⚖️ Суд отменил многомиллионные доначисления для партнера-посредника «Яндекс.Такси»!

Важнейший кейс для всех, кто работает по агентской схеме с агрегаторами.

Арбитражный суд Тверской области поставил точку в споре между ИП и налоговой, которая пыталась взыскать налог со всего оборота, проходящего через счета посредника.

🔥 Разбираем дело № А66-901/2025 по косточкам.

Предыстория:

Предприниматель на УСН «Доходы» подключал водителей к сервису «Яндекс.Такси». Деньги за поездки от агрегатора поступали на счет ИП, который, удержав свою комиссию (в среднем 3%), перечислял остальное водителям.

Что не понравилось налоговой?

ФНС посчитала, что весь денежный поток (более 9,2 млн рублей за год) является доходом предпринимателя.

Итог: доначислен налог на 507 973 руб. и штраф почти на 24 779 руб.

🤔 Позиция предпринимателя:

Я — агент. Моя задача — предоставлять водителям (принципалам) доступ к заказам. Мой доход — это только агентское вознаграждение. Все остальные деньги — транзитные, они принадлежат водителям. Я не перевозчик, у меня даже нет разрешения на эту деятельность.

✅ Что решил суд? Победа за бизнесом!

Суд полностью поддержал предпринимателя и признал решение ФНС недействительным.

Ключевые аргументы суда:

Суть отношений — агентская. Предприниматель оказывал именно информационные услуги по доступу к сервису, а не перевозил пассажиров. Он не числится в реестре ФГИС «Такси».

Доход — только вознаграждение. Суд прямо указал: согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ, деньги, поступившие агенту для перечисления принципалу, не являются доходом. В налоговую базу по УСН включается только комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.

ФНС не представила доказательств. Налоговый орган не смог доказать, что водители были подконтрольны ИП, что договоры были фиктивными или что схема была направлена на уклонение от налогов.

Риск двойного налогообложения. Суд отметил, что подход ФНС привел бы к абсурдной ситуации: сначала налог со всей выручки заплатил бы агент, а затем — с этих же денег заплатили бы налоги сами водители.

💡 Выводы для всех посредников:

Этот кейс — мощный щит для всех, кто работает по агентской модели с агрегаторами и маркетплейсами. Он еще раз подтверждает:

✔️Правильно оформляйте документы. Четкие агентские договоры, где прописаны ваши функции и размер вознаграждения, — ваша главная защита.

✔️Разделяйте денежные потоки. Важно доказать, что средства, принадлежащие принципалам (водителям, селлерам), являются для вас транзитными.

✔️Знайте свои права. Позиция ФНС не всегда является истиной в последней инстанции. Суды часто встают на сторону бизнеса, если его модель экономически обоснована и прозрачна.

Это решение — хороший пример того, как важно бороться за свои права и грамотно выстраивать бизнес-процессы.

Коллеги, сталкивались с подобными претензиями от ФНС? Делитесь опытом в комментариях! 👇