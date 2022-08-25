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Ольга Кондакова
Маркетинг

Как искать конференции и другие мероприятия для выступления: советы юристам

Публичное выступление на мероприятии может стать для юриста как трамплином, так и действием, которое отнимет силы, финансы и драгоценное время. О чем нужно помнить, чтобы добиться положительных результатов? Рассмотрим подробнее.

Для чего выступать на конференциях

Для юриста необходимость выступления на конференциях может быть обусловлена следующими аспектами.

  • Развитие личного бренда. Как следствие — рост аудитории и возможностей для карьерного роста.

  • Трансляция личных идей, опытов, навыка. Это наиболее важный момент для юриста, который стоит рассматривать, как возможность продемонстрировать личностные и деловые качества.

  • Преодоление психологического барьера. Для многих выступление перед аудиторией — барьер, преодолеть который сложно. Переступив через выстроенные границы, можно смело добавить выступление на сцене в копилку достижений.

  • Рост продаж. Даже если вы не предлагаете напрямую свои услуги, ваше выступление поможет вам доказать свою экспертность в сфере юриспруденции и привлечь потенциальных клиентов.

Выбор мероприятий

При выборе мероприятия для выступления важно отталкиваться от некоторых аспектов, в противном случае есть риск потратить деньги впустую. В числе наиболее важных моментов.

  • Важно внимательно изучить отзывы об организаторах мероприятия. Если есть возможность — стоит прислушаться к мнению коллег.

  • Следите за датами мероприятий. Для участия в некоторых конференциях, ивентах и других мероприятиях записываться необходимо заранее. Особенно актуально это в том случае, если вы не относитесь к признанным гуру мира юриспруденции.

  • Для поиска информации можно воспользоваться нишевыми сообществами, поисковыми системами, хэштегами. Если вы живете в крупном городе, стоит следить за городскими афишами и объявлениями.

Как стать спикером конференции

Чтобы стать спикером конференции, важно!

  • Подготовьте примеры своих выступлений в формате видеозаписи. Организаторам любого мероприятия важно оценить ваши качества в качестве как юриста, так и спикера.

  • Расскажите о себе при помощи презентации. Важно рассказать о себе как можно подробнее, перечислить заслуги, продемонстрировать опыт работы в юриспруденции. Если вы начинающий юрист и вам нечего рассказать о себе, подготовку презентации отложите до лучших времен.

  • Будьте готовы доработать выбранную вами тему в соответствии с пожеланиями организатора. 

  • Большинство организаторов отдают предпочтение юристам, которые выступают уверенно и профессионально. Чтобы обрести эти качества, стоит пройти специальные курсы или изучить литературу.

  • Перед выступлением стоит ознакомиться с целевой аудиторией конференции. Даже если вам кажется, что тематика полностью ваша, изучите вопрос более внимательно, в противном случае вы будете выглядеть не в лучшем свете, даже в том случае, если ваш профессиональный опыт, как юриста, неоспорим.

От каких ивентов лучше отказаться

При подборе мероприятий важно обратить внимание на моменты, которые должны вас насторожить.

  • Вам предлагают внести плату за мероприятие, но не спешат вводить в курс дела: вы не знаете, кто организатор, не знакомы с целевой аудиторией, не знаете нюансов ивента. В этой ситуации лучше корректно отказаться от участия в мероприятии, в противном случае риск лишиться финансов весьма велик.

  • Недобросовестное отношение организатора и персонала. Если организаторы не желают отвечать на ваши вопросы, если перебрасывают от одного специалиста к другому — стоит забыть об этом мероприятии и найти для себя что-то более подходящее.

  • Отзывы о мероприятиях, проведенных этим организатором ранее, оставляют желать лучшего. Если отзывов нет вовсе, особенно на фоне отсутствия информации об организаторе, нужно взвесить «за» и «против», принимая окончательное решение.

Советы начинающим юристам-спикерам

Итак, если вы решили добиться узнаваемости и признания в мире юриспруденции посредством выступлений на ивентах и конференциях, обратите внимание на важные моменты.

  • Собирайте и размещайте на своих страницах отзывы о своих выступлениях.

  • Не скупитесь на благодарность организаторам мероприятия.

  • Собирайте информацию для подготовки личной презентации.

  • Не забывайте об основной работе. Любые мероприятия для вас — способ добиться признания в сфере юриспруденции. Но если вы будете уделять им слишком много времени, есть вероятность утраты профессиональных навыков. Три - пять конференций за год — вполне приемлемая цифра.

  • Принимайте приглашение выступить бесплатно или с вашей оплатой за участие, в том случае, если участие в мероприятии может пополнить ваше портфолио. Не стоит искать ивенты, где платить будут вам, если вы — пока никому не известный специалист.

Итак, становление юриста в качестве спикера - вполне реальная задача. Чтобы реализовать свои цели, используйте приведенные выше советы. И не забывайте, что можно одновременно быть и отличным юристом, и прекрасным спикером.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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