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Маркетинг

Как и для чего юристу анализировать конкурентов. С чего начать

Прежде чем начинать работу над продвижением в социальных сетях, нужно проанализировать конкурентов. Это поможет увидеть удачные решения, которые стоит взять в работу, а также неэффективные. Исключив их из своей стратегии, вы сэкономите время. 
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С чего начать анализ конкурентов 

В первую очередь, определитесь с целями вашего продвижения: вы хотите получать больше клиентов или повысить узнаваемость юридической компании? А может, ваша цель — увеличить доход? 

Целей может быть сразу несколько, и от них зависит, что именно смотреть у конкурентов. Например, если вы желаете продавать с помощью социальных сетей, анализируйте офферы, воронки, рекламные креативы, отработку возражений. 

Хотите повысить узнаваемость — оцените визуал, качество «картинки», вовлекающие посты, как конкурент работает с негативом. 

Как искать конкурентов и кто подойдёт 

Ориентируйтесь на юристов и юридические компании, которые регулярно ведут социальные сети, выкладывают контент в разных форматах, получают реакции от аудитории. Если последний пост у конкурента был полгода назад, посмотрите другие страницы, более «живые». В случае же, когда ваша сфера достаточно узкая, и конкурентов в социальных сетях мало, оценивайте то, что есть. 

Найдите не менее 5 конкурентов, но лучше 7-10. Оценивайте тех, кто:

  • Примерно одного уровня с вами: услуги стоят как у вас, цели продвижения аналогичны вашим. 

  • Сильнее вас: обязательно изучите более сильных, раскрученных конкурентов, лидеров отрасли. 

Где искать конкурентов

Вероятно, вы уже знаете имена или названия юридических компаний ваших конкурентов. Найдите их в социальных сетях, но не ограничивайтесь ими. 

Вбивайте в поисковой строке социальной сети ключевые слова. Например, «юрист по жилищным спорам», «банкротство физических лиц». 

То же самое проделайте в поисковых системах (Яндекс, Google). Найти конкурентов можно и с помощью специальных программ-парсеров.  Если поиск не принёс результатов, пробуйте менять ключевые слова. 

Для офлайн-юристов и юридических компаний стоит использовать дополнительные методы. Посмотрите конкурентов на картах: обычно там содержатся ссылки на страницы в соцсетях. Когда закончите поиск, переходите к анализу контента, рекламы и воронок продаж ваших конкурентов. 

Анализ контента конкурентов 

Этот анализ поможет понять: какой контент читает целевая аудитория? На что реагирует, а что игнорирует? Оценивать нужно не по принципу «нравится/не нравится» лично вам. Смотрите на реальные показатели: количество лайков, репостов, комментариев, охватов.

Проанализируйте, как оформлены соцсети конкурентов: что указано в описаниях профилей? Есть ли лид-магниты? Куда направляется подписчик с поста-представления? 

Посмотрите, какие виды контента использует конкурент: посты, клипы, видео, прямые эфиры, опросы, подкасты. Что из этого находит отклик у аудитории? 

Далее изучите типы постов. Это может быть полезная информация, рубрики, ответы на вопросы подписчиков, вовлекающие посты, кейсы. Особое внимание уделите продающему контенту. Анализируйте офферы, призывы к действию и в целом — что продают конкуренты?

Анализ рекламы конкурентов

Добраться до рекламных креативов не так просто, как до страниц в соцсетях. Да и не вся информация будет доступна: вы не сможете узнать цену подписчика, клика, объявления, которые сработали лучше всего. 

Однако с помощью определенных сервисов возможно получить часть сведений. Если конкурент запускал рекламу в ВКонтакте, это Pepper.Ninja и Церебро Таргет. Для Telegram используйте сервисы Tgstat и Telemetr.

Что вы узнаете? Какие рекламные креативы, офферы и призывы использовал конкурент. Удачные решения — берите на вооружение, неудачные — усиливайте, чтобы отстроиться от конкурентов. 

Анализ воронок конкурентов

Пора собрать общую картину. Вы увидели, как у конкурентов выстроен контент-маркетинг, какую рекламу они запускают. Теперь сложите части в единый паззл, чтобы понять:

  • Откуда конкуренты берут подписчиков? 

  • Куда переводят их с рекламы? 

  • Как дальше прогревают? 

Пропишите всю цепочку, по которой конкуренты работают с аудиторией. 

Каждый этап и выводы обязательно фиксируйте в таблице или майнд-картах. В результате ещё до начала продвижения вам будет понятно, с чего начинать и куда двигаться. 

В заключение 

Как бы ни хотелось поскорее начать выкладывать посты и привлекать подписчиков, не стоит пропускать этап анализа конкурентов. Дело это не быстрое, однако только так вы сможете заложить фундамент вашего продвижения. 

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Идейный вдохновитель

    Оценивать нужно не по принципу «нравится/не нравится» лично вам.

    Согласен. Надо стремиться оценивать контент не со своей колокольни.

    Смотрите на реальные показатели: количество лайков, репостов, комментариев, охватов.

    Качество комментариев обычно анализирую. Лучше говорить немного о нужном, чем много о пустом.

    Интересная статья.

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