Собственный сайт или сторонние ресурсы: где лучше вести блог юристу?

Плюсы собственного сайта
Ведение блога на своем собственном домене имеет ряд преимуществ.
Вы сами определяете дизайн блога, который будет соответствовать дизайну всего сайта и вашему фирменному стилю.
Вести блог на своём сайте более безопасно и надежно. Вы ни от кого не зависите, поэтому не рискуете потерять блог, который с таким трудом создавали.
Вы самостоятельно управляете своим блогом и являетесь редактором. Можете свободно размещать материалы без ограничений и учёта правил, которые установлены на сторонних площадках.
У вас будет доступ к статистике блога. Вы сможете анализировать полезность и дочитываемость статей с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics. Это поможет вам подбирать темы, которые наиболее интересны аудитории.
Вы сами решаете, добавлять ли дополнительные функции (лайки, комментарии), размещать ли рекламу и ссылки на партнёров или доверителей.
Качественные экспертные статьи привлекут клиентов на ваш сайт по поисковым запросам. Поисковики положительно реагируют на грамотно оптимизированный контент. А значит, люди узнают о ваших услугах и сразу смогут к вам обратиться.
Минусы ведения блога на сайте
Но создание блога на своем сайте с нуля имеет свои минусы.
Главная проблема — отсутствие аудитории. Вам придется самостоятельно привлекать посетителей, что потребует времени и усилий. Желательно сотрудничать с SEO-специалистами, маркетологами, копирайтерами, которые подкорректируют ваши статьи и упростят для восприятия читателей.
Кроме того, создание и развитие блога требует значительных вложений. Вам придется потратить либо время, либо деньги на проработку дизайна и создание контента. Хороший блог, который приносит результат — это регулярная работа на перспективу и тестирование разных вариантов статей.
Преимущества и недостатки блога на сторонних платформах
Многие юристы размещают статьи на таких сайтах как Дзен, vc.ru, Klerk.ru, zakon.ru и тд. В том, чтобы вести блог на сторонних ресурсах, есть свои плюсы и минусы.
Сначала рассмотрим преимущества.
Во-первых, такие платформы, как правило, просты в использовании: все протестировано, есть понятные инструкции, вам достаточно только загрузить статью.
Во-вторых, блоги на платформах имеют более быструю индексацию статей, так как сайт уже известен. Также сторонний ресурс самостоятельно продвигает ваши статьи и привлекает новую аудиторию. Это освобождает вас от необходимости в продвижении.
В-третьих, благодаря большому функционалу, вы можете использовать разные опции и фишки для создания статей.
Однако у использования платформ есть и минусы.
Вы будете вынуждены соответствовать требованиям каждой площадки, учитывать её правила и ограничения.
Вы можете столкнуться с навязчивой рекламой, особенно если выбрали бесплатный тариф.
И, наконец, есть риск потерять все свои тексты, если платформа перестанет работать или ее по каким-то причинам заблокируют.
В заключение
Перед тем, как выбрать, где всё же вести экспертный блог, оцените плюсы и минусы каждого варианта. В идеале — размещать статью сначала на своём сайте, а затем дублировать на сторонних площадках. Если вы ограничены во времени, выбирайте что-то одно или делегируйте ведение блога специалистам.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
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Комментарии4
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Внесу свои замечания на счет минусов.
1. "Вы будете вынуждены соответствовать требованиям каждой площадки, учитывать её правила и ограничения". Требования к оформлению есть везде, даже если вы создаете свой сайт, то верстать и оформлять тоже придется по правилам, просто, эти правила выбираете вы.
2. "Вы можете столкнуться с навязчивой рекламой, особенно если выбрали бесплатный тариф". Если вы на бесплатной основе (например, как у нас в Трибуне) пытаетесь запихнуть в текст свою рекламу, то ее удалят, а вам начнут присылать предложения разместить материал на платной основе. Это не минус, а цивилизованный подход.
Вы забыли про еще один минус размещения на сторонних площадках – редактор сайта может переделать текст и беда вам, если редактор тупой, малограмотный, альтернативно-одаренный, имеет комплексы и пр.
Лично я столкнулся с тем, что редактор не знал слово "бафос". Он, будучи безусловно умным человеком (хрен ли, слово красненьким подчеркивается), поменял "бафос" на "пафос", изменив тем самым смысл всего предложения.
А как статью может поматросить в плане оформления. Уух. Вот, например, так.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот так-то всех под одну гребенку может не надо?))
Что, неужто ладошки вспотели? 😁😂😃
На Клерке я не публиковался, ибо никак не могу лень пересилить, так что за Трибуну ничего сказать не могу)