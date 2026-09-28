О применении ККТ в случае предоставления в аренду помещения в адрес ИП на НПД

Организация юридическое лицо, предоставляет во временное пользование помещение за вознаграждение ИП на НПД. Должна ли в этом случае организация при получении денежных средств на расчетный счет формировать кассовый чек ИП на НПД.

При осуществлении расчетов в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа между организацией и ИП, зарегистрированным в качестве налогоплательщика НПД, применение ККТ не требуется.

При этом в случае осуществления расчетов между организацией и налогоплательщиком НПД, не зарегистрированным в качестве ИП, ККТ применяется в общеустановленном порядке.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 1.1 Закона № 54-ФЗ расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Как следует из пункта 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ, при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В случаях, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, пользователь обязан выдать покупателю (клиенту) кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе без его направления покупателю (клиенту) в электронной форме.

Из приведенных норм следует, что применение ККТ осуществляется в момент проведения расчета, за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Так, в силу пункта 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Таким образом, Законом № 54-ФЗ прямо предусмотрено, что при осуществлении расчетов в безналичном порядке без использования электронного средства платежа с его предъявлением между организацией и ИП применение ККТ не требуется.

В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее по тексту – Закон № 422-ФЗ) предусмотрено, что применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, за исключением территории федеральной территории «Сириус», либо территория федеральной территории «Сириус», либо территория города Байконура в период действия Договора аренды комплекса «Байконур».

Соответственно, из норм Закона № 422-ФЗ прямо следует, что применять специальный налоговый режим (НПД) могут как физические лица, так и ИП. Переход ИП на НПД меняет только его налоговый режим, но не прекращает его статус в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП.

Такая позиция может быть подтверждена Письмом Минфина РФ от 23.10.2023 № 30-01-15/100598:

«Вопрос: О применении ККТ налогоплательщиком НПД.

Ответ: <…>

Особенности применения контрольно-кассовой техники, в том числе случаи, при которых организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники, предусмотрены статьей 2 Федерального закона N 54-ФЗ.

Так, контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход».

Обобщив вышеизложенное, приходим к выводу, что при осуществлении расчетов в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа между организацией и ИП, зарегистрированным в качестве налогоплательщика НПД, применение ККТ не требуется.

При этом в случае осуществления расчетов между организацией и налогоплательщиком НПД, не зарегистрированным в качестве ИП, ККТ применяется в общеустановленном порядке.

Такой вывод подтверждается Письмом ФНС РФ от 20.07.2020 № АБ-3-20/5322@:

«Вопрос: О применении ККТ при расчетах в безналичном порядке без предъявления электронного средства платежа между организацией и налогоплательщиком НПД, в том числе ИП.

Ответ: <…>

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и (или) ИП.

Таким образом, при осуществлении расчетов в безналичном порядке без его предъявления между организацией и ИП, зарегистрированным в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (далее - налогоплательщик НПД), применение контрольно-кассовой техники не требуется.

При этом обращается внимание, что в случае осуществления расчетов между организацией и налогоплательщиком НПД, не зарегистрированным в качестве ИП, контрольно-кассовая техника применяется в общеустановленном порядке.

Одновременно сообщается, что в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые органы обязаны осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Статьей 86 Кодекса определены основания, при которых налоговый орган вправе запрашивать у банков информацию о наличии счетов и об остатках денежных средств по ним, а также выписки операций по счетам. К таковым отнесены, в частности, мероприятия налогового контроля в отношении организаций или ИП. Соответствующая информация запрашивается налоговым органом у банка только по ограниченным основаниям в отношении конкретного налогоплательщика.

С учетом изложенного оперативное получение налоговыми органами информации о расчетах в электронной форме позволит создать современную автоматизированную систему контроля за применением контрольно-кассовой техники и полнотой учета выручки, минимизировать трудозатраты, а также позволит практически отказаться от проверок с выходом на место установки контрольно-кассовой техники.

Дополнительно сообщается, что согласно пункту 5 статьи 4 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России устанавливает правила проведения банковских операций, в том числе правила открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц.

С учетом изложенного по вопросу правомерности открытия расчетного счета физическим лицом и осуществления расчетов с его использованием в целях предпринимательской деятельности необходимо обратиться в Центральный банк Российской Федерации».

Дополнительно обращаем внимание, что по мнению представителей финансового ведомства, если при получении за оказанные организацией услуги оплата осуществляется в безналичном порядке посредством перевода денежных средств с текущего личного счета физического лица (даже при наличии статуса ИП), то нормы Закона № 54-ФЗ возлагают на такую организацию обязанность применять ККТ, поскольку такой платеж не идентифицируется банком как расчеты между организацией и ИП.

Письмо Минфина РФ от 26.05.2025 № 30-01-15/51378:

«Вопрос: О применении ККТ и выдаче (направлении) кассового чека при получении организацией денежных средств в безналичном порядке за оказанные ООО услуги путем перевода с личного счета гендиректора ООО.

Ответ: <…>

При этом пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ установлено, что контрольно-кассовая техника не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими наличных расчетов и (или) расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Одновременно следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" (далее - Инструкция) для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или с частной практикой, юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, открываются расчетные счета.

В свою очередь, текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или с частной практикой, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не являющимся индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций при ведении деятельности, в связи с которой указанные физические лица применяют специальный налоговый режим (пункт 2.1 Инструкции).

На основании изложенного при получении за оказанные организацией услуги оплаты в безналичном порядке посредством перевода денежных средств с текущего счета физического лица положения Федерального закона N 54-ФЗ возлагают на такую организацию обязанность применять контрольно-кассовую технику».

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Коллегия Налоговых Консультантов, 7 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»