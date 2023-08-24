Как юристу слить рекламный бюджет: вредные советы

Не занимайтесь аналитикой
Аналитику придумали маркетологи, которым нужно показать свою значимость. А вы — юрист, да и вообще гуманитарий. Все эти цифры — пустая трата времени. Не нужно отвлекаться и анализировать промежуточные результаты рекламы. Что сработало, что нет — зачем вам это знать? Ведь тогда придётся вносить изменения, менять план, снова тратить время и силы. Нет уж, запустил так запустил.
Полезный совет: без анализа промежуточных результатов невозможно понять, работает ли реклама. Ведите аналитику, чтобы своевременно вносить корректировки и эффективно тратить бюджет.
Не продумывайте цели рекламной кампании
Рекламу нужно запускать, потому что ваш конкурент запустил. И однокурсник постоянно в Яндексе мелькает с пометкой "реклама". Чем вы хуже? Докажите, что тоже имеете бюджет и можете себе позволить полноценную рекламную кампанию.
Полезный совет: определите задачи вашей рекламной кампании. Ведь запускать рекламу только потому, что все это советуют — плохая идея. Какая у вас цель? Привлечь клиентов на конкретную услугу, в Телеграм-канал или на рассылку? Сначала — цель, потом — запуск.
Рекламный текст — это мелочи
Достаточно написать «Юрист. Качественно, надёжно, с гарантией» — и клиенты запишутся на год вперёд. Ведь тексты никто особо не читает, да и картинки — дело десятое, можно Фемиду или весы поставить. Рекламный креатив придумали маркетологи, чтобы лишних денег срубить. Не так это и важно.
Полезный совет: от качества рекламного креатива успех рекламы зависит на 50%. Нужно, чтобы текст отзывался конкретному сегменту целевой аудитории, иначе креатив пройдёт мимо. В ходе рекламной кампании важно тестировать разные креативы и отслеживать результаты. Так вы сможете выбрать самый эффективный.
Целевая аудитория — все, у кого есть руки, ноги и голова
Ни в коем случае не сужайте свою аудиторию. Чем больше людей увидит рекламу, тем больше придут к вам за услугами. Пусть вашей целевой аудиторией будут все: женщины, мужчины, дети, офисные работники и бизнесмены, мамы в декрете и релоканты, от 18 до 99 лет. Кто-то обязательно откликнется.
Полезный совет: продавать всем — значит, не продавать никому. Каждый рекламный креатив должен работать на один или несколько сегментов. Привлечь сразу всех одним текстом не получится.
Будьте максималистом: вложите весь бюджет в один канал и креатив
Сколько денег запланировали — столько сразу вкладывайте в один рекламный канал. Возвращаемся к первому совету — не тратьте время на аналитику и промежуточные результаты, пусть бюджет расходуется. Когда деньги на рекламу кончатся, можно будет оценить итоги.
Полезный совет: тестируйте разные каналы для рекламы, используйте новые возможности. Даже если что-то когда-то у вас 100% работало — не зацикливайтесь на этом, пробуйте другие варианты, ведь рынок очень быстро меняется.
Посадочная страница не важна
Если у вас есть сайт, смело запускайте на него рекламу. Неважно, что он создан в 2010 году и уже морально устарел, содержит неактуальную информацию и загружается 2 минуты. Не переделывать же теперь сайт, верно? Люди, которые перейдут с рекламы, как-нибудь разберутся, если им надо.
Полезный совет: запустить рекламу недостаточно. Подготовьте посадочную страницу, чтобы людям сразу было понятно, кто вы, чем им поможете, как с вами связаться. Если сайт долго загружается или некорректно отображается, посетители не будут ждать или бесконечно перезагружать страницу. Они просто уйдут.
Заключение
Реклама — эффективный инструмент, который помогает юристу решить его задачи. Но использовать его нужно правильно, чтобы не потерять деньги и не разочароваться. Не уверены в своих силах — передайте вопросы по рекламной кампании профессионалам.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам.
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