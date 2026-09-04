Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секрет выручки 5+ млн/мес 🔥
Считаете, что рынок бухгалтерского аутсорсинга перегрет, а нейросети скоро оставят всех без работы? Мы пригласили человека, который видит этот рынок сверху. Разобрали, почему одни бухгалтеры годами не могут выйти из операционки, а другие делают квантовый скачок за год. Вся правда про маркетинг, страхи владельцев и построение команды — без воды. Смотрим.
Считаете, что рынок бухгалтерского аутсорсинга перегрет, а нейросети скоро оставят всех без работы?
Мы пригласили человека, который видит этот рынок сверху.
Разобрали, почему одни бухгалтеры годами не могут выйти из операционки, а другие делают квантовый скачок за год.
Вся правда про маркетинг, страхи владельцев и построение команды — без воды. Смотрим! 👀
А главное, подписываемся на блог Бориса Мальцева — основателя платформы для бухгалтеров Клерк.ру
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Комментарии1
@Ксения Петрова, спасибо большое за разговор! Был рад познакомиться )))
Друзья полайкайте нового автора и мое интервью )