Методы оценки запасов при их списании в производство

В предыдущей публикации от 25 ноября (https://www.klerk.ru/user/209610/630862/) были рассмотрены примерные схемы документооборота при списании запасов на производство продукции (выполнение работ).

И мы остановились на том, что в бухгалтерию поступают первичные учетные документы (материальные отчеты и т. д.) в которых указано количество запасов (в штуках, метрах, тоннах или каратах) израсходованных на производство того или иного вида продукции (или на выполнение тех или иных видов работ). При этом обоснованность использования именно этого количества материалов должно быть подтверждено соответствующей технической службой организации. И далее, в случае чего, эта техническая служба и должна нести ответственность за это обоснование.

И далее наступает работа бухгалтерии. В её непосредственные обязанности входит уже так называемое «одевание штук в рубли». То есть денежная оценка указанного в материальных отчетах количества использованных материалов.

В регистрах бухгалтерского учета (п. 36 ФСБУ 5/2019) отпущенные в производство материалы могут оцениваться одним из трех методов:

— по себестоимости каждой единицы;

— по средней себестоимости;

— по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Для расчета себестоимости материалов, имеющих сходные свойства и характер использования, должен последовательно применяться один и тот же метод оценки (п. 37 ФСБУ 5/2019).

И в пунктах 38-40 дано довольно подробное описание каждого из методов оценки.

Для целей налогообложения прибыли (п. 8 ст. 254 НК РФ) отпущенные в производство материалы могут быть оценены одним из трех предлагаемых методов:

— по стоимости единицы запасов;

—по средней стоимости;

—по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

О незначительной стилистической разнице (себестоимость — стоимость) говорить даже не будем.

При этом также хотелось бы отметить, что в п. 8 ст. 254 НК расшифровки этих методов не дано.

Следовательно (п. 1 ст. 11 НК РФ) материалы в налоговом учете оцениваем точно таким же образом, как и в учете бухгалтерском.

Также следует принять во внимание, что разные виды материалов при отпуске в производство можно оценивать различными методами (Письмо Минфина России от 29.11.2013 N 03-03-06/1/51819).

Таким образом, какие-то из материалов могут оцениваться при списании по их фактической стоимости, какие-то — по средней стоимости, какие-то — по методу ФИФО.

Выбор метода оценки должен быть экономически обоснован и закреплен в учетной политике.

На мой взгляд, оптимально установить метод оценки для тех или иных материалов одинаковым что в регистрах бухгалтерского учета, что для целей налогообложения прибыли.

Однако никто не может запретить оценивать какие-то материалы в регистрах бухгалтерского учета по фактической стоимости, а для целей налогообложения прибыли, допустим, по методу ФИФО. Хотя экономически обосновать такой изыск (или извращение) лично мне довольно сложно. Но, может быть, кто-то и докажет оптимальность такого варианта.

Организация имеет право изменить метод оценки каких-то материалов (внести изменения в свою учетную политику), допустим, в случае изменения условий деятельности (подп. 3 п. 6 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, п. 10 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

Например, при выпуске новой продукции экономически выгоднее станет оценивать материалы, которые до этого оценивались по их фактической стоимости, по их средней стоимости (или наоборот).

При этом изменения можно внести в учетную политику не только с начала следующего отчетного периода, но и непосредственно с периода изменения условий деятельности (п. 7 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете).

Перейдем теперь к более детальному рассмотрению методов оценки материалов.

Оценку материалов по их фактической стоимости можно признать оптимальной в случае полного их расхода на производство в течение отчетного периода (или операционного цикла). В этом случае на начало следующего отчетного периода (операционного цикла) необходимые материалы приобретаются (возможно) по другой цене, и уже по ней отпускаются в производство.

В случае же наличия остатков материалов, приобретенных ранее, применение этого метода не упростит, а, наоборот, может усложнить учет (это, кстати, и из личного опыта).

Оценка материалов по их средней стоимости (п. 39 ФСБУ 5/2019) предполагает расчет стоимости единицы учета материалов путем деления общей стоимости вида материалов на их количество, складывающихся соответственно из стоимости и количества остатка на начало периода и поступивших материалов в течение данного периода.

Сразу, чтобы было проще, на примере. В течение месяца в организации поступило три партии материала от разных поставщиков. Первая, в количестве 2 тыс. ед., по цене (без учета НДС) 100 руб./ед., то есть всего на 200 тыс. руб. Вторая, в количестве 2,5 тыс. ед., по цене 110 руб./ед., на 275 тыс. руб. Третья, в количестве 3 тыс. ед., по цене 95 руб./ед., на 285 тыс. руб. На производство было отпущено 6,5 ед. Стоимость приобретенных материалов в количестве 7,5 тыс. ед. составила, таким образом, 760 тыс. руб. Средняя стоимость единицы материала будет равна 101,33 руб. (760 тыс. руб. : 7,5 тыс.). На производство ушло материалов на сумму 658 645 руб. (101,33 руб./ед. х 6500 ед.), что и отразится записью: Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 658 645 руб. Стоимость остатка материалов на складе (1 тыс. ед.) будет равна 101 355 руб. (22 руб. разницы возникли за счет округлений). Эта сумма будет учитываться при расчете средней стоимости единицы приобретенных материалов в следующем периоде.

Оценка материалов по методу ФИФО (от first in, first out — первым пришло, первым ушло) (п. 40 ФСБУ 5/2019) основана на допущении, что материалы используются в последовательности их поступления. То есть материалы, первыми поступающие в производство, должны быть оценены по стоимости первых по времени приобретений. При применении этого метода стоимость остатка материалов равна стоимости приобретения материалов последней партии.

В течение месяца в организации поступило три партии материала от разных поставщиков. Первая, в количестве 2 тыс. ед., по цене (без учета НДС) 100 руб./ед., то есть всего на 200 тыс. руб. Вторая, в количестве 2,5 тыс. ед., по цене 110 руб./ед., на 275 тыс. руб. Третья, в количестве 3 тыс. ед., по цене 95 руб./ед., на 285 тыс. руб. На производство было отпущено 6,5 ед. Стоимость оставшихся 1 тыс. ед. материалов рассчитывается, исходя из цены приобретения третьей партии (95 руб./ед.) и будет равна 95 тыс. руб. На производство, таким образом, ушло 6,5 тыс. ед. материала общей стоимостью 665 тыс. руб. (760 тыс. руб. – 95 тыс. руб.), что отразилось записями: Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 665 000 руб. Оставшиеся материалы уйдут( 1 тыс. ед. на сумму 95 тыс. руб.) на производство в следующем периоде первыми (формально).

Какой метод оценки выбрать для тех или иных материалов?

Однозначный ответ дать трудно, а, точнее, невозможно.

Надо смотреть и считать.