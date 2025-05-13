Пассивный доход снова вырос и составил 71 000 рублей в месяц

Я продолжаю пополнять портфель на 200 000 рублей в месяц по плану, чтобы суммарно за год вышло 2,4 млн. Портфель на данный момент около 6,8 млн. За 2024 год пассивный доход составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. Дальше — больше.
У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.
1. Депозит
Сейчас депозит около 1,18 млн, за 2 месяца он даст около 20 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, в конце мая завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 19% (ещё +190 000 за 10 месяцев). Итого будет 210 000. Как раз под ноль налогов.
2. Дивиденды
В акциях (подавляющая часть — дивидендные, например: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 2,45 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 250 000, тут нужно вычесть налог, останется 217 000 рублей. Здесь считаю по прогнозу Snowball income, 10,25% до налогов. Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.
3. Облигации
В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 2,5 млн рублей, текущая средняя доходность 18% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 450 000 рублей или 391 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.
4. Недвижимость
У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,36 млн. Доходность чуть более 13%. По прогнозу Snowball income 49 000 до налогов или 42 000 после налогов. Нужно будет поднимать долю.
5. Активы без кэшфлоу
Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 135 000.
6. За скобками
Кроме дивидендов и купонов в 2026 получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.
Итого
Всего получается 860 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 71 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов (в депозитах это невозможно, в акциях, фондах и бондах всякое может быть). А так, да, если влупить такую сумму только на вклад под 20%, пассивный доход будет больше. Напишите в комментариях, какой доход будет, если всё вкотлетить на депозит, и что я занимаюсь ерундой.
Много или мало?
С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей, а средний размер пенсии 15 500 рублей (в Москве примерно вдвое больше). Медианная ЗП по данным СберИндекса около 55 000 до налогов (48 000 после налогов).
Таким образом, потенциальный пассивный доход уже превышает медианную зарплату, не говоря уже о пенсии. Но нужно больше.
Текущий пассивный доход может полностью покрывать автокредит за автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей. Что можно купить за эти деньги? Например, Omoda C5 или какой-нибудь Jetour. Не знаю, хорошие ли это автомобили, надеюсь, что да.
Если взять 10 млн на ипотеку (заплатив первый взнос), то на данный момент рыночные условия такие, что 30 лет нужно будет платить по 229 тысяч рублей ежемесячно (или 10 лет по 241 тысячи). При ставках в районе 27% экономика не сходится. Если в наличии есть 30+ млн, то выгоднее достать оттуда 10–15, чем покрывать платежи с пассивного дохода.
При необходимости жить на 71 000 в месяц это осуществимо, выше медианы. Не разгуляешься, конечно, да и при высокой инфляции капитал быстро иссякнет, так что не надо так. Если изымать 4% капитала, на данный момент это 22 000. Капитал нужен больше. Так что у меня на 2025 год в планах пополнение портфеля на 2,4 млн.
Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше. Всем лучики добра.
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