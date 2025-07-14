🔥 Юговские сыроделы погасили 552 млн рублей для закрытия уголовного дела
Ключевые факты о деле:
1️⃣ 339 млн — недоимка по НДС;
2️⃣ 212 млн — пени;
3️⃣ Итого: 552 млн самостоятелтно уплачено 24 июня.
Уголовное дело против гендиректора (ст. 199 УК — уклонение от налогов в особо крупном размере) прекращено по нереабилитирующему основанию после оплаты.
Непосредственно перед погашением долга Верховный суд отказал налогоплательщику в рассмотрении жалобы по налоговому спору.
Это уже второй случай: в 2023 году аналогично погасили недоимку в 1,1 млрд рублей, и уголовное дело тоже закрыли.
Итог сейчас:
✅ Задолженность погашена.
✅ Арест счетов снят.
✅ Уголовное дело закрыто.
Налоговая инспекция все чаще объединяется с правоохранительными органами. Теперь это регулярная практика, которая резко повышает результативность налогового контроля.
В зоне риска — предприниматели, директора, собственники и главные бухгалтеры компаний, если будет доказаны их противоправные действия.
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