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Ксения Петрова
Работа в бухаутсорсинге
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Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секрет выручки 5+ млн/мес 🔥

Считаете, что рынок бухгалтерского аутсорсинга перегрет, а нейросети скоро оставят всех без работы? Мы пригласили человека, который видит этот рынок сверху. Разобрали, почему одни бухгалтеры годами не могут выйти из операционки, а другие делают квантовый скачок за год. Вся правда про маркетинг, страхи владельцев и построение команды — без воды. Смотрим.

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Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секрет выручки 5+ млн/мес 🔥

Считаете, что рынок бухгалтерского аутсорсинга перегрет, а нейросети скоро оставят всех без работы?

Мы пригласили человека, который видит этот рынок сверху.

Разобрали, почему одни бухгалтеры годами не могут выйти из операционки, а другие делают квантовый скачок за год.

Вся правда про маркетинг, страхи владельцев и построение команды — без воды. Смотрим! 👀

А главное, подписываемся на блог Бориса Мальцева — основателя платформы для бухгалтеров Клерк.ру

Информации об авторе

Ксения Петрова

Ксения Петрова

Руководитель в Завод контента

10 подписчиков25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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