Выездная налоговая проверка-2026: Цифровой детектив, деньги и ваше спокойствие

Основным триггером налоговых органов в настоящее время является НДС. Больше всего схемных операций приходится по данному налогу. Затем идет налог на прибыль организаций, а следом и зарплатные налоги.
Это сложный, многоступенчатый и в значительной степени автоматизированный процесс, который может длиться от 6 до 12 месяцев. Это не внезапное решение инспектора, а результат глубокого анализа, который налогоплательщик часто даже не замечает. Программа «АИС Налог 3» (подсистема АСК-НДС) производит автоматический отсев. Система сравнивает каждую вашу счет-фактуру с декларацией поставщика. Кроме того, она аккумулирует информацию из десятков источников:
Ваша налоговая и бухгалтерская отчетность.
Данные из ЕГРЮЛ, Росреестра.
Информация из банков (движение средств по счетам).
Данные онлайн-касс.
Сведения о сотрудниках и их зарплатах.
Да к вот, если поставщик не представил декларацию или подал «нулевую», происходит прямой «разрыв». Поскольку, НДС косвенный налог и должен уплачиваться по всей цепочке производителей и продавцов. И именно с анализа таких цепочек и начинается анализ вашей организации. Затем анализ движения денежных средств по расчетным счетам компании. Сопоставление движения товара, то есть вышеуказанных цепочек и денег (расчетный счет).
После такого автоматического анализа система выявляет потенциальных кандидатов, и потом к работе подключается инспектор, проводя углубленный анализ деятельности плательщика и мероприятия налогового контроля, к которым относятся:
- истребование документов, как у заказчиков и поставщиков, так и у покупателей;
- проведение допросов различных физических лиц;
- направление запросов в различные организации и контролирующие органы.
Анализ деятельности компании также заключается в поиске инспектором признаков дробления бизнеса, анализируя связи между юрлицами и ИП, которые могут быть подконтрольны одному бенефициару, изучении ваших поставщиков и покупателей на предмет признаков «номинальности» (номинальный директор, отсутствие штата и активов и т.д.), фактическое исполнение сделок с контрагентами, IP-адресов, с которых вы сдаете отчетность, чтобы выявить, не ведется ли она из одного места для нескольких компаний, IP-адресов ваших контрагентов (на предмет выявления «площадок» по продаже бумажного НДС), IP-адресов, как ваших, так и контрагентов по входу в банковские платежные системы, выявление экономики схемы (куда были направлены денежные средства от минимизации и неуплаты налогов), поиска лица, осуществляющего полный контроль за деятельностью компании и бенефициаров бизнеса.
Цель этого этапа — подтвердить подозрения и предварительно рассчитать сумму потенциальных доначислений. Налоговой нужны не «пустые» проверки, а гарантированные поступления в бюджет.
Другими словами, сегодня выездная проверка — это результат длительной цифровой диагностики, а не случайность. Ваша задача — следить за своей «цифровой гигиеной», чтобы не попасть в список кандидатов.
Как понять, что вы предполагаемый кандидат на проведение выездной налоговой проверки, и что она все-таки начнется?
В настоящее время налоговый орган в целях сокращения трудовых и материальных ресурсов настроен, что б налогоплательщики в добровольном порядке производили уточнение своих налоговых обязательств. А это значит, что в первую очередь, если у вас имеются риски, налоговый орган направит Вам уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений. Далее, в отношении «несговорчивых» плательщиков начнется «массированная атака» по истребованию документов, как у самой компании, так и по всему кругу контрагентов. Далее, в ход полетят поручения о проведении допросов свидетелей в иные налоговые органы и уведомления о вызове свидетелей.
Параллельно с этим начинаются негласные осмотры местонахождения компаний, офисов и т.д. Исследование IP-адресов с их фактическим выходом в сеть, анализ платежей за использование сети Интернет, оказание услуг по обслуживанию 1С Предприятие и т.д.
Весь этот набор мероприятий и проведенного анализа позволяет налоговому органу нащупать более уязвимые места налогоплательщика. Возможно, пригласить на повторную рабочую встречу, после которой либо удается компании отбиться от фискальных органов, либо они продолжают еще глубже анализировать, где уже имеется существенный риск, что выездная налоговая проверка начнется.
