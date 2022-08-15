Какая ЗП нужна, чтобы взять ипотеку? Недвижка не падает, обвал акций, доллар, IPO, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Нежно собрал самые интересные новости недели и упаковал их в этот пост. Го!
Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Рубль стабилизировался
То ли доллар застыл, то ли рубль. Курс за неделю снизился с 88,00 до 87,87 руб. за доллар (курс ЦБ 87,74). Юань 12,10 → 12,11 (ЦБ 11,97).
Волатильность снизилась, курс на какое-то время стабилизировался, все приспособились к новым условиям. Валюта выглядит не так привлекательно, как пару недель назад, но всё же адекватно для валютных сбережений.
Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.
Индекс утонул
Индекс Мосбиржи прочувствовал на себя весь негатив от дивидендных гэпов.
Кроме того, бизнес чувствителен к высокой ставке ЦБ. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 3 149 до 2 973. Долларовый РТС снизился с 1 125 до 1 067.
Сможет ли текущий уровень стать хорошей точкой для покупок? Вполне возможно, лично я пополнил портфель на 300 000. О покупках тут.
Дивиденды
Отсеклись и доступны после гэпа Сбер, Роснефть, Башнефть, НМТП, Татнефть и много кто ещё.
На следующей неделе жир продолжится, дивиденды будут по СНГ, МТС, Транснефти, СКФ и другим компаниям, но в целом меньше, чем на этой неделе.
Ближайшие дивиденды:
Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
Новые облигации
На долговом рынке не особо активный период.
Разместились/собрали заявки: Домодедово ФФ (замещайки), ВТБ Лизинг, Практика ЛК, Первоуральскбанк, ММЗ, Славнефть, Росэксимбанк. Участвовал в ВТБ и Практике.
На очереди: Русал USD, Аэрофьюэлз, Магнит, Самолёт, Позитив, Миррико. Тут всё довольно интересно, а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI снизился с 105,71 до 104,89. Минфин продолжает давить, ставку продолжаем ждать. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. YTM 15,7% + возможность роста при развороте ДКП в следующем году или позже.
Полезное про облигации:
Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
Недвижимость перестала расти, но не снижается
Недвижимость пока не снизилась после отмены массовых льгот. MREDC 303 000 рублей за метр.
Зарплата под ипотеку
Эксперты посчитали, что для покупки двушки в ипотеку под 19,5% нужна зарплата, превышающая среднюю по региону в 2,5–3 раза, а где-то и в 4. К примеру, если взять двушку в Москве за 20 млн, ежемесячный платёж будет 269 тысяч, а необходимая зарплата — 539 тысяч. Средняя в Москве 179 тысяч, но это средняя, а не медианная. В итоге, средний москвич может купить квартиру в Перми.
Но и льготы остались. Но не для всех и не везде.
Крипта
Тут особо ничего не менялось, разве что хомякоин должен пойти на биржу, а создатели тапалки сообщили, что их цель — миллиард душевнобольных игроков. Вот бы их энергию на полезные дела! Биткоин с эфиром чуть подросли. Мой криптопортфель чуть вырос с 1350 до 1400.
IPO
Наконец-то состоялось медицинское IPO, всем дали по таблетке, а акции Промомеда не утонули в первый же день. Это не значит, что не утонут во второй. Я не участвовал.
На очереди АПРИ — уральский девелопер с высокой долговой нагрузкой. IPO пройдёт с 22 по 27 июля. Я точно пас, даже облигации их не покупаю.
Кто дальше? Торговая платформа Кифа официально объявила о планах выйти на IPO до конца лета. Сервис Самолёт Плюс от Самолёта оценили в 20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO. Новый глава СДЭК назвал IPO приоритетной целью на ближайшее время. Акций с экспресс-доставкой нннада? IT-компания Омега хочет провести IPO в ближайшие годы. Джетленд хочет до конца года.
Что ещё?
Хорошо отчитался МТС. Рано хоронить его дивиденды?
ЦБ с апреля 2025 года ограничит кредитные плечи для начинающих инвесторов. А то они быстро выходят из игры.
Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд. В очередной раз.
Торги новыми акциями Яндекса перенесли на 2 недели.
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