Опасна ли франшиза?

❇️ Суть спора: налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку ООО «Чоп Чоп», выявили дробление бизнеса, доначислили НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф, итого 186 (!!!) млн.р

👮🏿‍♂️ Позиция ФНС: проверяемый налогоплательщик и взаимозависимые с ним ООО «Чоп Чоп Москва» и ООО «Чоп Чоп Шоп» учреждены одними и теми же лицами, осуществляли одну и ту же деятельность (сеть мужских парикмахерских), все применяли УСН. Фактически компании действовали как единая организация: одни и те же сотрудники, совпадение IP-адресов, поставщиков, общие товарные знаки, единый стиль оформления парикмахерских, общая реклама, один сайт, единый сервис онлайн-записи в любую точку, одинаковая электронная почта, единая ценовая политика, централизованная бухгалтерия, оплата расходов друг за друга, единые представители. ООО «Чоп Чоп Москва» , ООО «Чоп Чоп Шоп» не имели возможности самостоятельно оказывать услуги, они подконтрольны учредителю головной компании, создавались когда ранее действовавшие компании достигали предельных лимитов выручки для УСН. Головная компания продавала своим взаимозависимым лицам товар по заниженным ценам.

👼 Позиция налогоплательщика: все организации вели самостоятельную предпринимательскую деятельность, каждая в своем сегменте рынка; наличие одних и тех же физических лиц в качестве учредителей, совпадение IP-адресов, общих контрагентов и прочие факторы не свидетельствуют об единой деятельности, всё обосновано бизнес-планом и планами стратегического развития.

🏛 Позиция судов: суд согласился с налоговой инспекцией, признав фиктивным деление бизнеса на несколько компаний.

✊ Наш комментарий: франчайзинг это шикарный способ организовать прибыльный бизнес и остаться на льготных режимах налогообложения. Но у вас гарантированно будут проблемы, если для масштабирования бизнеса решите создавать подконтрольные взаимозависимые компании, управлять ими, искусственно перекидывать на них выручку чтобы остаться на УСН. Это плохо закончится.

Суть франшизы в другом – участники должны быть самостоятельны, самодостаточны, реально вести деятельность. Ваш бизнес может расти за счет прихода новых независимых участников, а не фиктивного оформления ООО и ИП на своих ближайших родственников.

В своей практике мы очень часто используем бизнес-модель франшизы для структурирования бизнеса. Франчайзинг позволяет легализовать признаки дробления, нейтрализовать угрозы, обеспечить основу для роста бизнеса, гарантировать спокойствие и комфорт бенефициару.

Возможны два варианта: полноценная франшиза и облегченная версия - «секрет производства» (без регистрации в Роспатенте).

Франчайзинг - мощный инструмент, в том числе для налогового планирования. У него много особенностей и не всем он подходит, но результат получается достойный. Нам и нашим клиентам очень нравится.