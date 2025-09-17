Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц

Закон № 287-ФЗ, принятый 31 июля 2025 года, касается граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями или утративших этот статус. Следует отметить, что аналогичный подход уже применяется для взыскания задолженности с юридических лиц и предпринимателей.
Предпосылки изменений в цифрах
99,9% положительных решений о взыскании в судах;
Средний срок взыскания – 1 год;
6 млн руб. – взысканий в год;
9% - дополнительные расходы граждан
Президент России подписал закон, согласно которому с 1 ноября 2025 года вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Закон № 287-ФЗ, принятый 31 июля 2025 года, касается граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями или утративших этот статус. Следует отметить, что аналогичный подход уже применяется для взыскания задолженности с юридических лиц и предпринимателей.
Внесудебный порядок взыскания задолженности ФЛ, сформировавшейся до 01.11.2025 г.
С 01.11.2025 не учитываются в совокупной обязанности:
Суммы, в отношении которых подано заявление о взыскании в суд, но не получен судебный акт.
Задолженности, которые появились до 1 ноября 2025 года из-за решений о налоге или отказе в его возврате.
Задолженности из-за решений об отмене таких решений.
Если до 1 ноября 2025 года вы подавали жалобу на решение о привлечении или заявление о перерасчете налога – соответствующая задолженность не будет учитываться в совокупной обязанности, а взыскание будет производиться только в судебном порядке.
Какую задолженность физлица можно взыскать во внесудебном порядке?
Внесудебный порядок взыскания может применяться к задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, которые физические лица рассчитывают самостоятельно (например, при подаче налоговых деклараций или применении налога на профессиональный доход). Если между сторонами нет спора, в таком порядке также может быть взыскана задолженность, начисленная ИФНС на основании:
налогового уведомления;
решения о привлечении к ответственности (или об отказе в привлечении) за совершение налогового правонарушения;
отмены (полной или частичной) решения о предоставлении налогового вычета.
Какую задолженность нельзя взыскать во внесудебном порядке?
Внесудебный порядок взыскания не применяется в том случае, если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности – для того, чтобы выразить такое несогласие, физлицу необходимо подать заявление о перерасчете или жалобу (а сделать это можно как до, так и после наступления срока уплаты налога). Если ИФНС в перерасчете отказывает или решение вышестоящего налогового органа по поданной жалобе сохраняет неудовлетворительную для налогоплательщика сумму к уплате, а он, в свою очередь, в очередной раз выражается свое несогласие с сложившимся положением - взыскание таких сумм производится только в судебном порядке.
Стоит отметить, что когда вы подаете заявление о пересчете или жалобу, налоговая служба должна приостановить уплату налогов и других обязательств, указанных в вашем налоговом уведомлении. Это значит, что спорные суммы не будут списываться с вашего счета до тех пор, пока суд не примет решение.
Таким образом, если вы подадите жалобу на действия налоговой службы, они не смогут больше требовать от вас уплаты долгов, которые вы еще не заплатили на момент подачи жалобы.
Порядок взыскания задолженности
Налоговая служба вполне может изъять имущество за долги по налогам - информация о долге вносится в список, а банк, в свою очередь, списывает соответствующую сумму.При этом ИФНС должна принять решение о взыскании задолженности в течение 6 месяцев после истечения срока уплаты и направить его через личный кабинет, портал Госуслуг или заказным письмом. Источники взысканиязадолженности выбираются “поэтапно” – если не хватает первого по приоритету, переходят к другому:
Обращение к денежным средствам на банковских счетах и в электронных кошельках.
Привлечение наличных денег.
Обращение к имуществу, переданному третьим лицам.
Взыскание с другого имущества, кроме предметов повседневного личного использования.
Что думаете о таких нововведениях? Ожидаете больше позитивных последствий или негативных?
