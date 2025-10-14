Снова на исторической родине фиктивной миграции — Удмуртии

Важная новость для всех, кто зарегистрирован в льготных регионах!

🚨 УСН 1% для селлеров может исчезнуть с 2026 года

Пока мы все активно обсуждали снижение порога выручки по НДС и патентов до 10 млн, повышение НДС до 22%, в законопроект № 1026190-8 появилась поправка, которая может серьёзно ударить по селлерам маркетплейсов в Калмыкии, Удмуртии, Бурятии и Чечне и других льготных регионов.

Что меняется? 🔄

Было: Регионы сами решали, кому давать льготную ставку 1-5%. Могли включить любые виды деятельности.

Будет: Правительство РФ утвердит закрытый список ОКВЭД, для которых можно применять льготы. Если вашего ОКВЭД там не окажется — ставка автоматически вырастет до 6%.

Главный риск 💥

Торговля на маркетплейсах с очень высокой вероятностью НЕ попадёт в утверждённый список ОКВЭДов по которым регионы могут устанавливать местные льготы по УСН с 01.01.26. Это значит переход с 1% на 6% для большинства селлеров.

Какие отрасли сохранят льготы?

Наиболее вероятно, что по логике реформы приоритет получат:

- Производство: швейка, текстиль, обувь, пищевая переработка

- Технологии: разработка ПО, инжиниринг, дизайн

- Социалка: образование, медицина

А вот чистая торговля и перепродажа — под большим вопросом.

Что делать прямо сейчас?

1. Добавить производственные ОКВЭД

2. Перестроить бизнес-процесс, легализовать хотя бы часть работ как производство.

Важно: Не менее 70% выручки должно приходиться на льготные ОКВЭД!

3. Создать материальную базу:

- Арендуйте производственное помещение в льготном регионе

- Оформите договоры с подрядчиками

- Ведите документацию по производственному циклу

- Делайте фотофиксацию процессов

4. Просчитать экономику альтернативных вариантов и индивидуальных решений.

Когда это случится?

1 января 2026 — закон вступает в силу (вероятность 99%)

Далее — Правительство утверждает список ОКВЭД

Времени на подготовку остаётся меньше 3 месяцев!

Вывод 💡

Чистую торговлю чужих товаров на маркетплейсах с высокой вероятностью будут выдавливать из льготных режимов. Сохранить сказочные 1% смогут те, кто покажет реальное производство, создание добавленной стоимости к товару, а не просто перепродажу.

Не ждите нового года. Чуда не будет. Адаптируйтесь уже сейчас.