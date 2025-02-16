Не вся наличка — это доход

Налоговая инспекция попыталась признать внесенные на расчетный счет наличные деньги доходом ИП, с которого нужно платить налог.

Суть спора: ИП в течении нескольких лет вносил на свои расчетные счета наличные денежные средства в общей сумме 119 млн.р. ФНС провела выездную проверку, по итогам которой признала эти суммы доходом предпринимателя и требовала доплатить НДФЛ 15 млн.р., пени и штраф.

Доводы ФНС:

у ИП не было официальных источников дохода для появления наличных в таком объеме, откуда они взялись - неизвестно;

денежные средства, которые ИП вносил на свой счет были выведены из оборота аффилированной компании, где ИП был руководителем.

Позиция судов: налоговая инспекция не доказала получение ИП дохода в спорной сумме, оснований для доначисления НДФЛ нет.

«Денежные средства, находящиеся в собственности физического лица, как таковые не являются объектом налогообложения сами по себе. Для включения денежных средств в налогооблагаемую массу необходимо доказать, что данные денежные средства получены налогоплательщиком в результате совершения операций, создающих объекты налогообложения, указанные в статье 38 НК РФ, то есть они являются эквивалентом полученного налогоплательщиком дохода, прибыли, имущества, реализованного товара (работы, услуги), иного объекта налогообложения».

Итог: решение ФНС о доначислении НДФЛ, пени и штрафа отменить.

Конкретно в этом кейсе налоговикам не хватило доказательств и поэтому они проиграли.

А вообще на практике видим явный тренд на повышение интереса у проверяющих к источникам происхождения активов бенефициаров бизнеса. Во многих актах налоговых проверок описание подробностей схемы по уходу от уплаты налогов прямо сопоставляется с личным обогащением собственников и руководителей копании.

Перечисляются все ценные активы и даты их приобретения – недвижимость, автомобили и пр. Причем анализируют не только самих бенефициаров бизнеса и руководителей, но и близких родственников.

Мои клиенты – умные люди, владеют зрелым бизнесом, им есть что терять. Многие из них уже сейчас задумываются о легализации источников своих будущих доходов. Чтобы потом не было мучительно больно отвечать на неудобные вопросы различных государственных органов.

Варианты как обезопасить себя есть, и они вполне достойные.