Собственный сайт или сторонние ресурсы: где лучше вести блог юристу?

Решили делиться своей экспертностью и опытом через юридические статьи? Осталось определиться, где их размещать: на вашем сайте или сторонних платформах.

Плюсы собственного сайта

Ведение блога на своем собственном домене имеет ряд преимуществ.

Вы сами определяете дизайн блога, который будет соответствовать дизайну всего сайта и вашему фирменному стилю. Вести блог на своём сайте более безопасно и надежно. Вы ни от кого не зависите, поэтому не рискуете потерять блог, который с таким трудом создавали. Вы самостоятельно управляете своим блогом и являетесь редактором. Можете свободно размещать материалы без ограничений и учёта правил, которые установлены на сторонних площадках. У вас будет доступ к статистике блога. Вы сможете анализировать полезность и дочитываемость статей с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics. Это поможет вам подбирать темы, которые наиболее интересны аудитории. Вы сами решаете, добавлять ли дополнительные функции (лайки, комментарии), размещать ли рекламу и ссылки на партнёров или доверителей. Качественные экспертные статьи привлекут клиентов на ваш сайт по поисковым запросам. Поисковики положительно реагируют на грамотно оптимизированный контент. А значит, люди узнают о ваших услугах и сразу смогут к вам обратиться.

Минусы ведения блога на сайте

Но создание блога на своем сайте с нуля имеет свои минусы.

Главная проблема — отсутствие аудитории. Вам придется самостоятельно привлекать посетителей, что потребует времени и усилий. Желательно сотрудничать с SEO-специалистами, маркетологами, копирайтерами, которые подкорректируют ваши статьи и упростят для восприятия читателей.

Кроме того, создание и развитие блога требует значительных вложений. Вам придется потратить либо время, либо деньги на проработку дизайна и создание контента. Хороший блог, который приносит результат — это регулярная работа на перспективу и тестирование разных вариантов статей.

Преимущества и недостатки блога на сторонних платформах

Многие юристы размещают статьи на таких сайтах как Дзен, vc.ru, Klerk.ru, zakon.ru и тд. В том, чтобы вести блог на сторонних ресурсах, есть свои плюсы и минусы.

Сначала рассмотрим преимущества.

Во-первых, такие платформы, как правило, просты в использовании: все протестировано, есть понятные инструкции, вам достаточно только загрузить статью.

Во-вторых, блоги на платформах имеют более быструю индексацию статей, так как сайт уже известен. Также сторонний ресурс самостоятельно продвигает ваши статьи и привлекает новую аудиторию. Это освобождает вас от необходимости в продвижении.

В-третьих, благодаря большому функционалу, вы можете использовать разные опции и фишки для создания статей.

Однако у использования платформ есть и минусы.

Вы будете вынуждены соответствовать требованиям каждой площадки, учитывать её правила и ограничения. Вы можете столкнуться с навязчивой рекламой, особенно если выбрали бесплатный тариф. И, наконец, есть риск потерять все свои тексты, если платформа перестанет работать или ее по каким-то причинам заблокируют.

В заключение

Перед тем, как выбрать, где всё же вести экспертный блог, оцените плюсы и минусы каждого варианта. В идеале — размещать статью сначала на своём сайте, а затем дублировать на сторонних площадках. Если вы ограничены во времени, выбирайте что-то одно или делегируйте ведение блога специалистам.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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