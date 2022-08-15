Пассивный доход моего портфеля превысил 64 000 рублей в месяц — новый рекорд

Я продолжаю пополнять портфель на 200 000 рублей в месяц по плану, чтобы суммарно за год вышло 2,4 млн. Портфель перешагнул через отметку в 6 млн, даже уже 6,14 млн. За 2024 год пассивный доход составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. Дальше — больше. У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается. Более точная стоимость портфеля будет 1 марта.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,15 млн, за 4 месяца он даст около 40 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, в конце мая завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 18% (ещё +142 000). Итого будет 182 000.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, например: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 2,38 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 220 000, тут нужно вычесть налог, останется 191 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Cреднюю дивдоходность считаю 9,5% до налогов (Интелинвест прогнозирует чуть больше — 206 000 после налогов). Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 2,25 млн рублей, текущая средняя доходность 19% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 427 000 рублей или 372 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,32 млн. Доходность в них низкая, в среднем 12% на данный момент. Вероятно, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 38 000 или 33 000 после налогов. Недвижка чувствует себя сейчас ужасно, поэтому долю умеренно держу ниже целевой.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 120 000.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.

Итого

Всего получается 778 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 64 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов (в депозитах это невозможно, а во всяких там акциях всякое может быть — они за последнюю неделю выросли на 10%+). А так, да, если влупить такую сумму только на вклад под 25%, пассивный доход будет больше.

Много или мало?