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Маркетинг

Собственный сайт или сторонние ресурсы: где лучше вести блог юристу?

Решили делиться своей экспертностью и опытом через юридические статьи? Осталось определиться, где их размещать: на вашем сайте или сторонних платформах.
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Плюсы собственного сайта 

Ведение блога на своем собственном домене имеет ряд преимуществ. 

  1. Вы сами определяете дизайн блога, который будет соответствовать дизайну всего сайта и вашему фирменному стилю. 

  2. Вести блог на своём сайте более безопасно и надежно. Вы ни от кого не зависите, поэтому не рискуете потерять блог, который с таким трудом создавали. 

  3. Вы самостоятельно управляете своим блогом и являетесь редактором. Можете свободно размещать материалы без ограничений и учёта правил, которые установлены на сторонних площадках. 

  4. У вас будет доступ к статистике блога. Вы сможете анализировать полезность и дочитываемость статей с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics. Это поможет вам подбирать темы, которые наиболее интересны аудитории. 

  5. Вы сами решаете, добавлять ли дополнительные функции (лайки, комментарии), размещать ли рекламу и ссылки на партнёров или доверителей. 

  6. Качественные экспертные статьи привлекут клиентов на ваш сайт по поисковым запросам. Поисковики положительно реагируют на грамотно оптимизированный контент. А значит, люди узнают о ваших услугах и сразу смогут к вам обратиться.

Минусы ведения блога на сайте 

Но создание блога на своем сайте с нуля имеет свои минусы. 

Главная проблема — отсутствие аудитории. Вам придется самостоятельно привлекать посетителей, что потребует времени и усилий. Желательно сотрудничать с SEO-специалистами, маркетологами, копирайтерами, которые подкорректируют ваши статьи и упростят для восприятия читателей. 

Кроме того, создание и развитие блога требует значительных вложений. Вам придется потратить либо время, либо деньги на проработку дизайна и создание контента. Хороший блог, который приносит результат — это регулярная работа на перспективу и тестирование разных вариантов статей. 

Преимущества и недостатки блога на сторонних платформах 

Многие юристы размещают статьи на таких сайтах как Дзен, vc.ru, Klerk.ru, zakon.ru и тд. В том, чтобы вести блог на сторонних ресурсах, есть свои плюсы и минусы. 

Сначала рассмотрим преимущества. 

Во-первых, такие платформы, как правило, просты в использовании: все протестировано, есть понятные инструкции, вам достаточно только загрузить статью. 

Во-вторых, блоги на платформах имеют более быструю индексацию статей, так как сайт уже известен. Также сторонний ресурс самостоятельно продвигает ваши статьи и привлекает новую аудиторию. Это освобождает вас от необходимости в продвижении. 

В-третьих, благодаря большому функционалу, вы можете использовать разные опции и фишки для создания статей. 

Однако у использования платформ есть и минусы. 

  1. Вы будете вынуждены соответствовать требованиям каждой площадки, учитывать её правила и ограничения. 

  2. Вы можете столкнуться с навязчивой рекламой, особенно если выбрали бесплатный тариф. 

  3. И, наконец, есть риск потерять все свои тексты, если платформа перестанет работать или ее по каким-то причинам заблокируют.

В заключение

Перед тем, как выбрать, где всё же вести экспертный блог, оцените плюсы и минусы каждого варианта. В идеале — размещать статью сначала на своём сайте, а затем дублировать на сторонних площадках. Если вы ограничены во времени, выбирайте что-то одно или делегируйте ведение блога специалистам. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал о юридическом маркетинге.

kondmar2020

kondmar2020

маркетолог в КондМар

6 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Внесу свои замечания на счет минусов.

    1. "Вы будете вынуждены соответствовать требованиям каждой площадки, учитывать её правила и ограничения". Требования к оформлению есть везде,  даже если вы создаете свой сайт,  то верстать и оформлять тоже придется по правилам, просто, эти правила выбираете вы.

    2. "Вы можете столкнуться с навязчивой рекламой, особенно если выбрали бесплатный тариф".  Если вы на бесплатной основе (например,  как у нас в Трибуне) пытаетесь запихнуть в текст свою рекламу,  то ее удалят,  а вам начнут присылать предложения разместить материал на платной основе. Это не минус,  а цивилизованный подход.

  • Логотип id189457568
    id189457568 48 минут назад

    Вы забыли про еще один минус размещения на сторонних площадках – редактор сайта может переделать текст и беда вам, если редактор тупой, малограмотный, альтернативно-одаренный, имеет комплексы и пр.

    Лично я столкнулся с тем, что редактор не знал слово "бафос". Он, будучи безусловно умным человеком (хрен ли, слово красненьким подчеркивается), поменял "бафос" на "пафос", изменив тем самым смысл всего предложения.

    А как статью может поматросить в плане оформления. Уух. Вот, например, так.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      вот так-то всех под одну гребенку может не надо?))

      • Логотип id189457568
        id189457568 26 минут назад

        Что, неужто ладошки вспотели? 😁😂😃

        На Клерке я не публиковался, ибо никак не могу лень пересилить, так что за Трибуну ничего сказать не могу)

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