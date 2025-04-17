Лучше, чем банковские депозиты. 10 коротких облигаций с доходностью до 26%

Банки набрали достаточно ликвидности и снижают ставки, не дожидаясь разворота ДКП. График средней доходности депозитов:
А теперь — к облигациям. Параметры: корпоративные облигации, рейтинг A- и выше, срок от 6 месяцев до 2 лет, без амортизации. Доходность от 22% до 26%.
АО ПКТ 001P-01, AA-/AA
ISIN: RU000A108AC3
Доходность: 22,21%
Купон: 15,7%
Дата погашения: 15.10.2025
Купонов в год: 4
ГТЛК БО 002P-07, AA-
ISIN: RU000A10AU73
Доходность: 23,6%
Купон: 24%
Дата погашения: 04.08.2026
Купонов в год: 12
Уральская Сталь БО-001Р-01, A/A+
ISIN: RU000A105Q63
Доходность: 25,56%
Купон: 10,8%
Дата погашения: 25.12.2025
Купонов в год: 2
Уральская Сталь БО-001Р-02, A/A+
ISIN: RU000A1066A1
Доходность: 25,59%
Купон: 10,6%
Дата погашения: 24.04.2026
Купонов в год: 4
Селигдар 001Р-02, A+
ISIN: RU000A10B1X2
Доходность: 24,73%
Купон: 24%
Дата погашения: 01.03.2027
Купонов в год: 12
Селигдар 001Р-01, A+
ISIN: RU000A105CS1
Доходность: 24,96%
Купон: 10,8%
Дата погашения: 29.10.2025
Купонов в год: 2
Синара Транспортные Машины 1P2, A/A+
ISIN: RU000A103G00
Доходность: 25,16%
Купон: 8,7%
Дата погашения: 22.07.2026
Купонов в год: 2
ВИС ФИНАНС БО-П08, A/A+
ISIN: RU000A10B2T8
Доходность: 26,34%
Купон: 24%
Дата погашения: 24.03.2027
Купонов в год: 12
Позитив Текнолоджиз 001Р-02, AA
ISIN: RU000A105JG1
Доходность: 22,97%
Купон: 10,55%
Дата погашения: 03.12.2025
Купонов в год: 4
Селектел 001P-04R, A+/AA-
ISIN: RU000A1089J4
Доходность: 23,03%
Купон: 15%
Дата погашения: 02.04.2026
Купонов в год: 12
Все выпуски достаточно интересные, эмитентов постарался выбрать надёжных, но никогда не стоит забывать про диверсификацию. В текущей ситуации стоит взвешивать риски и выбирать соотношение риск/доходность пониже, чем в спокойные времена. Не забываем, про различия доходностей облигаций и депозитов, а также налогов. Что скажете, есть такие выпуски у вас в портфелях, господа бондхолдеры?
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