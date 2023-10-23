Продвижение юриста на Авито: как получать клиентов. Способы продвижения

Многие юристы размещают объявления на интернет-досках, предлагая свои услуги. И это, действительно, работающий способ получения заявок. Однако результат есть не у всех. Как продвигаться на Авито, чтобы к юристу обращались? Раскрываю секреты.

Кому подойдет Авито?

Сразу оговорюсь, что далеко не каждый человек пойдет на Авито искать себе юриста. Скорее всего, это будут те, кто периодически использует площадку для продажи или покупки вещей. Они переходят с одного объявления на другое, выбирают самые выгодные варианты. Постоянные посетители Авито — это определенный сегмент целевой аудитории. И если вы знаете портрет своего потенциального клиента, то легко поймете, есть ли он на Авито. Обычно здесь ищут юриста по списанию долгов, по бракоразводным процессам, взысканию алиментов, автоюристов.

В то же время, если вы работаете с бизнес-сегментом, занимаетесь арбитражными спорами, защитой от субсидиарной ответственности, абонентским обслуживанием компаний, то маловероятно, что с Авито получите много заявок. Попробовать, разумеется, можно, но продать на высокий чек вряд ли получится — ваша аудитория обитает в других местах.

Теперь рассмотрим вопрос, как продвигаться на Авито с бюджетом и без затрат.

Бесплатные способы продвижения

Не готовы вкладывать деньги? Начните с бесплатного продвижения. Авито не предполагает построения сложной воронки продаж, потому что люди идут на площадку с уже сформированной потребностью: они знают, что им нужен юрист, а также понимают, какой именно. Поэтому при бесплатном продвижении важно уметь выделяться среди конкурентов, многие из которых наверняка продвигаются платно.

Текст

Как обратить на себя внимание клиентов на Авито? С первых секунд на вас работает заголовок объявления, затем — текст. Ведь именно заголовок видит пользователь в поисковой выдаче, а дальше понимает, подходит ли ему конкретная услуга. От оформления текста зависит, остановится ли человек на вашем объявлении или продолжит поиск юриста.

Начнем с заголовка. В него стоит добавить самый популярный запрос по вашей теме. Чтобы его узнать, откройте Яндекс.Вордстат. Например, вы - юрист по банкротству физических лиц. Запрос «банкротство физических лиц» набирает более 250 000 просмотров в месяц, в отличие от «списание долгов» (около 70 000). Соответственно, именно первый запрос приведет потенциального клиента к вашему объявлению.

Далее перейдем к тексту объявления. В нем тоже должны содержаться ключевые запросы (вам снова поможет Вордстат). Авито учитывает слова не только из заголовка, но из основного текста, поэтому ваше объявление будет отображаться и по «ключам», которые вы добавите в описание услуги.

Не пишите много лишнего: люди не будут читать простыню текста. Убирайте «воду» и все, что не несет пользы читателю, не дает ему нужной информации. Особенно в первых строчках объявления, которые человек видит сразу.

Фотография

Потенциальным клиентам важно понимать, кто им будет помогать. Поэтому ставьте свое фото, а не картинки с Фемидой или автомобиль с текстом. Доверие формируется уже на стадии, когда человек изучает ваше объявление. Не пренебрегайте визуальной составляющей.

Публикация объявления чаще, чем 1 раз в месяц

Один из способов бесплатного продвижения заключается в регулярном постинге объявления. Ведь если оно «висит» долго без изменений, то будет ниже в поисковой выдаче. Обновляйте ваше объявление, вносите изменения в текст, меняйте обложки и заголовки, а также корректируйте цены. Тогда, с одной стороны, вы протестируете разные варианты публикации, с другой - поможете объявлению оставаться выше.

Платное продвижение

Хотите быстрого результата? Выбирайте платное продвижение.

XL-объявление

Авито предлагает несколько способов платного продвижения объявлений. Один из них — XL-объявление, которое может быть активно в течение 7 дней. Этот метод позволяет сделать ваше объявление визуально больше, чем у конкурентов, тем самым привлекая внимание аудитории, и поможет выделить ваше объявление среди остальных.

Выделение цветом

При использовании выделения цветом объявление становится заметным и снова привлекает больше внимания. Цена в объявлении подсвечивается синим, а если пользователь заходит на Авито с телефона, то объявление будет выделено желтым цветом. Такое продвижение действует в течение недели.

Увеличение просмотров

При помощи своих алгоритмов платформа гарантирует больше просмотров вашего объявления.Вам просто нужно выбрать количество показов и длительность продвижения, а все остальное будет выполнено автоматически. Алгоритмы посчитают, где и когда лучше всего показать ваше объявление, чтобы оно было замечено большим числом потенциальных покупателей.

Какой бюджет понадобится на платное продвижение — зависит от вашего региона и сферы. Чем выше конкуренция, тем больше денег придется вложить.

Резюмирую

Чтобы продвигать юридические услуги на Авито, вам нужно понять, есть ли там ваша целевая аудитория. Затем создайте привлекательное объявление с понятным текстом, ключевыми словами и вашим фото. Есть бюджет — переходить к платному продвижению. Но и бесплатное размещение может дать свои плоды, если правильно подойти к подготовке объявления.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам/

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