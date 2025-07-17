🏛 Разбор дела: фиктивная миграция стоила ИП почти 10 млн рублей
🔍 Как налоговая это вычислила:
➡️Анализ 1,777 банковских операций: 71% в Архангельске
➡️84% дней активности в Архангельске
➡️Нулевое потребление коммунальных услуг в НАО
➡️Проживание в гостинице при регистрации
➡️Получение почты третьими лицами
📊 Математика схемы:
➡️Налоговая база: ~223 млн руб.
➡️Налоговая выгода: 6,7 млн руб.
➡️Доначисление: 8,9 млн руб.
➡️Штрафы: 896 тыс. руб.
💰 Итого к доплате: 9,8 млн рублей
⚖️ Позиции сторон:
⏩ИП Авалиани Н.Ю. обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании недействительным решения УФНС по Архангельской области, которое привлекло её к ответственности за налоговое правонарушение.
⏩Налоговая: "Фиктивная регистрация без деловой цели"
⏩Суд отклонил иск, поскольку налоговая служба смогла убедительно доказать, что действия ИП Авалиани были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды без реального намерения вести бизнес в Ненецком автономном округе.
Как суд первой инстанции, так и апелляционная инстанция согласились с выводами налогового органа
🎯 Выводы:
Налоговые мигранты - приоритетная цель налоговой. Здесь легко собрать доказательную базу, высокий средний чек проверки, предприниматели не готовы защищаться и у них есть деньги.
Таких дел будет очень много.
Если вы не хотите стать частью этой печальной статистики - подумайте о налоговой безопасности заранее.
❗️И лучше делать это вместе с кем то опытным и надёжным.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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