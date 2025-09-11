🗝 «Инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее» — ЦБ продолжит снижать ключевую ставку

💬 Что говорят?

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Однако по-прежнему сохраняется необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

«Снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями», — говорит директор ДКП-департамента Банка России Андрей Ганган.

«При резком снижении неизбежно произойдёт повторное ускорение инфляции. Начнётся спираль, и тогда для того, чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали выше и выше, потребуется вновь повысить ключ, причём ещё выше», — сообщил господин Заботкин, зампред из ЦБ.