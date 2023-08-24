Как юристу слить рекламный бюджет: вредные советы

Когда у юриста нет стратегии продвижения, он совершает множество действий, которые не приносят результата. Нет клиентов? Люди приходят только «по сарафану»? Срочно запустить рекламу! Тогда точно заявки появятся или… юрист сольет бюджет. Сделать это несложно. Даю «вредные» советы. Следовать им или нет — решать вам.

Не занимайтесь аналитикой

Аналитику придумали маркетологи, которым нужно показать свою значимость. А вы — юрист, да и вообще гуманитарий. Все эти цифры — пустая трата времени. Не нужно отвлекаться и анализировать промежуточные результаты рекламы. Что сработало, что нет — зачем вам это знать? Ведь тогда придётся вносить изменения, менять план, снова тратить время и силы. Нет уж, запустил так запустил.

Полезный совет: без анализа промежуточных результатов невозможно понять, работает ли реклама. Ведите аналитику, чтобы своевременно вносить корректировки и эффективно тратить бюджет.

Не продумывайте цели рекламной кампании

Рекламу нужно запускать, потому что ваш конкурент запустил. И однокурсник постоянно в Яндексе мелькает с пометкой "реклама". Чем вы хуже? Докажите, что тоже имеете бюджет и можете себе позволить полноценную рекламную кампанию.

Полезный совет: определите задачи вашей рекламной кампании. Ведь запускать рекламу только потому, что все это советуют — плохая идея. Какая у вас цель? Привлечь клиентов на конкретную услугу, в Телеграм-канал или на рассылку? Сначала — цель, потом — запуск.

Рекламный текст — это мелочи

Достаточно написать «Юрист. Качественно, надёжно, с гарантией» — и клиенты запишутся на год вперёд. Ведь тексты никто особо не читает, да и картинки — дело десятое, можно Фемиду или весы поставить. Рекламный креатив придумали маркетологи, чтобы лишних денег срубить. Не так это и важно.

Полезный совет: от качества рекламного креатива успех рекламы зависит на 50%. Нужно, чтобы текст отзывался конкретному сегменту целевой аудитории, иначе креатив пройдёт мимо. В ходе рекламной кампании важно тестировать разные креативы и отслеживать результаты. Так вы сможете выбрать самый эффективный.

Целевая аудитория — все, у кого есть руки, ноги и голова

Ни в коем случае не сужайте свою аудиторию. Чем больше людей увидит рекламу, тем больше придут к вам за услугами. Пусть вашей целевой аудиторией будут все: женщины, мужчины, дети, офисные работники и бизнесмены, мамы в декрете и релоканты, от 18 до 99 лет. Кто-то обязательно откликнется.

Полезный совет: продавать всем — значит, не продавать никому. Каждый рекламный креатив должен работать на один или несколько сегментов. Привлечь сразу всех одним текстом не получится.

Будьте максималистом: вложите весь бюджет в один канал и креатив

Сколько денег запланировали — столько сразу вкладывайте в один рекламный канал. Возвращаемся к первому совету — не тратьте время на аналитику и промежуточные результаты, пусть бюджет расходуется. Когда деньги на рекламу кончатся, можно будет оценить итоги.

Полезный совет: тестируйте разные каналы для рекламы, используйте новые возможности. Даже если что-то когда-то у вас 100% работало — не зацикливайтесь на этом, пробуйте другие варианты, ведь рынок очень быстро меняется.

Посадочная страница не важна

Если у вас есть сайт, смело запускайте на него рекламу. Неважно, что он создан в 2010 году и уже морально устарел, содержит неактуальную информацию и загружается 2 минуты. Не переделывать же теперь сайт, верно? Люди, которые перейдут с рекламы, как-нибудь разберутся, если им надо.

Полезный совет: запустить рекламу недостаточно. Подготовьте посадочную страницу, чтобы людям сразу было понятно, кто вы, чем им поможете, как с вами связаться. Если сайт долго загружается или некорректно отображается, посетители не будут ждать или бесконечно перезагружать страницу. Они просто уйдут.

Заключение

Реклама — эффективный инструмент, который помогает юристу решить его задачи. Но использовать его нужно правильно, чтобы не потерять деньги и не разочароваться. Не уверены в своих силах — передайте вопросы по рекламной кампании профессионалам.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.

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