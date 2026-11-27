К нам регулярно прилетают вопросы в духе: «А если мы на стройке, стоит ли переходить на УСН?», «А можно платить НДС и потом вернуть часть?» - И каждый раз разговор упирается в цифры, а не в общие фразы. Поэтому сегодня о них.

С 2026 года порог освобождения от НДС на упрощенке снизили с 60 до 20 млн руб., а ставка НДС выросла с 20 до 22%. Для многих подрядчиков это значит, что НДС теперь придется платить.

Чтобы перейти на УСН с 2027 года, нужно

🔹 подать уведомление до 31 декабря 2026 года;

🔹 уложиться в 337,5 млн руб. доходов за 9 месяцев 2026 года (это для ООО, у ИП такого лимита нет);

🔹 иметь остаточную стоимость основных средств не больше 200 млн руб.

Что делать, если доходы перешагнули 20 млн

1️⃣ Спецставка НДС 5%. Платить придется немного, но входной НДС с материалов, техники и услуг субподрядчиков к вычету не принимается и ложится в расходы. Для стройки с большими закупками это может оказаться дорогим удовольствием.

2️⃣ Общая ставка 22% с вычетами. Весь входной НДС идет к вычету. Если за квартал вычетов больше, чем начисленного налога, разницу можно вернуть из бюджета или зачесть в счет будущих платежей. Звучит как «заплатил и вернул», но возмещение проходит через проверку, так что документы поставщиков должны быть в порядке.

Где подвохи

✔️ Пока доходы не перешагнули 20 млн руб., подключить НДС добровольно и копить вычеты нельзя. Освобождение обязательное.

✔️ Спецставку 5% применяют не меньше 12 кварталов подряд. Исключение для тех, кто выбрал ее впервые с 2026 года. Они могут досрочно перейти на общую ставку в первые 4 квартала.

Для стройки с большими закупками общая ставка с вычетами может оказаться выгоднее «льготных» процентов без вычетов. А может и не оказаться. Все зависит от маржи, доли закупок с НДС и от того, кто ваши заказчики.

Считать нужно на своих цифрах. До 31 декабря чуть больше месяца.