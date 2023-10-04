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Маркетинг

Как юристу продвигаться в ВКонтакте: 8 работающих способов

Создание и оформление личной страницы или сообщества в ВК — только первый этап продвижения. Далее необходимо регулярно создавать и выкладывать качественный контент, параллельно привлекая подписчиков. Ведь пока нет аудитории, продавать услуги некому. Какими способами можно набрать подписчиков во ВКонтакте? Рассказываю о бесплатных и платных вариантах.
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Как юристу продвигаться в ВКонтакте: 8 работающих способов
фото freepik.com

Способ 1. 

Приглашение друзей.

Начните набор подписчиков со своих друзей. Возможно, не все из них — ваша целевая аудитория, но они смогут рассказать о вас своим знакомым. 

Пригласите друзей и предложите им вступить в ваше сообщество. Помните об ограничениях: допустимо отправлять максимум 40 приглашений в день, иначе вы рискуете получить бан. Также вы можете рассказать о своей группу друзьям с помощью кнопки «поделиться». 

Способ 2.

Гостевые посты в других сообществах. 

Найдите паблики, которые читает ваша целевая аудитория и договоритесь с админом сообщества о публикации поста о вас. В тексте укажите информацию, которая зацепит потенциальных подписчиков и даст им стимул перейти к вам в паблик. Используйте интригу, опишите историю или просто расскажите, что интересного найдет человек в вашем сообществе. Не забудьте указать ссылку на группу. 

Этот способ продвижения, чаще всего, платный, условия зависят от популярности паблика, где вы будете размещаться. Гостевой пост обычно размещают на оговоренное время, а затем удаляют. 

Способ 3. 

Взаимный пиар.

Вы делаете репост записи в свою группу, а другой паблик — репост вашего поста к себе на страницу. 

Для взаимопиара вам нужно найти группу с примерно таким же количеством участников, похожим контентом и целевой аудиторией. Кроме того, статистика должна быть примерно одинаковой.

Способ 4. 

Реклама у блогеров. 

Найдите популярных в ВК блогеров и закажите у них рекламу. Оплачивать рекламу блогерам можно деньгами, а с кем-то удастся договориться об услугах по бартеру.

Способ 5. 

Проведение конкурсов.

Конкурс - это способ продвижения, когда человек выполняет определенное действие, например, делает репост или подписывается на вашу группу, в надежде выиграть приз. Недостаток метода — после подведения итогов многие люди могут просто отписаться. 

Способ 6. 

Рассылка.

Настройка рассылки — это ещё один рабочий инструмент. Не делайте текст шаблонным, сложным или слишком длинным. Пишите то, что сразу зацепит вашу целевую аудиторию. Привлекайте людей в свою группу, расскажите об акции или бонусах за подписку. Однако стоит помнить, что здесь есть ограничения. Если рассылать слишком много сообщений,  можно получить бан за подозрительную активность.

Способ 7. 

Таргетированная реклама.

Платный, но один из самых эффективных способов набрать подписчиков. В новостной ленте Вконтакте можно настроить рекламу, чтобы она показывалась именно вашей целевой аудитории. 

Инструмент не самый простой: без нужных навыков вы рискуете потратить деньги зря и не получить результат. Ведь важно правильно настроить признаки аудитории, а также составить короткий и цепляющий рекламный оффер. Если у вас нет опыта в настройке рекламы, лучше обратиться к специалистам по этим вопросам. 

Способ 8.

Накрутка. 

Вы можете накрутить подписчиков, лайки, репосты или комментарии. Это быстрый и относительно недорогой способ привлечь аудиторию. Однако помните, что за такие методы можно попасть под бан, поэтому использовать накрутки нежелательно.

Продвигаться в ВК юристам и адвокатам реально, при этом необязательно вкладывать огромные бюджеты. Выбирайте подходящие вам способы и начинайте привлекать подписчиков. Набор аудитории в совокупности с качественным контентом приведет вас к продажам в социальной сети. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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kondmar2020

маркетолог в КондМар

8 подписчиков

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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