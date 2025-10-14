Снова на исторической родине фиктивной миграции — Удмуртии
🚨 УСН 1% для селлеров может исчезнуть с 2026 года
Пока мы все активно обсуждали снижение порога выручки по НДС и патентов до 10 млн, повышение НДС до 22%, в законопроект № 1026190-8 появилась поправка, которая может серьёзно ударить по селлерам маркетплейсов в Калмыкии, Удмуртии, Бурятии и Чечне и других льготных регионов.
Что меняется? 🔄
Было: Регионы сами решали, кому давать льготную ставку 1-5%. Могли включить любые виды деятельности.
Будет: Правительство РФ утвердит закрытый список ОКВЭД, для которых можно применять льготы. Если вашего ОКВЭД там не окажется — ставка автоматически вырастет до 6%.
Главный риск 💥
Торговля на маркетплейсах с очень высокой вероятностью НЕ попадёт в утверждённый список ОКВЭДов по которым регионы могут устанавливать местные льготы по УСН с 01.01.26. Это значит переход с 1% на 6% для большинства селлеров.
Какие отрасли сохранят льготы?
Наиболее вероятно, что по логике реформы приоритет получат:
- Производство: швейка, текстиль, обувь, пищевая переработка
- Технологии: разработка ПО, инжиниринг, дизайн
- Социалка: образование, медицина
А вот чистая торговля и перепродажа — под большим вопросом.
Что делать прямо сейчас?
1. Добавить производственные ОКВЭД
2. Перестроить бизнес-процесс, легализовать хотя бы часть работ как производство.
Важно: Не менее 70% выручки должно приходиться на льготные ОКВЭД!
3. Создать материальную базу:
- Арендуйте производственное помещение в льготном регионе
- Оформите договоры с подрядчиками
- Ведите документацию по производственному циклу
- Делайте фотофиксацию процессов
4. Просчитать экономику альтернативных вариантов и индивидуальных решений.
Когда это случится?
1 января 2026 — закон вступает в силу (вероятность 99%)
Далее — Правительство утверждает список ОКВЭД
Времени на подготовку остаётся меньше 3 месяцев!
Вывод 💡
Чистую торговлю чужих товаров на маркетплейсах с высокой вероятностью будут выдавливать из льготных режимов. Сохранить сказочные 1% смогут те, кто покажет реальное производство, создание добавленной стоимости к товару, а не просто перепродажу.
Не ждите нового года. Чуда не будет. Адаптируйтесь уже сейчас.
