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Инвестиции

Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды

Инвестор должен знать в первую очередь два банка: тот, в который нужно инвестировать (Сбер) и тот, в который не нужно инвестировать ни при каких условиях (ВТБ). Но особо любознательные должны знать вообще всё про банки, акции которых торгуются на Мосбирже.
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Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды
Photo: Andre Taissin, Unsplash

Посмотрим, кто есть, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Посмотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.

Кстати, скоро на IPO может выйти Совкомбанк. Быть может, у него будут хорошие дивиденды. Но вряд ли.

Сбербанк

У Сбера на бирже обычные и привилегированные акции. Раньше префы были значительно дешевле, в последнее время цены примерно одинаковые. Дивиденды уже 10 лет платятся (если платятся) одинаковые и по тем, и по другим. Дивполитика предполагает щедрость со стороны Грефа (официального апдейта пока нет). Кредитный рейтинг AAA — высший.

Обычные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 5,6%, 6,43%, 5,84%, 0%, 10,49%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 5,67%

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 7,27%, 8,5%, 6,25%, 0%, 10,59%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,52%

Как я много раз писал у себя в канале, Сбер — машина по зарабатыванию денег, недавно вышла свежая отчётность, и она была снова крутой. Хотя сейчас, конечно, снизятся кредиты на время жёсткой ДКП.

ВТБ

Пока Костин у руля ВТБ (правильно читать «уэтэбэ»), высокие дивиденды лишь во влажных мечтах миноритариев. Изменится ли это когда-нибудь — кто бы знал. По дивполитике…. а, да плевал Костин на эту вашу дивполитику. А вот рейтинг AAA, как у Сбера.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 2,72% 2,26%, 2,9%, 0%, 0%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 1,57%

Если уж что-то и брать от ВТБ, то разве что РД, на мой взгляд. Правда сейчас фондам недвижке тяжело конкурировать с облигациями, в которых очень хорошая доходность.

Банк СПб

Банк СПБ платит по обычным акциям значительно лучше, чем по привилегированным. Разница кратная. Дивдоходность за последние годы очень высокая. Дивполитика предполагает 20%+ от прибыли. Рейтинг A+.

Обычные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 6,85%, 5,73%, 6,04%, 11,41%, 19,41%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,89%

Привилегированные акции

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 0%, 0%, 0,95%, 1,57%, 1,16%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 0,73%

Банк СПб не факт, что будет и дальше поддерживать такие темпы по обычным акциям. Но будем посмотреть.

Тинькофф

Тинькофф, как и подобает стартапам, дивиденды платит со скрипом, а последний раз их видели в 2021 году. Пока что дивиденды заморожены официально. Рейтинг AA-.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 0%, 0,7%, 0,5%, 0%, 0%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 0,26%

МКБ

Самый загадочный частный банк на бирже. Принадлежит Россиуму (Роман Авдеев). Дивидендов от МКБ не видели с 2019 года. А если они и будут, то довольно маленькими (это в дивполитике прописано — 10%+ прибыли). Рейтинг A+.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 1,84%, 0%, 0%, 0%, 0%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 0,37%

Росбанк

Росбанк впервые выплатил небольшие дивиденды только в 2023 году. Кто знает, быть может, дальше будет лучше. Ведь он отделился от хозяина — SG. Новый хозяин — Потанин (Интеррос). Всё равно не верится. В дивполитике цифр не нашёл. Зато рейтинг AAA.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 0%, 0%, 0%, 0%, 2,77%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 0,5%

Авангард

Авангард в 2023 году выплатил рекордные дивиденды, ранее же они были более чем скромные, кроме, разве что, 2021 года, когда выплатили 5,37%. Но динамика позитивная. Див Политика предполагает регулярные выплаты. Рейтинг BB+.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 2,79%, 2,09%, 5,37%, 1,66%, 13,93%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 5,1%

РосДорБанк

Дорожники постепенно наращивают выплаты, а что касается 2019 года, то банк тогда только появился на бирже, поэтому можно считать, что выплаты не пропускает. Но кредитный рейтинг у банка BB-, так что так. По политике 25%+ от прибыли.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 0%, 2,75%, 4,96%, 5,83%, 5,79%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 3,8%

Банк Кузнецкий

Кузнец платит через раз. В этом году платил, значит в следующем не должен (но это не точно). Рейтинг у банка BB-. Хочет платить 50% от прибыли.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 10,41%, 0%, 4,83%, 0%, 7,56%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 4,5%

Банк Приморье

Акции у банка дорогие относительно конкурентов, а дивиденды платит регулярно. Рейтинг BB-. В дивполитике нет четких цифр. Но хочет стараться.

  • Дивдоходность по последним 5 годам: 9,4%, 0%, 2,4%, 9,8%, 5,5%

  • Средняя дивдоходность за 5 лет: 5,4%

Уралсиб

Этот банк дивиденды не платил ни разу. Рейтинг A-.

Что по итогу?

Как видим, средняя дивдоходность выше всех у Банка СПб (но только по обычке), далее идут префы Сбера (но сейчас разницы по доходности с обычкой почти нет), Приморье и Авангард. Тёмная лошадка — РосДорБанк, постепенно наращивающий выплаты, а свечку ставим за Росбанк, который только в этом году начал дивидендную историю.

Не до дивидендов следующим банкам: Тинькофф (заморозка до лучших времён), ВТБ (Костин их не любит), МКБ (им это не нужно). Уралсиб существует не для дивидендов. Росбанк после смены собственника, возможно, будет платить, но это не точно.

Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие банки котлетите? Можно шутить про трёхлитровые;)

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Тысяча чертей, простите 

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