заработной платы, мена.

[6] Под предоставлением займов для оплаты товаров, работ или услуг следует понимать предоставление организацией (ИП) покупателю (клиенту) отсрочки или рассрочки по оплате за товары, работы или услуги (Письмо ФНС России от 25.10.2018 № ЕД-3-20/7645@).

[7] Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

[8] Перечень технически сложных товаров утвержден Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров»

[9] Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»