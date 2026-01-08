И еще о расходах прошлых лет

Вполне реальная ситуация. Вернувшись из новогодних странствий (с 1-го по 4-го января побывалc со своим семейством в Костроме, Иванове и Палехе) и чуть отдохнув после такого насыщенного отдыха, решил, что пора немного потрудиться.

Недавно пришлось разбираться с одной непростой и интересной ситуацией. В результате к единому мнению так и не пришли, вот и хочу предложить ее вниманию коллег.

И вот исходные данные.

Организация на ОСНО заключила договор с заказчиком на разработку проекта (в области IT, или какие-то инженерные изыскания – большой разницы нет).

По Гражданскому нашему Кодексу (ст. 706) — это договор подряда, поэтому, даже не ставя в известность заказчика, исполнитель (или подрядчик) имеет право привлечь к работе и субподрядчиков.

Вот разработчик и привлек двух субподрядчиков – индивидуального предпринимателя на УСН и плательщика НПД.

ИП свой результат работ, за который он запросил 400 тыс. руб., передал генподрядчику 25.12.2025.

Акт приема-передачи результата работ на 700 тыс. руб. с плательщиком НПД был подписан 26.12.2025.

Аналогичный акт с заказчиком на сумму 1,8 млн. руб. (в том числе НДС 300 тыс. руб.) был подписан 29 декабря, в этот же день ему был выставлен счет на оплату и счет-фактура.

Собственные затраты генподрядчика составили, ну, пусть 200 тыс. руб.

Значит, записи в декабре (25 и 26 числа) будут:

Дебет счета 20 Кредит счетов 70, 69, 02 и пр. — 200 000 руб. — себестоимость работ, выполненных собственными силами;

Дебет счета 20 Кредит счета 60 — 400 000 руб. — стоимость результата работ, выполненных ИП;

Дебет счета 20 Кредит счета 60 — 700 000 руб. — стоимость результата работ, выполненных плательщиком НПД.

И записи от 29.12:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 — 1 800 000 руб. — выручка, подлежащая получению от заказчика;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 – 300 000 руб. —НДС от передачи результата работ;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 1 300 000 руб. — списаны затраты на выполнение переданного результата работ.

Финансовый результат в регистрах бухгалтерского учета — 200 тыс. руб.

Для целей налогообложения (при прочих равных условиях) прибыль составит те же 200 тыс. руб.. Но это только в том случае, если субподрядчику-плательщику НПД деньги будут перечислены в декабре 2025 года и получен от него датированный 2025 годом (хоть от 31 декабря) чек.

Но такой вариант более теоретический.

На практике же (плавали — знаем) вероятнее всего, что все документы поступят в бухгалтерию в первые рабочие дни января 2026 года.

И на акте приема-передачи результата работ между организацией и плательщиком НПД (либо на выставленном им счете, который тоже можно признать закрывающим документом) будет стоять виза: — Оплатить!

Аналогичный акт (или счет) с точно такой же визой будет получен и от индивидуального предпринимателя.

И вот тут бухгалтеру придется исполнять (как любила говорить одна из коллег) краковяк-мазурку.

По п. 1 ст. 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Следовательно, работы принятые от ИП (400 тыс. руб.) будут включены в стоимость работ, уменьшающих налогооблагаемую прибыль организации в 2025 году.

Но (п. 8 ст. 15 Закона № 422-ФЗ) организации, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль организаций, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем).

Оплату субподрядчик-плательщик НПД получит только в январе 2026 года. Выставить своему заказчику чек в декабре он никоим образом не сможет.

Следовательно, несмотря на то, что работы были выполнены и приняты к учету в декабре, включить эти 700 тыс. руб. в себестоимость переданных заказчику работ при расчете налога на прибыль наша организация не имеет права.

То есть закон, устанавливающий порядок начисления и уплаты конкретного налога (являющего экспериментальным) изменяет порядок признания расходов при расчете налога на прибыль, установленного 25 главой НК РФ (без внесения в нее изменений!!!).

Налицо правовой нигилизм законодателей, с которым нам предлагают смириться.

Это уже не в первый раз, и нам не привыкать.

Таким образом, для целей налогообложения прибыли себестоимость переданных заказчику работ составит только 600 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль, таким образом, будет равна 900 тыс. руб.

Значит:

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04 — 175 000 руб.

И уже в 2026 году, после получения чека на 700 тыс. руб. организация получить право признать их расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыль, но уже как убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде (та самая строка 301 Приложения № 2 к Листу 02, но уже Декларации за 2026 год).

Значит, в январе, когда эти 700 тыс. руб. будут признаны в налоговом учете внереализационными расходами:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 175 000 руб.

Вот такой, еще раз повторю, краковяк-мазурка.

Проблем этих можно избежать, если перечислить эти 700 тыс. руб. самозанятому в декабре.

И тогда даже и в январе можно будет попросить его (или потребовать от него) чек датировать декабрем (личный кабинет «Мой налог», говорят, дает такую возможность*).

*Как конкретно это сделать, говорю сразу, не знаю. Лично у меня, за три года (с декабря 2022 года) моей самозанятости сложилась привычка — получил деньги от заказчика, в кратчайшее время сформировал чек, отправил, зарегистрировал его у себя в реестрике.

Но получится так, или нет (оплатить в декабре) – трудно сказать.