Изменение ставки НДС часть 2

В предыдущей публикации был рассмотрен вопрос о порядке начисления НДС в весёлом периоде между Махно и Тютюнником в конце декабря-начале января, когда ставка налога на добавленную стоимость повысится с 20% до 22%.

Но кроме купли-продажи товаров есть еще и работы, выполняемые по договору подряда и передача их результата, что для целей налогообложения признается реализацией.

При этом, не знаю в какой уже раз (200500-й), хочу обратить внимание, что передаются (то есть реализуются) не сами работы (это процесс, его невозможно передать), а их законченный результат, на что прямо указано в п. 1 ст. 39 НК РФ.

В какой момент результат работ считается переданным подрядчиком заказчику, а последним соответственно принятым?

В НК РФ (ни в первой, ни во второй части) об этом ничего не сказано.

Следовательно, не будем уподобляться (прошу прощения за этот не совсем приличный термин) множеству современных креативных юристов и изобретать что-то свое.

А, согласно п. 1 ст. 11 НК РФ (раз в НК определения термину не дано, смотрим ГК), читаем третий абзац пункта 1 статьи 705, по которому риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

Какие тут могут быть еще толкования?

Как подрядчик может нести ответственность за принятый заказчиком результат работ?

Хотя не раз юристы пытались доказать, что можно в договоре предусмотреть такие условия, при которых это вполне реально.

Сразу вопрос: — А какое этому может быть экономическое обоснование? (Это по-научному, а если по-простому (по-нашему, по-бразильски): — А это как?).

В ответ мне либо 10-15 ссылок на решения судов, либо просто: — ну вот так договорились.

А вот внятного и ясного ответа (так сказать, на пальцах, безо всякой казуистики и словоблудия) услышать ни разу не довелось.

Поэтому, надеюсь, все согласятся, что датой передачи результата выполненных работ следует считать дату документально подтвержденного факта перехода материальной ответственности за этот самый результат от представителя подрядчика к представителю заказчика.

Документально подтвержденным фактом приемки результата работ заказчиком считается подписанный его уполномоченным представителем акт. Он может быть составлен в виде Акта по форме КС-2 с приложением Справки по форме КС-3, или Акта по форме КС-14, или вообще в произвольной форме: — Мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что…, и далее.

Сразу еще вопрос: — Как долго представитель (или представители заказчика) могут принимать этот самый результат?

Однозначного ответа тут нет.

Убедиться в том, что автомобиль после ДТП нормально отремонтировали можно за полчаса-час, ну, за полтора.

Осмотр и пробный пуск смонтированного оборудования может занять полный рабочий день, а то и два-три.

А вот прием построенного объекта может длиться и неделю, и дольше (бывает, что и месяц-полтора).

Возможно, я повторюсь, но хочу еще раз напомнить, что до тех пор, пока заказчик этот результат не принял, подрядчик его не сдал. Подвиснуть где-то между ними (как и зависнуть в воздухе подброшенная монета) он не может.

Мне тут как-то выказали мнение, что в ст. 167 ГК РФ (п. 1) говорится об отгрузке. Но и при отгрузке товара он бесхозным ни на секунду не становится. Передали (отгрузили) перевозчику (или отделению связи) — те дали документ, что приняли и несут ответственность за его сохранность и своевременную (ну, почти своевременную) доставку в указанный адрес. То есть за товар в пути ответственность в любом случае кто-то конкретный несет.

А вот между подрядчиком и заказчиком таких посредников (перевозчиков, курьеров и пр.) нет.

И как посчитать дату передачи результата работ, если приемка началась в декабре 2025 года, а закончилась в конце января 2026?

И меня терзают смутные сомнения, что в этой ситуации налоговики всеми силами будут пытаться доказывать, что это реализация январская, а тот и февральская (то есть уже под 22%, а не под 20%, как отразили).

И это несмотря на то, что и приемопередаточный акт, и счет-фактура, и большинство других документов подписаны (и с двух сторон), так сказать, «под елочкой», с 25 по 30 декабря (а то и 31*).

*И ничего, что 31 декабря в этом году нерабочий день. Вспомним, например, что Постановление Правительства РФ № 1, которым была утверждена Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, тогдашний Председатель Правительства Российской Федерации М. Касьянов подписал 1 января 2002 года. Мы приходили в себя, а он (не знаю, с самого утра, или уже к вечеру), трудился из всех силов.

Претензии у налоговиков (ежели им будет поставлена такая задача) начнут возникать несколько позже, где-нибудь в конце апреля или в мае, при проверке деклараций за I квартал 2026 года.

Хотя тут куча своих подводных камешков. Признать подписанный декабрем акт январским или февральским — убрать из деклараций (что по прибыли, что по НДС) немаленькие начисления, и перенести их на I квартал 2026 года. Пойдут на этот налоговики или нет, сказать трудно.

А вот по расходам и НДС к вычету I квартала вопросы будут.

Ряд из них можно будет отбить, а вот по некоторым, боюсь, могут возникнуть проблемы.

Ну, то, что какие-то расходы по сданным в декабре объектам могут вполне законно осуществляться в феврале- апреле, я уже не раз писал.

Но вот (лет 15 назад на старом еще форуме) задали вопрос: — Какими проводками отразить в бухгалтерском и налоговом учете передачу субподрядчику в марте давальческих материалов для работы на объекте, который мы сдали заказчику в декабре прошлого года?

Это уже сигнальная ракета налоговикам: — нужна комплексная проверка деятельности заказчика.

Что еще может привлечь их внимание?

Результат работ (монтаж оборудования, например) передан декабрем, но и в январе и в феврале зарплата монтажников по этому объекту начисляется в тех же (а то и больших) размерах.

В январе-марте вы точно так же, как и в декабре, платите ЧОПу за охрану стройплощадки, хотя в декабре все акты были подписаны*.

*Но вот тут, например, можно будет, отговорится тем, что вы все это время вывозили со складов излишне завезенные материалы.

Может еще у кого какие варианты возникнут?

Может еще у кого какие варианты возникнут?