Какая ЗП нужна, чтобы взять ипотеку? Недвижка не падает, обвал акций, доллар, IPO, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Можете выкидывать калькуляторы, они бесполезны. Теперь чтобы взять ипотеку без льгот, нужно иметь зарплату выше средней по региону в 3–4 раза. Грустно? А ведь это ещё не всё. На рынке произошёл очередной обвал, доллар не хочет расти, везде пессимизм кроме оптимизма у тапателей хомяков.

Нежно собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль стабилизировался

То ли доллар застыл, то ли рубль. Курс за неделю снизился с 88,00 до 87,87 руб. за доллар (курс ЦБ 87,74). Юань 12,10 → 12,11 (ЦБ 11,97).

Волатильность снизилась, курс на какое-то время стабилизировался, все приспособились к новым условиям. Валюта выглядит не так привлекательно, как пару недель назад, но всё же адекватно для валютных сбережений.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Индекс утонул

Индекс Мосбиржи прочувствовал на себя весь негатив от дивидендных гэпов.

Кроме того, бизнес чувствителен к высокой ставке ЦБ. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 3 149 до 2 973. Долларовый РТС снизился с 1 125 до 1 067.

Сможет ли текущий уровень стать хорошей точкой для покупок? Вполне возможно, лично я пополнил портфель на 300 000. О покупках тут.

Дивиденды

Отсеклись и доступны после гэпа Сбер, Роснефть, Башнефть, НМТП, Татнефть и много кто ещё.

На следующей неделе жир продолжится, дивиденды будут по СНГ, МТС, Транснефти, СКФ и другим компаниям, но в целом меньше, чем на этой неделе.

Ближайшие дивиденды:

Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

На долговом рынке не особо активный период.

Разместились/собрали заявки: Домодедово ФФ (замещайки), ВТБ Лизинг, Практика ЛК, Первоуральскбанк, ММЗ, Славнефть, Росэксимбанк. Участвовал в ВТБ и Практике.

На очереди: Русал USD, Аэрофьюэлз, Магнит, Самолёт, Позитив, Миррико. Тут всё довольно интересно, а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снизился с 105,71 до 104,89. Минфин продолжает давить, ставку продолжаем ждать. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,7% + возможность роста при развороте ДКП в следующем году или позже.

Полезное про облигации:

Недвижимость перестала расти, но не снижается

Недвижимость пока не снизилась после отмены массовых льгот. MREDC 303 000 рублей за метр.

Зарплата под ипотеку

Эксперты посчитали, что для покупки двушки в ипотеку под 19,5% нужна зарплата, превышающая среднюю по региону в 2,5–3 раза, а где-то и в 4. К примеру, если взять двушку в Москве за 20 млн, ежемесячный платёж будет 269 тысяч, а необходимая зарплата — 539 тысяч. Средняя в Москве 179 тысяч, но это средняя, а не медианная. В итоге, средний москвич может купить квартиру в Перми.

Но и льготы остались. Но не для всех и не везде.

Крипта

Тут особо ничего не менялось, разве что хомякоин должен пойти на биржу, а создатели тапалки сообщили, что их цель — миллиард душевнобольных игроков. Вот бы их энергию на полезные дела! Биткоин с эфиром чуть подросли. Мой криптопортфель чуть вырос с 1350 до 1400.

IPO

Наконец-то состоялось медицинское IPO, всем дали по таблетке, а акции Промомеда не утонули в первый же день. Это не значит, что не утонут во второй. Я не участвовал.

На очереди АПРИ — уральский девелопер с высокой долговой нагрузкой. IPO пройдёт с 22 по 27 июля. Я точно пас, даже облигации их не покупаю.

Кто дальше? Торговая платформа Кифа официально объявила о планах выйти на IPO до конца лета. Сервис Самолёт Плюс от Самолёта оценили в 20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO. Новый глава СДЭК назвал IPO приоритетной целью на ближайшее время. Акций с экспресс-доставкой нннада? IT-компания Омега хочет провести IPO в ближайшие годы. Джетленд хочет до конца года.

Что ещё?

Хорошо отчитался МТС. Рано хоронить его дивиденды?

ЦБ с апреля 2025 года ограничит кредитные плечи для начинающих инвесторов. А то они быстро выходят из игры.

Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд. В очередной раз.

Торги новыми акциями Яндекса перенесли на 2 недели.

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