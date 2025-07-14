🔥 Юговские сыроделы погасили 552 млн рублей для закрытия уголовного дела

Причина спора: налоговая оспаривала применение льготной ставки НДС (10%) на продукцию с полной заменой молочного жира.

Ключевые факты о деле:

1️⃣ 339 млн — недоимка по НДС;

2️⃣ 212 млн — пени;

3️⃣ Итого: 552 млн самостоятелтно уплачено 24 июня.

Уголовное дело против гендиректора (ст. 199 УК — уклонение от налогов в особо крупном размере) прекращено по нереабилитирующему основанию после оплаты.

Непосредственно перед погашением долга Верховный суд отказал налогоплательщику в рассмотрении жалобы по налоговому спору.

Это уже второй случай: в 2023 году аналогично погасили недоимку в 1,1 млрд рублей, и уголовное дело тоже закрыли.

Итог сейчас:

✅ Задолженность погашена.

✅ Арест счетов снят.

✅ Уголовное дело закрыто.

Налоговая инспекция все чаще объединяется с правоохранительными органами. Теперь это регулярная практика, которая резко повышает результативность налогового контроля.

В зоне риска — предприниматели, директора, собственники и главные бухгалтеры компаний, если будет доказаны их противоправные действия.