НДС

В сметане нашли растительные жиры. Налоговая решила: значит 20% НДС. Но есть нюанс...

К нам обратился клиент после камеральной проверки декларации по НДС. Налоговый орган решил, что компания неправомерно применяла ставку НДС 10% при реализации части продукции.

И тут началась настоящая гастрономическая налоговая дискуссия.

Ситуация: Обычная камеральная проверка по НДС за 1 квартал 2025 года. Клиент - производитель молочной продукции, применяет ставку 10% (льготную). Всё как у всех.

Прилетает акт налоговой проверки на 3,7 млн рублей.

Претензия налогового органа: «Вы использовали ставку 10% при реализации сметаны и сливочного масла. Но по данным Россельхознадзора, в вашей продукции нашли растительные жиры. Значит, это фальсификат. Ставка 10% не положена. Платите 20%».

Казалось бы, всё, дело раскрыто. Но в налоговых спорах дьявол обычно живёт в деталях. Иногда даже в процентах.

Претензия №1: «В сметане есть растительные жиры значит ставка 20%»

Первое, на что мы обратили внимание: налоговый орган не провёл экспертизу, которая бы определила процентное содержание растительных жиров в продукции.

Налоговый кодекс не отменяет законов физики и химии. Если вы вменяете наличие растительных жиров, извольте доказать не просто факт «есть/нет», а процентное содержание.

Почему это важно? Потому что до 01.01.2026 года молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира (ЗМЖ) облагались по ставке 10%, если доля ЗМЖ не превышала 50%.

Налоговая же, не проведя экспертизу, не установила главного: сколько там этих жиров? 5% или 95%?

Для того чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать сколько именно растительного жира содержится в продукте.

А когда в деле есть только формулировка «обнаружены растительные жиры», это как сказать: «В супе есть соль, значит это пересоленный суп».

Таким образом, без экспертизы и без установленного процента - вывод выглядит, мягко говоря, поспешным.

Претензия №2: «Есть судебная практика - экспертиза не нужна!»

Когда мы указали на отсутствие экспертизы, налоговый орган привёл стандартный аргумент: «Есть судебная практика, где суд поддержал налоговый орган даже без экспертизы».

Аргумент звучит серьёзно. Но есть нюанс.

В нашем деле сам налоговый инспектор в акте проверки указал, что налогоплательщик включал в состав сметаны сливочное масло.

А сливочное масло, если вдруг кто забыл, это молочный жир, а не растительный.

То есть получается довольно интересная картина:

  • налоговый орган говорит, что проблема в растительных жирах;

  • но одновременно сам фиксирует, что производитель добавляет сливочное масло, которое увеличивает долю молочного жира.

И тут возникает логичный вопрос: «Если в спорном продукте увеличивается процент молочного жира, то на каком основании делается вывод, что именно растительные жиры определяют его состав?»

Без экспертизы ответить на этот вопрос невозможно.

Претензия №3: «Поставщик сырья - "фантом", а значит, и ваше производство - липа»

Налоговая докопалась до поставщиков сырья - сливочного масла, назвав их «техническими компаниями» без производства.

Наш ответ был таким: «Вы сами приняли вычеты по этим поставщикам». В этом главная логическая ловушка для инспекции. Если поставщики такие «фантомные», почему налоговая спокойно приняла к вычету НДС по счетам-фактурам от этих же компаний? Они не оспаривали реальность покупки сырья. Нельзя сказать: «Сырье вы купили, мы вам верим (вычет дали), но произведенный из него продукт - это что-то другое». Это классический случай раздвоения налогового сознания: для целей вычета поставщик у нас добросовестный, а для целей доначисления - фантомный. Налоговый кодекс не предусматривает такой гибкости мышления

Итого, что мы сделали:

  • указали, что процентное содержание растительных жиров не установлено;

  •  объяснили, что до 01.01.2026 продукция с ЗМЖ облагается по ставке 10% НДС;

  • обратили внимание на противоречие в самой позиции налогового органа;

  • и отдельно разобрали ссылку инспекции на судебную практику, показав, почему она не применима к нашему случаю.

Если коротко, мы сделали то, что в налоговых спорах работает лучше всего:
разобрали аргументы по пунктам и проверили, выдерживают ли они логику и нормы права одновременно.

Чем закончилась история:

После рассмотрения возражений налоговый орган отказал в привлечении компании к налоговой ответственности. Доначисления по НДС в 3,7 млн рублей отменены. Клиент сэкономил деньги и нервы.

А для меня эта история стала ещё одним напоминанием о простой вещи. Иногда налоговый спор - это не про сложные схемы и не про тома бухгалтерии. Иногда это спор о том, сколько жира в сметане. И прежде, чем менять ставку НДС, хорошо бы всё-таки сначала посчитать проценты.

