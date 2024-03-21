Подборка сервисов для работы с текстами, изображениями и видео. Обзор для бухгалтеров-блогеров

Сервисы для работы с текстом
1. Главред
С помощью этого сервиса вы сможете очистить посты от “словесного мусора”: штампов, канцелярита и “воды”. В результате текст будет соответствовать инфостилю и легче восприниматься читателями.
2. Тургенев
Если текст переоптимизирован или содержит много стилистических ошибок, поисковики будут занижать страницу при ранжировании. Сервис Тургенев оценит его по нескольким показателям: переспам, читаемость, наличие воды. Текст, который вы напишите после проверки, станет более привлекательным как для людей, так и для поисковых систем.
3. Text.ru
Здесь можно проверить уникальность текста, орфографию, а также провести SEO-анализ, чтобы узнать показатели заспамленности и воды. Если вы размещаете статьи в своих блогах или на сторонних платформах, то Text.ru будет для вас незаменим.
Еще один полезный инструмент при продвижении с помощью статей. В этом сервисе вы можете подобрать наиболее популярные у пользователей ключевые слова и похожие варианты. Добавив ключи в текст, вы увеличите шансы высокого ранжирования поисковиками ваших статей.
5. Google Doc
Сервис, который точно стоит использовать, если у вас есть команда, и вы работаете над социальными сетями не в одиночку. В Google Doc в любой момент могут заходить все участники проекта, оставлять комментарии или участвовать в редактировании.
6. Sinonim.org
Если в вашем тексте много повторов, которые вы не можете заменить, найдите синонимы. В сервисе достаточно ввести слово, к которому вам нужен синоним, и вы получите список альтернатив. .
7. OrfoBot
Бот в Telegram для быстрой проверки орфографии. Добавьте в него свой текст и вы узнаете, какие ошибки допустили.
Сервисы для работы с изображениями и видео
1. Flyvi.io
Русскоязычный графический редактор, в котором вы можете создавать креативы для постов, сторис, обложки для видео. Используйте готовые шаблоны или создавайте собственный дизайн, редактируйте фотографии (сервис позволяет добавить текст, изменить или убрать фон, масштабировать изображение и тд.).
2. SUPA
Сервис для создания видео в социальные сети. Работать можно прямо в браузере. Здесь можно наложить текст или музыку, нарезать или склеить короткие видео в одно, добавить анимацию, фигуры или диаграммы.
В заключение
Создание контента — процесс непростой. Однако сервисы-помощники не только облегчат его, но и могут сделать более увлекательным: возможно, вы заинтересуетесь созданием роликов или картинок, поймете, что улучшить в ваших текстах, и наконец полюбите писать посты и снимать видео.
Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
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Комментарии10
Главред и supa🚀
Отличная подборка! Спасибо, Ольга!
О, спасибо! Возьму себе на заметку, потому что писать красиво не умею. Может научусь, чтобы люди меня не подозревали в неуважении
Всем не угодишь😉Так что писать надо как пишется, а не стремиться к красоте (философская мысль, требующая доработки). Что есть красота текста? (таже мысль)))))🤔 Сервисы для работы с текстом сушат. Штука полезная для очистки от мусора: запятых, оборотов, вводных слов и так далее.
как говорил мой преподаватель по стилистике: "нагромождение причастных и деепричастных оборотов в тексте - вот истинное зло!" 😄
Согласен. Частично. Это же можно сделать фишкой. Почерком, по которому будут узнавать автора😉Текст должен быть узнаваем через стилистику написания, но не в ущерб красоте😏
Авторский стиль/фишка это да, но узнаваемость через нечитабельные статьи - не очень хорошо))
Здесь полностью согласен) Весь текст из оборотов строить не надобно😉Этот урок я прошел еще в универе при написании дипломов😀
рефераты, курсовые, диплом ммм настольжи)))
Спасибо за совет!
У меня не сформировалась привычка вычитывать собственную писанину, поэтому любые дополнительные сервисы, которые будут делать это вместо меня считаю полезными )