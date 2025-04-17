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igotosochi
Инвестиции

Лучше, чем банковские депозиты. 10 коротких облигаций с доходностью до 26%

Ставки по банковским вкладам планомерно снижаются с декабря 2024 года, когда средняя ставка в топ-10 надёжных банках была почти 22,9%. Сейчас средняя ставка, рассчитываемая ЦБ, приближается к 20,05%. Альтернативой могут быть корпоративные облигации эмитентов с высоким рейтингом. Выбрал 10 интересных коротких выпусков.

Банки набрали достаточно ликвидности и снижают ставки, не дожидаясь разворота ДКП. График средней доходности депозитов:

А теперь — к облигациям. Параметры: корпоративные облигации, рейтинг A- и выше, срок от 6 месяцев до 2 лет, без амортизации. Доходность от 22% до 26%.

АО ПКТ 001P-01, AA-/AA

  • ISIN: RU000A108AC3

  • Доходность: 22,21%

  • Купон: 15,7%

  • Дата погашения: 15.10.2025

  • Купонов в год: 4

ГТЛК БО 002P-07, AA-

  • ISIN: RU000A10AU73

  • Доходность: 23,6%

  • Купон: 24%

  • Дата погашения: 04.08.2026

  • Купонов в год: 12

Уральская Сталь БО-001Р-01, A/A+

  • ISIN: RU000A105Q63

  • Доходность: 25,56%

  • Купон: 10,8%

  • Дата погашения: 25.12.2025

  • Купонов в год: 2

Уральская Сталь БО-001Р-02, A/A+

  • ISIN: RU000A1066A1

  • Доходность: 25,59%

  • Купон: 10,6%

  • Дата погашения: 24.04.2026

  • Купонов в год: 4

Селигдар 001Р-02, A+

  • ISIN: RU000A10B1X2

  • Доходность: 24,73%

  • Купон: 24%

  • Дата погашения: 01.03.2027

  • Купонов в год: 12

Селигдар 001Р-01, A+

  • ISIN: RU000A105CS1

  • Доходность: 24,96%

  • Купон: 10,8%

  • Дата погашения: 29.10.2025

  • Купонов в год: 2

Синара Транспортные Машины 1P2, A/A+

  • ISIN: RU000A103G00

  • Доходность: 25,16%

  • Купон: 8,7%

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Купонов в год: 2

ВИС ФИНАНС БО-П08, A/A+

  • ISIN: RU000A10B2T8

  • Доходность: 26,34%

  • Купон: 24%

  • Дата погашения: 24.03.2027

  • Купонов в год: 12

Позитив Текнолоджиз 001Р-02, AA

  • ISIN: RU000A105JG1

  • Доходность: 22,97%

  • Купон: 10,55%

  • Дата погашения: 03.12.2025

  • Купонов в год: 4

Селектел 001P-04R, A+/AA-

  • ISIN: RU000A1089J4

  • Доходность: 23,03%

  • Купон: 15%

  • Дата погашения: 02.04.2026

  • Купонов в год: 12

Все выпуски достаточно интересные, эмитентов постарался выбрать надёжных, но никогда не стоит забывать про диверсификацию. В текущей ситуации стоит взвешивать риски и выбирать соотношение риск/доходность пониже, чем в спокойные времена. Не забываем, про различия доходностей облигаций и депозитов, а также налогов. Что скажете, есть такие выпуски у вас в портфелях, господа бондхолдеры?

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igotosochi

igotosochi

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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