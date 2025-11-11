💎 Топ-10 облигаций с доходностью до 24% от РБК Инвестиций
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
⚙️ Параметры: фиксы с доходностью выше ключа, с рейтингом не ниже A-, дюрация до трёх лет. Часть выпусков с ⚠️ офертой, так что я их разделил на две части.
Без оферты
💎 ЕвроТранс БО-001Р-07, A-/A
ISIN: RU000A10BB75
Погашение: 31.03.2027
Доходность: 19,13%
Цена: 108,38%
Купон: 24,5%
ТКД: 22,61%
Купонов в год: 12
💎 Селигдар 001Р-04, A+/AA
ISIN: RU000A10C5L7
Погашение: 08.01.2028
Доходность: 18,7%
Цена: 103,11%
Купон:19%
ТКД: 18,43%
Купонов в год: 12
💎 Петроинжиниринг 001P-01, A-/A
ISIN: RU000A103RL9
Погашение: 18.09.2026
Доходность: 17,39%
Цена: 94,83%
Купон: 9,75%
ТКД: 10,28%
Купонов в год: 4
💎 Селектел 001Р-03R, A+/AA-
ISIN: RU000A106R95
Погашение: 14.08.2026
Доходность: 16,93%
Цена: 97,9%
Купон: 13,3%
ТКД: 13,59%
Купонов в год: 2
Стройки нет — уже одной головной болью меньше. Бензоколонка, дважды золотая шахта и инжиниринговая компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере комплексного обустройства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей. Не сказать, что совсем безопасно, но терпимо.
С офертой
💎 Самолёт БО-П11, A/A+
ISIN: RU000A104JQ3
Погашение: 08.02.2028, ⚠️ оферта 12.02.2027
Доходность: 24,28%
Цена: 102,99%
Купон: 26%
ТКД: 25,24%
Купонов в год: 2
💎 Биннофарм 001P-06, A
ISIN: RU000A10BZT3
Погашение: 22.06.2028, ⚠️ оферта 13.01.2027
Доходность: 18,66%
Цена: 102,4%
Купон: 19,5%
ТКД: 19,05%
Купонов в год: 12
💎 ГТЛК 001P-07, AA-
ISIN: RU000A0ZYNY4
Погашение: 31.12.2032, ⚠️ оферта 13.01.2027
Доходность: 19,78%
Цена: 93%
Купон: 11,7%
ТКД: 12,58%
Купонов в год: 4
💎 ГТЛК 002Р-02, AA-
ISIN: RU000A105KB0
Погашение: 17.11.2037, ⚠️ оферта 04.12.2026
Доходность: 18,16%
Цена: 94,9%
Купон: 11,70%
ТКД: 12,33%
Купонов в год: 4
💎 АФК Система 001P-20, AA-
ISIN: RU000A103372
Погашение: 30.04.2031, ⚠️ оферта 12.05.2026
Доходность: 21,9%
Цена: 94,33%
Купон: 8,2%
ТКД: 8,69%
Купонов в год: 2
💎 Автодор БO-004P-04, AA/AA+
ISIN: RU000A106C92
Погашение: 30.05.2028, ⚠️ оферта 05.06.2026
Доходность: 18,02%
Цена: 96,31%
Купон: 10,17%
ТКД: 10,56%
Купонов в год: 2
Тут тоже эмитенты нельзя сказать, что без проблем (те же АФК и Самолёт в долгах по самые помидоры), но тоже ничего критического. Главное диверсифицироваться. Я лучше обращу ещё раз внимание на то, что держать эти выпуски до погашения небезопасно, оферты в текущие времена даже адекватные эмитенты могут выдать с купоном 0,1%. ГТЛК, например.
Подборка для опытных инвесторов, которые не боятся оферт и пользуются ими. Наличие оферты даёт определённую премию, но новичкам лучше посмотреть на выпуски без оферт.
💬 Вы как, котлетеры и туземунщики, берёте выпуски с офертами или нет?
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию