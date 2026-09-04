Выездная налоговая проверка-2026: Цифровой детектив, деньги и ваше спокойствие

Основным триггером налоговых органов в настоящее время является НДС. Больше всего схемных операций приходится по данному налогу. Затем идет налог на прибыль организаций, а следом и зарплатные налоги.

Это сложный, многоступенчатый и в значительной степени автоматизированный процесс, который может длиться от 6 до 12 месяцев. Это не внезапное решение инспектора, а результат глубокого анализа, который налогоплательщик часто даже не замечает. Программа «АИС Налог 3» (подсистема АСК-НДС) производит автоматический отсев. Система сравнивает каждую вашу счет-фактуру с декларацией поставщика. Кроме того, она аккумулирует информацию из десятков источников:

Ваша налоговая и бухгалтерская отчетность.

Данные из ЕГРЮЛ, Росреестра.

Информация из банков (движение средств по счетам).

Данные онлайн-касс.

Сведения о сотрудниках и их зарплатах.

Да к вот, если поставщик не представил декларацию или подал «нулевую», происходит прямой «разрыв». Поскольку, НДС косвенный налог и должен уплачиваться по всей цепочке производителей и продавцов. И именно с анализа таких цепочек и начинается анализ вашей организации. Затем анализ движения денежных средств по расчетным счетам компании. Сопоставление движения товара, то есть вышеуказанных цепочек и денег (расчетный счет).

После такого автоматического анализа система выявляет потенциальных кандидатов, и потом к работе подключается инспектор, проводя углубленный анализ деятельности плательщика и мероприятия налогового контроля, к которым относятся:

- истребование документов, как у заказчиков и поставщиков, так и у покупателей;

- проведение допросов различных физических лиц;

- направление запросов в различные организации и контролирующие органы.

Анализ деятельности компании также заключается в поиске инспектором признаков дробления бизнеса, анализируя связи между юрлицами и ИП, которые могут быть подконтрольны одному бенефициару, изучении ваших поставщиков и покупателей на предмет признаков «номинальности» (номинальный директор, отсутствие штата и активов и т.д.), фактическое исполнение сделок с контрагентами, IP-адресов, с которых вы сдаете отчетность, чтобы выявить, не ведется ли она из одного места для нескольких компаний, IP-адресов ваших контрагентов (на предмет выявления «площадок» по продаже бумажного НДС), IP-адресов, как ваших, так и контрагентов по входу в банковские платежные системы, выявление экономики схемы (куда были направлены денежные средства от минимизации и неуплаты налогов), поиска лица, осуществляющего полный контроль за деятельностью компании и бенефициаров бизнеса.

Цель этого этапа — подтвердить подозрения и предварительно рассчитать сумму потенциальных доначислений. Налоговой нужны не «пустые» проверки, а гарантированные поступления в бюджет.

Другими словами, сегодня выездная проверка — это результат длительной цифровой диагностики, а не случайность. Ваша задача — следить за своей «цифровой гигиеной», чтобы не попасть в список кандидатов.