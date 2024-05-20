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Ольга Кондакова
Пользователи интернета

Оформление блога на сайте юриста: тренды 2024

Первое впечатление от сайта в целом и блога в частности, в большинстве своём, зависит от дизайна. Влияет он на также на трафик и конверсию. Даже если сайт полезный по содержанию, неудачный дизайн может сделать это нерезультативным. В статье разберу основные тренды дизайна блогов в 2024 году.

Как оформлять блог: общие рекомендации

Зачем вообще работать над оформлением блога? Ответ прост: визуально приятный дизайн вызывает у пользователей больше положительных эмоций и помогает формировать доверие. Расскажу о четырёх основных принципов, которым нужно следовать при оформлении блога. 

1. Главное — удобство

Для какой аудитории ваш сайт? Что на нём ищут люди? К какому виду сайтов они привыкли? Помните, что люди чаще всего посещают другие ресурсы, поэтому привычные всем сайты воспринимаются гораздо лучше. 

Постарайтесь избежать чересчур креативных концепций.

2. Простота — залог успеха. 

При оформлении блога на сайте оставляйте больше свободного пространства. Не перегружайте страницу баннерами, формами обратной связи или прочими отвлекающими элементами. Свободное пространство облегчает восприятие информации, а значит, ваши тексты будет проще читать. 

3. Важна читаемость

Текст в вашем блоге должен легко читаться и быть структурированным. Пишите проще, не делайте предложения чересчур длинными. Делите текст на абзацы (размер абзаца примерно 4-5 строк). Добавляйте подзаголовки. Выделяйте ключевые мысли курсивом или жирным шрифтом, используйте списки. 

4. Предлагайте пользователям вернуться 

Большинство людей не обращается за услугами при первом же знакомстве с сайтом и юристом. Нет смысла пытаться продавать сразу же. Вместо этого дайте читателю стимул вернуться, чтобы повысить шансы на то, что он станет клиентом. Предложите подписаться на ваш блог, рассылку, социальные сети, подарите лид-магнит.

Тренды в дизайне блога в 2024 году

1. Адаптация под мобильные устройства

Большую часть поисковых запросов люди делают с помощью мобильных устройств. Поэтому блоги должны иметь привлекательный вид не только в десктопной версии, но и быть оптимизированными для смартфонов и планшетов. 

2. Минималистичные иконки 

Иконки помогают упростить восприятие текста. Актуальная тенденция в дизайна сайтов — использование простых иконок для передачи смысла. 

3. Понятная навигация 

Один из ключевых моментов в дизайне блога — удобная навигация. Сделав меню более простым, вы облегчите взаимодействие с сайтом и повысите его удобство для пользователей. Внедрите на сайт «хлебные крошки», блоки с похожими материалами и минимизируйте количество разделов.

4. Высокая скорость загрузки страницы

Люди привыкли, что страницы в интернете загружаются быстро. Этого они будут ждать и от вашего блога. 

Добавление лишних элементов может снизить производительность и увеличить время загрузки. Поэтому лучше включать в дизайн только те блоки, которые действительно необходимы читателю.

5. Микровзаимодействия 

Это какие-то реакции сайта на действия пользователя. Объекты на странице двигаются в ответ на определённые действия пользователя. Например, можно создать элемент управления, который будет менять тёмную тему блога на светлую и наоборот.

6. Читаемые шрифты

Чтобы содержание блога легко воспринималось, нужно уделить внимание шрифтам.

В интернете пользователи не вникают в  тексты глубоко, а сканируют их. Поэтому важно подобрать подходящий шрифт, который сделает блог привлекательным и поможет быстро найти нужную информацию.

7. Необычные элементы и цветовые решения 

Если не боитесь быть «не как все» и  удивить аудиторию, используйте «вау-эффекты»: необычные элементы, яркие цвета и образы. 

Заключение 

Качественный контент — это основа, без которой не будет работающего блога. Однако не менее важен и дизайн. Он должен быть понятным и удобным для посетителей, адаптированным под мобильные устройства. Креатив допускается, но предварительно стоит оценить, насколько готова к нему аудитория и как его оценит.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам    

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Оформление блога на сайте юриста: тренды 2024

Первое впечатление от сайта в целом и блога в частности, в большинстве своём, зависит от дизайна. Влияет он на также на трафик и конверсию. Даже если сайт полезный по содержанию, неудачный дизайн может сделать это нерезультативным. В статье разберу основные тренды дизайна блогов в 2024 году.

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