В сметане нашли растительные жиры. Налоговая решила: значит 20% НДС. Но есть нюанс...

И тут началась настоящая гастрономическая налоговая дискуссия.
Ситуация: Обычная камеральная проверка по НДС за 1 квартал 2025 года. Клиент - производитель молочной продукции, применяет ставку 10% (льготную). Всё как у всех.
Прилетает акт налоговой проверки на 3,7 млн рублей.
Претензия налогового органа: «Вы использовали ставку 10% при реализации сметаны и сливочного масла. Но по данным Россельхознадзора, в вашей продукции нашли растительные жиры. Значит, это фальсификат. Ставка 10% не положена. Платите 20%».
Казалось бы, всё, дело раскрыто. Но в налоговых спорах дьявол обычно живёт в деталях. Иногда даже в процентах.
Претензия №1: «В сметане есть растительные жиры значит ставка 20%»
Первое, на что мы обратили внимание: налоговый орган не провёл экспертизу, которая бы определила процентное содержание растительных жиров в продукции.
Налоговый кодекс не отменяет законов физики и химии. Если вы вменяете наличие растительных жиров, извольте доказать не просто факт «есть/нет», а процентное содержание.
Почему это важно? Потому что до 01.01.2026 года молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира (ЗМЖ) облагались по ставке 10%, если доля ЗМЖ не превышала 50%.
Налоговая же, не проведя экспертизу, не установила главного: сколько там этих жиров? 5% или 95%?
Для того чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать сколько именно растительного жира содержится в продукте.
А когда в деле есть только формулировка «обнаружены растительные жиры», это как сказать: «В супе есть соль, значит это пересоленный суп».
Таким образом, без экспертизы и без установленного процента - вывод выглядит, мягко говоря, поспешным.
Претензия №2: «Есть судебная практика - экспертиза не нужна!»
Когда мы указали на отсутствие экспертизы, налоговый орган привёл стандартный аргумент: «Есть судебная практика, где суд поддержал налоговый орган даже без экспертизы».
Аргумент звучит серьёзно. Но есть нюанс.
В нашем деле сам налоговый инспектор в акте проверки указал, что налогоплательщик включал в состав сметаны сливочное масло.
А сливочное масло, если вдруг кто забыл, это молочный жир, а не растительный.
То есть получается довольно интересная картина:
налоговый орган говорит, что проблема в растительных жирах;
но одновременно сам фиксирует, что производитель добавляет сливочное масло, которое увеличивает долю молочного жира.
И тут возникает логичный вопрос: «Если в спорном продукте увеличивается процент молочного жира, то на каком основании делается вывод, что именно растительные жиры определяют его состав?»
Без экспертизы ответить на этот вопрос невозможно.
Претензия №3: «Поставщик сырья - "фантом", а значит, и ваше производство - липа»
Налоговая докопалась до поставщиков сырья - сливочного масла, назвав их «техническими компаниями» без производства.
Наш ответ был таким: «Вы сами приняли вычеты по этим поставщикам». В этом главная логическая ловушка для инспекции. Если поставщики такие «фантомные», почему налоговая спокойно приняла к вычету НДС по счетам-фактурам от этих же компаний? Они не оспаривали реальность покупки сырья. Нельзя сказать: «Сырье вы купили, мы вам верим (вычет дали), но произведенный из него продукт - это что-то другое». Это классический случай раздвоения налогового сознания: для целей вычета поставщик у нас добросовестный, а для целей доначисления - фантомный. Налоговый кодекс не предусматривает такой гибкости мышления
Итого, что мы сделали:
указали, что процентное содержание растительных жиров не установлено;
объяснили, что до 01.01.2026 продукция с ЗМЖ облагается по ставке 10% НДС;
обратили внимание на противоречие в самой позиции налогового органа;
и отдельно разобрали ссылку инспекции на судебную практику, показав, почему она не применима к нашему случаю.
Если коротко, мы сделали то, что в налоговых спорах работает лучше всего:
разобрали аргументы по пунктам и проверили, выдерживают ли они логику и нормы права одновременно.
Чем закончилась история:
После рассмотрения возражений налоговый орган отказал в привлечении компании к налоговой ответственности. Доначисления по НДС в 3,7 млн рублей отменены. Клиент сэкономил деньги и нервы.
А для меня эта история стала ещё одним напоминанием о простой вещи. Иногда налоговый спор - это не про сложные схемы и не про тома бухгалтерии. Иногда это спор о том, сколько жира в сметане. И прежде, чем менять ставку НДС, хорошо бы всё-таки сначала посчитать проценты.
