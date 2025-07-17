🏛 Разбор дела: фиктивная миграция стоила ИП почти 10 млн рублей

ИП Авалиани, владелица медцентра в Архангельске, зарегистрировалась в Ненецком автономном округе для применения льготной ставки УСН 1% вместо 4%.

🔍 Как налоговая это вычислила:

➡️Анализ 1,777 банковских операций: 71% в Архангельске

➡️84% дней активности в Архангельске

➡️Нулевое потребление коммунальных услуг в НАО

➡️Проживание в гостинице при регистрации

➡️Получение почты третьими лицами

📊 Математика схемы:

➡️Налоговая база: ~223 млн руб.

➡️Налоговая выгода: 6,7 млн руб.

➡️Доначисление: 8,9 млн руб.

➡️Штрафы: 896 тыс. руб.

💰 Итого к доплате: 9,8 млн рублей

⚖️ Позиции сторон:

⏩ИП Авалиани Н.Ю. обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании недействительным решения УФНС по Архангельской области, которое привлекло её к ответственности за налоговое правонарушение.

⏩Налоговая: "Фиктивная регистрация без деловой цели"

⏩Суд отклонил иск, поскольку налоговая служба смогла убедительно доказать, что действия ИП Авалиани были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды без реального намерения вести бизнес в Ненецком автономном округе.

Как суд первой инстанции, так и апелляционная инстанция согласились с выводами налогового органа

🎯 Выводы:

Налоговые мигранты - приоритетная цель налоговой. Здесь легко собрать доказательную базу, высокий средний чек проверки, предприниматели не готовы защищаться и у них есть деньги.

Таких дел будет очень много.

Если вы не хотите стать частью этой печальной статистики - подумайте о налоговой безопасности заранее.

❗️И лучше делать это вместе с кем то опытным и надёжным.