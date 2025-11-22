💵 Как защититься от девальвации и получить пассивный доход? Топ-5 долларовых облигаций от «Цифра брокер»

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и прогнозы по ослаблению рубля. Вот, например, в Цифре ждут девальвацию, и поэтому выбрали лучшие валютные бонды. Я тоже жду девальвацию, но не знаю, когда она произойдёт, так что посмотрел, что выбрали.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Аналитики Цифры что говорят?

«Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению, сохраняются. Это и рост госрасходов вместе с ростом дефицита госбюджета, и довольно высокая накопленная инфляция, соответственно, актуально защитить портфель от девальвации, например, валютными облигациями».

А что они выбирают?

Выбирают 5 облигаций от 4 эмитентов. 3 выпуска — замещающие, ещё 2 выпуска — стодолларовые.

Газпром капитал ЗО27-2-Д, AAA

ISIN: RU000A105JH9

Погашение: 29.06.2027

Доходность: 8,67%

Цена: 91,8%

Купон: 2,99%

ТКД: 3,26%

Купонов в год: 2

Номинал: $1 000

Надёжный эмитент, высокий номинал и хорошая ликвидность. Низкий купон дважды в год не порадует любителей получать высокий пассивный доход, выпуск просто под защиту от девальвации.

ГТЛК-ЗО27-Д, AA-

ISIN: RU000A107B43

Погашение: 10.03.2027

Доходность: 11,45%

Цена: 93,4%

Купон: 4,69%

ТКД: 5,07%

Купонов в год: 2

Номинал: $1 000

ГТЛК-ЗО28-Д, AA-

ISIN: RU000A107CX7

Погашение: 26.02.2028

Доходность: 9,8%

Цена: 90,5%

Купон: 4,67%

ТКД: 5,26%

Купонов в год: 2

Номинал: $1 000

Уверенности в надёжности ГТЛК ни у кого нет, поскольку тут все риски осознанно контролирует государство. Обе замещайки имеют доходность повыше газпромовской, потому что уверенность уверенностью, но Газпром выглядит понадёжнее субсидируемой лизинговой компании, которая существует не для бизнеса. Все выпуски ГТЛК обычно имеют премию относительно бумаг с таким же высоким рейтингом.

ЕвразХолдинг Финанс-003Р-03, AA+

ISIN: RU000A10B3Z3

Погашение: 08.03.2027

Доходность: 9,19%

Цена: 100,8%

Купон: 9,49%

ТКД: 9,41%

Купонов в год: 12

Номинал: $100

Евраз достаточно сильный эмитент с умеренной нагрузкой и большим запасом прочности, так что можно брать. К тому же номинал — сотка, а купон ежемесячный, что делает выпуск ближе к народу. Но доходность не баснословная.

Полипласт-П02-БО-03, A

ISIN: RU000A10B4J5

Погашение: 11.03.2027

Доходность: 13,12%

Цена: 101,61%

Купон: 13,75%

ТКД: 13,53%

Купонов в год: 12

Номинал: $100

Пластмассовый мир победил? Аналитики считают, что облигации Завода — надёжная тема. Долг сильно раздувается из-за инвестпрограммы, но в Цифре не видят тут проблем. Я бы на всякий случай не закрывал на них глаза, ну а доходность намекает, что риски существенные. Рейтинг A от НКР недавно вырос, но НКР обычно оценивает эмитентов на ступень выше, чем АКРА и Эксперт РА. Аналитики Цифры же считают, что всё ок у Полипласта, спорить не буду.

Вот такой выбор. Не плохой и не хороший — обычный. Вы как, котлетите в валютные инструменты или больше верите в силу рубля?