На данном этапе важно понимать, что проведение выездной налоговой проверки четко регламентировано Налоговым кодексом Российской Федерации, а именно ст. 89 НК РФ, так же как и проведение мероприятий налогового контроля, их сроки и т.д.
Но, по факту, налоговый орган переходит эту грань, и проведение выездной налоговой проверки начнется с выемки документов, со ссылкой на ст. 94 НК РФ, либо в рамках взаимодействия с правоохранительными органами. И, как правило, изыматься будут не первичные учетные документы, а электронные носители информации: 1С Предприятие, корпоративная переписка, электронная почта, сервера, различные хранители информации и т.д. Ну, и конечно же, все электронные документы с рабочих столов сотрудников компании.
Как подготовиться к приходу налогового органа, проведению ВНП, чтобы в дальнейшем сохранить свое спокойствие.
1. Наведите порядок в бухгалтерии. Документы за предыдущие периоды перевезите в архив, утилизируйте, составив акт утилизации и т.д. «Черновики» и иные отработанные документы необходимо утилизировать в конце каждого рабочего дня.
2. Все электронные программные продукты, документы и другое перекопируйте и храните в облачном хранилище. Никакие пароли не должны находится на рабочих столах сотрудников.
3. Ограничьте доступ в офис компании. Если имеется возможность, разделите отделы компании по нескольким офисам. Чем меньше людей знает, где находится бухгалтерия, тем лучше.
4. Обяжите главного бухгалтера отказаться от различного рода доставок в офис компании, где находится бухгалтерия: вода, еда, канцелярские товары и т.д.
5. Представлять документы в налоговый орган только те, которые относятся к предмету сделки или проверки. Никаких лишних документов!
6. Когда проверка уже началась, спокойствие и знание своих прав — ваше главное оружие. Не стесняйтесь обратиться за помощью. Не суетитесь. Привлечение налогового консультанта или юриста на этапе подготовки и в ходе проверки — это не признак слабости, а разумная инвестиция в спокойствие.
7. В случае неожиданного прихода налоговиков обязательно вызывайте специалиста (налогового консультанта или юриста). Без них не подписывайте никакие документы.
8. Назначьте ответственного за коммуникацию с проверяющими. Это должен быть компетентный сотрудник, который будет единственным официальным лицом для передачи документов и общения.
9. Проведите инструктаж всех сотрудников, особенно тех, кто может контактировать с инспекторами. Объясните, что отвечать нужно четко, по факту, без лишних домыслов и эмоций.
Самое главное правило: спокойствие во время ВНП — это результат системной работы. Регулярно проводите самооценку по критериям ФНС, ведите учет аккуратно и оперативно реагируйте на все запросы налоговой. Помните, что даже если проверка уже началась, это не катастрофа, а рабочий процесс, к которому вы готовы.
Кейс из личной практики.
У одного ООО проводилась выемка документов с участием правоохранительных органов, следственных и налоговой инспекции. Были изъяты все документы. Составлен протокол. Документы упакованы в коробки. Только вот беда, при выносе из офиса и до отдела правоохранительных органов не все документы доехали. Потерялось 3 коробки. Которые не были найдены, что бы налогоплательщик не предпринимал.
В целях определения фактического руководства компанией и проведения допроса разыскивался директор данной организации. Неоднократные вызовы не увенчались успехом. Налоговики вышли на адрес места жительства этого директора. Но дома никого не оказалось. Но! Вот оказия, на доске объявлений был размещен QR-код для вступления в домовой чат. Директор нашелся через 5 минут!
В отношении налогоплательщика, распределенного налоговому органу по экстерриториальному принципу, проводилась выездная налоговая проверка. То есть сотрудники Инспекции и проверяемый налогоплательщик территориально располагались в различных субъектах РФ. Для того, что б проверять данное ООО налоговикам приходилось ездить в командировки. Дак вот, что б налоговики сильно не утруждались на походы в офис к плательщику, ООО арендовало гостиничный номер в той же гостинице, что и налоговики. И привезли в этот номер первичные документы по проверке. Конечно же все было сдано по описи. ООО не формально соблюло и ознакомление с документами, и иные мероприятия налогового контроля. И налоговикам не осталось времени ходить по иным мероприятиям.
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