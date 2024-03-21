Подборка сервисов для работы с текстами, изображениями и видео. Обзор для бухгалтеров-блогеров

С помощью специальных сервисов работу над контентом можно облегчить, а тексты — сделать лучше. Инструментов для этого много, делюсь самыми нужными и полезными, которые использую сама.

Сервисы для работы с текстом

1. Главред

С помощью этого сервиса вы сможете очистить посты от “словесного мусора”: штампов, канцелярита и “воды”. В результате текст будет соответствовать инфостилю и легче восприниматься читателями.

2. Тургенев

Если текст переоптимизирован или содержит много стилистических ошибок, поисковики будут занижать страницу при ранжировании. Сервис Тургенев оценит его по нескольким показателям: переспам, читаемость, наличие воды. Текст, который вы напишите после проверки, станет более привлекательным как для людей, так и для поисковых систем.

3. Text.ru

Здесь можно проверить уникальность текста, орфографию, а также провести SEO-анализ, чтобы узнать показатели заспамленности и воды. Если вы размещаете статьи в своих блогах или на сторонних платформах, то Text.ru будет для вас незаменим.

4. Яндекс Вордстат

Еще один полезный инструмент при продвижении с помощью статей. В этом сервисе вы можете подобрать наиболее популярные у пользователей ключевые слова и похожие варианты. Добавив ключи в текст, вы увеличите шансы высокого ранжирования поисковиками ваших статей.

5. Google Doc

Сервис, который точно стоит использовать, если у вас есть команда, и вы работаете над социальными сетями не в одиночку. В Google Doc в любой момент могут заходить все участники проекта, оставлять комментарии или участвовать в редактировании.

6. Sinonim.org

Если в вашем тексте много повторов, которые вы не можете заменить, найдите синонимы. В сервисе достаточно ввести слово, к которому вам нужен синоним, и вы получите список альтернатив. .

7. OrfoBot

Бот в Telegram для быстрой проверки орфографии. Добавьте в него свой текст и вы узнаете, какие ошибки допустили.

Сервисы для работы с изображениями и видео

1. Flyvi.io

Русскоязычный графический редактор, в котором вы можете создавать креативы для постов, сторис, обложки для видео. Используйте готовые шаблоны или создавайте собственный дизайн, редактируйте фотографии (сервис позволяет добавить текст, изменить или убрать фон, масштабировать изображение и тд.).

2. SUPA

Сервис для создания видео в социальные сети. Работать можно прямо в браузере. Здесь можно наложить текст или музыку, нарезать или склеить короткие видео в одно, добавить анимацию, фигуры или диаграммы.

В заключение

Создание контента — процесс непростой. Однако сервисы-помощники не только облегчат его, но и могут сделать более увлекательным: возможно, вы заинтересуетесь созданием роликов или картинок, поймете, что улучшить в ваших текстах, и наконец полюбите писать посты и снимать видео.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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