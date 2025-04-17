Лучше, чем банковские депозиты. 10 коротких облигаций с доходностью до 26%

Селектел 001P-04R, A+/AA-

ISIN: RU000A1089J4

Доходность: 23,03%

Купон: 15%

Дата погашения: 02.04.2026

Купонов в год: 12

Все выпуски достаточно интересные, эмитентов постарался выбрать надёжных, но никогда не стоит забывать про диверсификацию. В текущей ситуации стоит взвешивать риски и выбирать соотношение риск/доходность пониже, чем в спокойные времена. Не забываем, про различия доходностей облигаций и депозитов, а также налогов. Что скажете, есть такие выпуски у вас в портфелях, господа бондхолдеры?

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