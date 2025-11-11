💎 Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций

Вклады дают доходность ниже ключевой ставки, а в облигациях можно найти вкусные варианты, которые дают больше ключа. Не менее вкусные, чем чашка горячего шоколада в дождливый осенний день. Эксперты из РБК выбрали 10 таких облигаций. Ну что ж, котаны, посмотрим, что они там выбрали.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

⚙️ Параметры: фиксы с доходностью выше ключа, с рейтингом не ниже A-, дюрация до трёх лет. Часть выпусков с ⚠️ офертой, так что я их разделил на две части.

Без оферты

💎 ЕвроТранс БО-001Р-07, A-/A

ISIN: RU000A10BB75

Погашение: 31.03.2027

Доходность: 19,13%

Цена: 108,38%

Купон: 24,5%

ТКД: 22,61%

Купонов в год: 12

💎 Селигдар 001Р-04, A+/AA

ISIN: RU000A10C5L7

Погашение: 08.01.2028

Доходность: 18,7%

Цена: 103,11%

Купон:19%

ТКД: 18,43%

Купонов в год: 12

💎 Петроинжиниринг 001P-01, A-/A

ISIN: RU000A103RL9

Погашение: 18.09.2026

Доходность: 17,39%

Цена: 94,83%

Купон: 9,75%

ТКД: 10,28%

Купонов в год: 4

💎 Селектел 001Р-03R, A+/AA-

ISIN: RU000A106R95

Погашение: 14.08.2026

Доходность: 16,93%

Цена: 97,9%

Купон: 13,3%

ТКД: 13,59%

Купонов в год: 2

Стройки нет — уже одной головной болью меньше. Бензоколонка, дважды золотая шахта и инжиниринговая компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Не сказать, что совсем безопасно, но терпимо.

С офертой

💎 Самолёт БО-П11, A/A+

ISIN: RU000A104JQ3

Погашение: 08.02.2028, ⚠️ оферта 12.02.2027

Доходность: 24,28%

Цена: 102,99%

Купон: 26%

ТКД: 25,24%

Купонов в год: 2

💎 Биннофарм 001P-06, A

ISIN: RU000A10BZT3

Погашение: 22.06.2028, ⚠️ оферта 13.01.2027

Доходность: 18,66%

Цена: 102,4%

Купон: 19,5%

ТКД: 19,05%

Купонов в год: 12

💎 ГТЛК 001P-07, AA-

ISIN: RU000A0ZYNY4

Погашение: 31.12.2032, ⚠️ оферта 13.01.2027

Доходность: 19,78%

Цена: 93%

Купон: 11,7%

ТКД: 12,58%

Купонов в год: 4

💎 ГТЛК 002Р-02, AA-

ISIN: RU000A105KB0

Погашение: 17.11.2037, ⚠️ оферта 04.12.2026

Доходность: 18,16%

Цена: 94,9%

Купон: 11,70%

ТКД: 12,33%

Купонов в год: 4

💎 АФК Система 001P-20, AA-

ISIN: RU000A103372

Погашение: 30.04.2031, ⚠️ оферта 12.05.2026

Доходность: 21,9%

Цена: 94,33%

Купон: 8,2%

ТКД: 8,69%

Купонов в год: 2

💎 Автодор БO-004P-04, AA/AA+

ISIN: RU000A106C92

Погашение: 30.05.2028, ⚠️ оферта 05.06.2026

Доходность: 18,02%

Цена: 96,31%

Купон: 10,17%

ТКД: 10,56%

Купонов в год: 2

Тут тоже эмитенты нельзя сказать, что без проблем (те же АФК и Самолёт в долгах по самые помидоры), но тоже ничего критического. Главное диверсифицироваться. Я лучше обращу ещё раз внимание на то, что держать эти выпуски до погашения небезопасно, оферты в текущие времена даже адекватные эмитенты могут выдать с купоном 0,1%. ГТЛК, например.

Подборка для опытных инвесторов, которые не боятся оферт и пользуются ими. Наличие оферты даёт определённую премию, но новичкам лучше посмотреть на выпуски без оферт.

💬 Вы как, котлетеры и туземунщики, берёте выпуски с офертами или нет?

Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.