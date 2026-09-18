Об оформлении электронных и/или бумажных транспортных накладных с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года обязательно ли оформлять ЭТрН при перемещении товара между складами организации, если для перевозки привлекается сторонняя транспортная компания (наемный транспорт)? Имеет ли значение, что грузоотправитель и грузополучатель являются одним юридическим лицом?

Ответ:

По договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и передать груз уполномоченному лицу – грузополучателю. Заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной. С 1 сентября 2026 года заключение договора перевозки груза будет подтверждаться транспортной накладной, составленной в электронной форме. При этом Минтранс РФ может определить случаи, когда транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

В рассматриваемом нами случае Организация привлекает стороннюю транспортную компанию для перемещения товара с одного склада Организации на другой на основании договора перевозки, заключение которого должно подтверждаться транспортной накладной.

При этом, если Организация как заказчик перевозки осуществляет перевозку с одного своего склада на другой, т.е. является одновременно грузоотправителем и грузополучателем в рамках одной перевозки, то транспортная накладная оформляется на бумажном носителе. Электронная накладная в этом случае не оформляется.

Отметим, что официальные разъяснения по данному вопросу, подтверждающие наши выводы, в настоящее время отсутствуют.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (пункт 1 статьи 785 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Устава автомобильного транспорта[1] (в редакции Федерального закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ с учетом изменений, в которые вступят в силу с 01.09.2026) заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем. Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

Таким образом, по договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и передать груз уполномоченному лицу – грузополучателю. Заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной. С 1 сентября 2026 года заключение договора перевозки груза будет подтверждаться транспортной накладной, составленной в электронной форме. При этом Минтранс РФ может определить случаи, когда транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

Приказом Минтранса РФ от 01.06.2026 № 262 определены случаи, при которых транспортная накладная, заказ и заявка, предусмотренные частями 1 и 5 статьи 8 Устава автомобильного транспорта, оформляются на бумажном носителе, в частности:

7. При оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в случае, если грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом.

В рассматриваемом нами случае Организация привлекает стороннюю транспортную компанию для перемещения товара с одного склада Организации на другой на основании договора перевозки, заключение которого должно подтверждаться транспортной накладной.

При этом, если Организация как заказчик перевозки осуществляет перевозку с одного своего склада на другой, т.е. является одновременно грузоотправителем и грузополучателем в рамках одной перевозки, то транспортная накладная оформляется на бумажном носителе. Электронная накладная в этом случае не оформляется.

Отметим, что официальные разъяснения по данному вопросу, подтверждающие наши выводы, в настоящее время отсутствуют.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 28 августа 2026 года

[1] Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».