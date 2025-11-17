💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2025. 2,742 млн рублей. Покупка акций под пассивный доход

Зима все ближе и ближе, скоро нужно будет покупать новогодние подарочки, а пока есть возможность прикупить немного акций. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,742 млн рублей.

Акции занимают 33,8% от всего портфеля (актуальный отчет будет 1 декабря). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, тут всё чётенько. 🧮 Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой ноября такие:

Татнефть-ап — 20 акций

Северсталь — 10 акций

Газпром нефть — 20 акций

Роснефть — 20 акций

Магнит — 10 акций

Лукойл — 2 акции

Потратил на акции около 75 тысяч рублей.

По плану у меня была покупка пяти акций: Татнефть-ап, Северсталь, Роснефть, Магнит и Газпром нефть. Так всё и было, а заодно купил пару акций Красного Лукича, раз он упал. Но не просто так, а из-за санкций и зарубежных активов.

В зелёной зоне Сбер, Совкомбанк, Магнит, Т и X5. Остальные все жёлтые, красных в этот раз нет.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине ноября: Роснефть, НЛМК, Яндекс, Татнефть и Северсталь.

Но кто знает, быть может, планы изменятся, будем посмотреть на состояние портфеля. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

