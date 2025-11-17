Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 2026 года

Мы это уже проходили, но вспомнить стоит. Хотя закон еще не принят и в силу не вступил, но вероятность того, что с 1 января 2026 года ставка НДС будет увеличена с 20 до 22% составляет (pardonne moi за тавтологию и невольный каламбур) практически 100%.

Семь лет назад (даже чуть пораньше) Законом от 03.03.2018 № 303-ФЗ ставку налога с 18% до 20% нам уже повышали.

Поэтому для ветеранов учетного фронта ничего нового и экстраординарного не произойдет, для более молодых постараюсь вновь поведать, что делать (почти в рифму получилось).

И хочу напомнить, что моментом определения базы для начисления налога на добавленную стоимость при последующей оплате признается день отгрузки (передачи) товаров (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Товар считается переданным покупателю (перевозчику, отделению связи) на дату подписания последним приемопередаточного документа (ст. 458 ГК РФ).

*Товаром (п. 3 ст. 38 НК РФ) признается любое имущество (то есть материальный актив), реализуемое либо предназначенное для реализации.

Таким образом, если первичный учетный документ (приемопередаточный акт, транспортная накладная, квитанция и пр.) датирован 2025 годом**, продавец начисляет налог по ставке 20%, если 2026 годом — по ставке 22%.

**И хотя последний рабочий день в 2025 году — 30 декабря (31 — выходной день), не исключено, что передача товара может произойти и 31.12.2025 в 23.59.

При этом риск случайной гибели (повреждения, утраты и т. д.) товара переходит от продавца к покупателю (перевозчику, отделению связи) сразу после подписания такого передаточного документа.

Следовательно, на дату подписания передаточного документа, который, вероятнее всего, будет признан и первичным учетным, продавец обязан отразить реализацию в регистрах как бухгалтерского, так и налогового учета записями:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02.

И товар стоимостью 100 руб. был отдан покупателю (или перевозчику) 31 декабря в 23.59 (по местному времени), то НДС продавец начислит по ставке 20%, то есть в сумме 20 руб.

А вот если он будет отдан в 00.01 (то есть уже 1 января), то ставка будет 22%, то есть 22 рубля.

Если товар не отгружается и не транспортируется, а происходит передача права собственности, то переход его (права пользования, владения, распоряжения, а также материальной ответственности) для целей начисления НДС приравнивается к его отгрузке (п. 3 ст. 167 НК РФ).

И записи в регистрах бухгалтерского учета (и для целей налогообложения) будут точно такими же, как указано выше.

При продаже недвижимости (что готовой продукции, что товара, что объекта основных средств) право собственности переходит к новому владельцу несколько (а, возможно, и значительно) позже, чем будет подписан приемопередаточный акт (ТОРГ-12, УПД, ОС-1, или документ произвольной, устраивающей обе стороны сделки, формы).

И по п. 16 ст. 167 НК РФ подписание такого акта для целей начисление налога на добавленную стоимость (и исчисления налога на прибыль по п. 3 ст. 271 НК РФ) признается датой отгрузки.

Вот тут записи будут немного другими:

Дебет счета 45* Кредит счета 43 (41, 01);

Дебет счета 76 Кредит счета 68.02.

*Не хочу хвастаться, но первым, кто предложил отражать продажу недвижимости через счет 45, был автор сих строк в 2009 году. Глава отдела методологии бухучета Минфина России (им тогда был А. С. Бакаев) отреагировал на это: — Ну, можно, вообще то, и так.

Но буквально через пару месяцев эти проводки в своих письмах они признали единственно верными.

И опять-таки хочу отметить, что через минуту после подписания такого акта материальная ответственность за сохранность этого объекта переходит с предыдущего собственника на нового (хотя де-юре он еще таковым не является).

Таким образом, можно сделать вывод, что отгрузкой при продаже товара следует признать документально подтвержденный момент того, что продавец более не несет никакой материальной ответственности за гибель (утрату, повреждение и пр.) отданного (сданного, переданного) имущества.

Кто, в случае чего, будет нести эту ответственность, покупатель (новый владелец), перевозчик (перевозчики) или кто-то еще — продавцу сугубо фиолетово, по барабану, по… (ну это, вам по пояс будет) и т. п.

Он исправный непокоцанный товар отдал, кому сказано, далее уже не его проблемы.

И (в теории не позднее пяти календарных дней, а ныне на практике одновременно с оформлением передаточного документа) продавец выставляет счет-фактуру, где НДС указывает по ставке, действовавшей на дату его подписания обеими сторонами:

— 20%, если он был подписан до 23.59 местного времени 31.12.2025;

— 22% — если дата подписания позже 00.01 01.01.2026.

Бухгалтерия покупателя ни 31 декабря, ни 1 января трудиться, вероятнее всего не будет (хотя, по мнению многих работодателей и менеджеров— это они уже капризничают).

Первый официальный рабочий день – 12 января.

В этот день (или несколько раньше) бухгалтерия начнет разбираться с документами за последнюю неделю декабря.

Если отгруженный декабрем товар поступил в организацию тоже в декабре, то тут проблем не возникает.

Дебет счета 41 (10, 01) Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Принимать НДС (по ставке 20%)к вычету полностью декабрем, или также полностью перенести его на потом, или в декабре к вычету взять какую-то часть — это уже решается в организации.

Товар был отгружен продавцом в декабре, в организацию еще не поступил, но отгрузочные документы (включая и счет-фактуру) получены.

В этом случае можно предусмотреть или отдельный субсчет «Товары в пути» к 41 счету (субсчет «Материалы в пути» к счету 10), или вести учет с использованием счетов 15 и 16.

Записи в это случае будут:

Дебет счета 41 (субсчет «Товары в пути») Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.

Можно ли принять НДС к вычету (он однозначно будет по ставке 20%) 2025 годом, или ждать прибытия товара (что, возможно, произойдет в начале февраля)?

Тут и мнение Минфина, как и арбитражная практика, разделились примерно пополам.

Поэтому и меня нет своего однозначного мнения.

С одной стороны, едущее в грузовом эшелоне по бескрайним российским просторам имущество в организацию еще не поступило, и распорядиться им она не может.

Однако по п. 1 ст. 172 НК РФ право на вычет возникает после принятия на учет указанных товаров (точнее, имущества) (и не сказано, на какой конкретно счет!) и наличия счета-фактуры.

Условия соблюдены.

Но риски есть. Решайте сами.

Итак, при продаже имущества в этот самый веселый период (конец декабря – начало января) ставка налога определяется по дате подписания документа «сдал-принял», а точнее — документа «отгрузил-получил».