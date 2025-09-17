Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц

Какую задолженность нельзя взыскать во внесудебном порядке?

Внесудебный порядок взыскания не применяется в том случае, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности – для того, чтобы выразить такое несогласие, физлицу необходимо подать заявление о перерасчете или жалобу (а сделать это можно как до, так и после наступления срока уплаты налога). Если ИФНС в перерасчете отказывает или решение вышестоящего налогового органа по поданной жалобе сохраняет неудовлетворительную для налогоплательщика сумму к уплате, а он, в свою очередь, в очередной раз выражается свое несогласие с сложившимся положением - взыскание таких сумм производится только в судебном порядке.

Стоит отметить, что когда вы подаете заявление о пересчете или жалобу, налоговая служба должна приостановить уплату налогов и других обязательств, указанных в вашем налоговом уведомлении. Это значит, что спорные суммы не будут списываться с вашего счета до тех пор, пока суд не примет решение.

Таким образом, если вы подадите жалобу на действия налоговой службы, они не смогут больше требовать от вас уплаты долгов, которые вы еще не заплатили на момент подачи жалобы.