Пассивный доход снова вырос и составил 71 000 рублей в месяц

Много или мало?

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, а средний размер пенсии 15 500 рублей (в Москве примерно вдвое больше). Медианная ЗП по данным СберИндекса около 55 000 до налогов (48 000 после налогов).

Таким образом, потенциальный пассивный доход уже превышает медианную зарплату, не говоря уже о пенсии. Но нужно больше.

Текущий пассивный доход может полностью покрывать автокредит за автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей. Что можно купить за эти деньги? Например, Omoda C5 или какой-нибудь Jetour. Не знаю, хорошие ли это автомобили, надеюсь, что да.

Если взять 10 млн на ипотеку (заплатив первый взнос), то на данный момент рыночные условия такие, что 30 лет нужно будет платить по 229 тысяч рублей ежемесячно (или 10 лет по 241 тысячи). При ставках в районе 27% экономика не сходится. Если в наличии есть 30+ млн, то выгоднее достать оттуда 10–15, чем покрывать платежи с пассивного дохода.

При необходимости жить на 71 000 в месяц это осуществимо, выше медианы. Не разгуляешься, конечно, да и при высокой инфляции капитал быстро иссякнет, так что не надо так. Если изымать 4% капитала, на данный момент это 22 000. Капитал нужен больше. Так что у меня на 2025 год в планах пополнение портфеля на 2,4 млн.

Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше. Всем лучики добра.

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