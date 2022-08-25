Как искать конференции и другие мероприятия для выступления: советы юристам

Публичное выступление на мероприятии может стать для юриста как трамплином, так и действием, которое отнимет силы, финансы и драгоценное время. О чем нужно помнить, чтобы добиться положительных результатов? Рассмотрим подробнее.

Для чего выступать на конференциях

Для юриста необходимость выступления на конференциях может быть обусловлена следующими аспектами.

Развитие личного бренда. Как следствие — рост аудитории и возможностей для карьерного роста.

Трансляция личных идей, опытов, навыка. Это наиболее важный момент для юриста, который стоит рассматривать, как возможность продемонстрировать личностные и деловые качества.

Преодоление психологического барьера. Для многих выступление перед аудиторией — барьер, преодолеть который сложно. Переступив через выстроенные границы, можно смело добавить выступление на сцене в копилку достижений.

Рост продаж. Даже если вы не предлагаете напрямую свои услуги, ваше выступление поможет вам доказать свою экспертность в сфере юриспруденции и привлечь потенциальных клиентов.

Выбор мероприятий

При выборе мероприятия для выступления важно отталкиваться от некоторых аспектов, в противном случае есть риск потратить деньги впустую. В числе наиболее важных моментов.

Важно внимательно изучить отзывы об организаторах мероприятия. Если есть возможность — стоит прислушаться к мнению коллег.

Следите за датами мероприятий. Для участия в некоторых конференциях, ивентах и других мероприятиях записываться необходимо заранее. Особенно актуально это в том случае, если вы не относитесь к признанным гуру мира юриспруденции.

Для поиска информации можно воспользоваться нишевыми сообществами, поисковыми системами, хэштегами. Если вы живете в крупном городе, стоит следить за городскими афишами и объявлениями.

Как стать спикером конференции

Чтобы стать спикером конференции, важно!

Подготовьте примеры своих выступлений в формате видеозаписи. Организаторам любого мероприятия важно оценить ваши качества в качестве как юриста, так и спикера.

Расскажите о себе при помощи презентации. Важно рассказать о себе как можно подробнее, перечислить заслуги, продемонстрировать опыт работы в юриспруденции. Если вы начинающий юрист и вам нечего рассказать о себе, подготовку презентации отложите до лучших времен.

Будьте готовы доработать выбранную вами тему в соответствии с пожеланиями организатора.

Большинство организаторов отдают предпочтение юристам, которые выступают уверенно и профессионально. Чтобы обрести эти качества, стоит пройти специальные курсы или изучить литературу.

Перед выступлением стоит ознакомиться с целевой аудиторией конференции. Даже если вам кажется, что тематика полностью ваша, изучите вопрос более внимательно, в противном случае вы будете выглядеть не в лучшем свете, даже в том случае, если ваш профессиональный опыт, как юриста, неоспорим.

От каких ивентов лучше отказаться

При подборе мероприятий важно обратить внимание на моменты, которые должны вас насторожить.

Вам предлагают внести плату за мероприятие, но не спешат вводить в курс дела: вы не знаете, кто организатор, не знакомы с целевой аудиторией, не знаете нюансов ивента. В этой ситуации лучше корректно отказаться от участия в мероприятии, в противном случае риск лишиться финансов весьма велик.

Недобросовестное отношение организатора и персонала. Если организаторы не желают отвечать на ваши вопросы, если перебрасывают от одного специалиста к другому — стоит забыть об этом мероприятии и найти для себя что-то более подходящее.

Отзывы о мероприятиях, проведенных этим организатором ранее, оставляют желать лучшего. Если отзывов нет вовсе, особенно на фоне отсутствия информации об организаторе, нужно взвесить «за» и «против», принимая окончательное решение.

Советы начинающим юристам-спикерам

Итак, если вы решили добиться узнаваемости и признания в мире юриспруденции посредством выступлений на ивентах и конференциях, обратите внимание на важные моменты.

Собирайте и размещайте на своих страницах отзывы о своих выступлениях.

Не скупитесь на благодарность организаторам мероприятия.

Собирайте информацию для подготовки личной презентации.

Не забывайте об основной работе. Любые мероприятия для вас — способ добиться признания в сфере юриспруденции. Но если вы будете уделять им слишком много времени, есть вероятность утраты профессиональных навыков. Три - пять конференций за год — вполне приемлемая цифра.

Принимайте приглашение выступить бесплатно или с вашей оплатой за участие, в том случае, если участие в мероприятии может пополнить ваше портфолио. Не стоит искать ивенты, где платить будут вам, если вы — пока никому не известный специалист.

Итак, становление юриста в качестве спикера - вполне реальная задача. Чтобы реализовать свои цели, используйте приведенные выше советы. И не забывайте, что можно одновременно быть и отличным юристом, и прекрасным спикером.

Автор: Ольга Кондакова, юридический маркетолог, экс-директор по маркетингу одной из крупнейших юридических компаний, соавтор «Малой энциклопедии современного маркетинга», книги «Личный бренд. Создатели и владельцы», эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

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