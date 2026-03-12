В сметане нашли растительные жиры. Налоговая решила: значит 20% НДС. Но есть нюанс...

Претензия №1: «В сметане есть растительные жиры значит ставка 20%»

Первое, на что мы обратили внимание: налоговый орган не провёл экспертизу, которая бы определила процентное содержание растительных жиров в продукции.

Налоговый кодекс не отменяет законов физики и химии. Если вы вменяете наличие растительных жиров, извольте доказать не просто факт «есть/нет», а процентное содержание.

Почему это важно? Потому что до 01.01.2026 года молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира (ЗМЖ) облагались по ставке 10%, если доля ЗМЖ не превышала 50%.

Налоговая же, не проведя экспертизу, не установила главного: сколько там этих жиров? 5% или 95%?

Для того чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать сколько именно растительного жира содержится в продукте.

А когда в деле есть только формулировка «обнаружены растительные жиры», это как сказать: «В супе есть соль, значит это пересоленный суп».