Селлеры и дробление – показательный случай, как делать не надо, если не хотите проблем с ИФНС

Торговая компания «подключила» к бизнесу двух ИП на спецрежимах, один из которых был директором и учредителем компании, а другой работал экономистом в компании и состоял в родственных связях с директором. Детали такого сотрудничества налоговики решили изучить в ходе выездной проверки. Итог неутешительный – доначисление более 25 млн руб.

Компания с выводами инспекции не согласилась и обратилась в суд. Но поддержи там не нашла. Помимо прямой взаимозависимости, нахождения по одному адресу, отсутствия обособленности и продажи абсолютно идентичного товара инспекторы нашли ещё ряд признаков подконтрольности и «дробления».

В деле примечательно то, что налоговая подтвердила единство бизнеса агентским договором одного из ИП с маркетплейсом. ИП-селлер указал в этом документе адрес электронной почты отдела продаж головной компании, чтобы на него получить данные для авторизации и начать размещать информацию о товарах на маркетплейсе. Помимо общей с компанией электронной почты в первичке предпринимателей фигурировали и единые для всех участников бизнеса номера телефонов.

Еще один довод в пользу налоговой - наличие у компании и ИП единого колл-центра, который работал с заказами абсолютно всех покупателей и консультировал по товару. Фактически колл-центр был структурным подразделением головной компании – отделом продаж. При этом между компанией и ИП не было договоров на оказание услуг колл-центра.

Все фактические обстоятельства подтверждали, что продажи компания осуществляла своими силами, а ИП реальную деятельность не вели и лишь создавали формальные условия для неуплаты налогов.

Увы, таких печальных дел становится всё больше.

С 2025 года инфообмен между ФНС и маркетплейсами приобрёл новый формат. Налоговики получили доступ к закрытой информации, которая поможет им ещё более эффективно выявлять дробление.

Сейчас у нас в работе уже есть несколько таких кейсов - налоговая выявила общих сотрудников, перемещение карточек товаров, единые телефоны и электронные почты и т.д. Анализируем с командой ситуацию, обоснованность претензий ФНС, готовим правовую позиции. Скоро будут очные встречи с проверяющими - обсуждение как и что было на самом деле.

Вместо итога - действия проверяющих прогнозируемы, они действуют по одному шаблону. Рекомендуем провести налоговый чек-ап бизнеса, оценить масштаб бедствия, понять, насколько всё плохо. Чем раньше вы поймёте за что вас могут наказать - тем больше будет возможностей их предотвратить.

Факт.