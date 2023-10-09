Способы продвижения сайта в интернете. Варианты продвижения

Каждый юрист, создавая сайт, преследует определенные цели. Обычно юристы хотят с помощью собственной площадки в интернете получать заявки на услуги. Чтобы этого добиться, сайт нужно продвигать — иначе о нем не узнают ни люди, ни поисковые системы. Как можно привлечь трафик — рассказываю в статье.

Контекстная реклама

Популярный источник трафика, которым пользуются многие юристы. Суть ее работы проста: вы вносите денежную сумму в рекламный кабинет, после чего ваше объявление демонстрируется в Рекламной Сети Яндекса и на партнерских сайтах.

У контекстной рекламы есть несколько плюсов. Во-первых, она привлекает целевую аудиторию, причем сразу после запуска кампании. Во-вторых, она достаточно эффективна. И, наконец, она позволяет гибко настроить рекламу под свой запрос. Однако из-за неправильных настроек можно потерять бюджет. Поэтому желательно запускать рекламу с помощью подрядчика или маркетинговых агентств.

Контекстная реклама работает только пока вы платите за нее. Когда бюджет освоен — реклама останавливается.

Стоимость контекстной рекламы рассчитывается индивидуально и зависит от формата оплаты (за клик, показ, переход), населенного пункта, уровня конкуренции в нише.

Ремаркетинг

Ремаркетинг — та же контекстная реклама, только “догоняющая”. Она предназначена для показа посетителям, которые проявляли интерес к определенной услуге.

Например, человек искал юриста по банкротству. Тогда еще какое-то время после поиска он будет видеть контекстную рекламу с предложением этих услуг. Если контекстная реклама отображается в момент запроса, то ремаркетинг работает через какой-то промежуток времени.

Настраивать ремаркетинг нужно на ту же аудиторию, что и контекстную рекламу.

Реклама в социальных сетях

Сейчас есть возможность использовать таргетированную рекламу только в одной социальной сети — ВКонтакте. У этого источника получения трафика есть свои преимущества: можно достаточно подробно настроить аудиторию, а стоимость продвижения адекватна (при правильных действиях).

Однако неверное определение ЦА может привести к потере бюджета.

Реклама у блогеров

Это простой и эффективный способ привлечения посетителей на сайт. Вы платите известной личности, чтобы она разместила на своей странице или канале ссылку на ваш сайт и рассказала о вас.

Плюсом такого подхода является то, что вам не нужно искать исполнителя для рекламы, так как блогеры уже заботятся о создании контента.

Но есть и недостатки. Вам нужно подобрать блогера, за которым следит ваша целевая аудитория, иначе реклама будет неэффективной. Кроме того, все больше пользователей понимают, что блогеры порекомендуют что угодно за плату, им не всегда можно доверять. А рекламу часто просто пролистывают.

Чтобы запустить рекламу у блогера, вам нужно найти подходящего лидера мнений и договориться о условиях сотрудничества.

Социальные сети

Социальные сети (ВКонтакте, Клерк, Дзен, ТенЧат, Telegram) — еще один простой способ привлечения трафика на ваш сайт. Если у вас есть группы или сообщества в соцсетях, оставьте в их описании ссылку на ваш сайт.

Преимущества использования социальных сетей для привлечения трафика в том, что там вы можете общаться с аудиторией, повышать ее лояльность, демонстрировать экспертность. На сайт будут переходить уже «теплые» пользователи.

При этом для продвижения сообщества в социальных сетях требуется время и усилия. Если вы хотите использовать социальные сети для привлечения трафика и не готовы регулярно вести свои страницы, наймите SMM-менеджера или обратитесь в маркетинговое агентство.

Видеохостинги

YouTube и RuTube - популярные видеохостинги, где любой может загружать видеоролики. Чтобы продвигать с их помощью сайт, разместите ссылку в описании вашего канала.

Карты

Карты Яндекса и Google — это бесплатный способ привлечь трафик. Вы можете указать ссылку в данных о компании, что обеспечит быстрые переходы на сайт. Но подойдет способ только тем юристам и компаниям, у которых есть офис.

Для того, чтобы разместить свой объект на карте, вам нужно просто добавить его через соответствующее меню. А после этого заполнить данные о вашей компании и отправить их на проверку.

Одна из альтернативных платформ, на которой вы также можете разместить свою компанию, это 2ГИС. Здесь подход и возможности для арбитража трафика такие же, как и на сервисах Яндекса и Google.

Также, как и в случае с остальными платформами, на 2ГИС ваш офлайн-бизнес сможет привлечь потенциальных клиентов, которым нужны услуги в определенной локации, прямо сейчас.

Партнерские программы

Если у вас есть партнеры или друзья с собственными сайтами, не упустите возможность оставить у них ссылку на ваш ресурс. Форматы могут быть разные, например, у некоторых сайтов есть раздел о партнерах, где и можно разместить информацию. Единственный недостаток данного способа продвижения — небольшое количество переходов с партнерских сайтов.

Без продвижения ваш сайт так и останется одной из сотен тысяч страниц, которые не получают внимания посетителей. А у вы, несмотря не крупные вложения в создание сайта, так и не начнете получать заявки от клиентов. Поэтому на стадии разработки останавливаться рано. Помните, что любой ресурс в интернете нужно продвигать. А уж какими способами - выбирать вам.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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