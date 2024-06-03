Как настроить рекламу в Яндекс.Директ: ключевые правила

Яндекс.Директ — рабочий способ продвижения юристов, адвокатов и юридических компаний. Но юридическая сфера имеет свою специфику, которую нужно учитывать при запуске рекламной кампании. Именно об этом я расскажу в статье.

Специфика юридической сферы

Для юридической сферы характерен высокий уровень конкуренции и перенасыщенность рынка. Адвокаты и юристы все чаще предлагают услуги, используя Яндекс.Директ: юристы по семейным спорам, банкротству, адвокаты, юридические компании используют возможность заявить о себе и увеличить базу клиентов.

Сфера юриспруденции специфична и включает множество направлений, для каждого из которых характерны определенные критерии выбора юриста и своя аудитория. При составлении объявлений и настройке рекламы особенно важно учитывать приведенные выше факторы.

Потребности и особенности потенциальных клиентов

Чаще всего к поискам юриста людей приводят неотложные ситуации, например, необходимость срочно решить возникшую проблему. При этом, по причине отсутствия юридической грамотности, люди готовы обратиться как к юристам с узкой специализацией, так и к юристам общей практики. То есть, аудитория примет практически любое предложение.

В такой ситуации основная задача сводится к тому, чтобы выбрать специалиста определенной категории, к примеру, юриста по делам об административных правонарушениях. В качестве критериев выбора, чаще всего, люди отмечают надежность, высокий уровень доверия и гарантии высоких результатов.

Последний аспект является спорным, ведь в сфере юридических услуг практически невозможно гарантировать получение определенных результатов. Впрочем, потенциальных клиентов этот нюанс интересует в последнюю очередь.

Итак, выбирая юриста, люди останавливаются на тех, кто может гарантировать им положительные результаты и предоставление услуг на выгодных условиях. И именно этот момент, то есть, качество своей работы, юристу потребуется доказать. На эту цель работает не только объявление, но и качество посадочной страницы.

Структура кампании и семантика

При выборе структуры рекламного кабинета важно ориентироваться на имеющиеся направления деятельности. Многие частнопрактикующие юристы и юридические компании оказывают услуги в нескольких сферах, в числе которых корпоративные, семейные, жилищные споры, отмена судебных приказов и др.

При наличии разных направлений необходимо подобрать рекламную кампанию, ориентируясь на каждое из них. Это позволит четко проработать семантику и оптимизировать рекламу. Обтекаемые фразы, например, «юридические услуги в городе Новосибирске» следует использовать с осторожностью, как правило, подобные запросы используют люди, которые ищут бесплатные консультации.

Подготовка рекламного текста

В юридической сфере в приоритете релевантность, то есть соответствие объявления запросу. При этом нет необходимости ориентироваться на конкретные слова, достаточно четко выразить потребность, отразив это в первом заголовке.

Задача второго заголовка — показать потенциальному клиенту возможные выгоды. В их числе, например, отсутствие рисков, наличие скидок, невысокий ценник, возможность рассрочки. Разумеется, каждая компания имеет в своем арсенале подобные «бонусы», но необходимо именно поставить на них акцент.

Общее тело текста, по сути, не имеет значимости, клиенты акцентируют внимание именно на заголовках. То есть, информация не так важна, но все же следует сделать все грамотно, применяя ссылки, уточнения, сноски.

Объявления — своего рода промежуточный этап, конверсию определяет посадочная страница. Как правило, потенциальные клиенты берут за основу несколько ресурсов, оставляя заявки на тех сайтах, где максимально точно отражена потребность и приведены подтверждения компетенции юристов.

Особенности посадочных страниц

Если деятельность юриста или юридической компании подразделена на несколько направлений, рекомендуется сделать посадочную страницу под каждую из них. Подготовка уникального торгового предложения под каждый сегмент дает большее количество обращений.

Также стоит обратить внимание на ряд следующих нюансов:

Оптимизация скорости загрузки страницы.

Ведение трафика на страницу с СЕО-текстами. Оптимально, если статья будет находиться внизу страницы.

Важно выделить целевое действие. В случае с юридической фирмой следует разместить призыв к совершению звонка для получения консультации.

Подтверждение компетентности. Для юристов оптимально разместить доказательства эффективности работы в виде кейсов, то есть, задача плюс результат.

Заключение

Яндекс.Директ для юридической сферы имеет свою специфику. Важно понять и принять во внимание потребности своей аудитории, используя это для подготовки объявления с цепляющим заголовком и оформления посадочной страницы. Только грамотный подход к размещению рекламы позволит добиться нужного результата, то есть, увеличить базу клиентов.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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