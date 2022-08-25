Как юристам и адвокатам общаться с трудными клиентами в соцсетях

Почему люди обращаются к юристам или в юридическую компанию и используют мессенджеры? В большинстве случаев, у человека возникает потребность, которую он полагает возможным удовлетворить с вашей помощью. Например, это может быть желание заказать составление искового заявления.

Даже если он не намерен совершать покупку, у него может возникнуть вопрос, на который вы способны ответить, разрешив его сомнения или беспокойства. Часто клиент, пусть и неосознанно, понимает, что нуждается в вашей поддержке. Такие клиенты вежливы и четко знают, что хотят. Если возникают сомнения, они открыты для обсуждения и готовы совместно выбрать наилучший вариант.

Ситуация усложняется, когда клиент приходит с внутренними претензиями, заранее настроенный негативно из-за предыдущего неудачного опыта взаимодействия с другими юристами. Общение с таким клиентом становится сложным.

Взаимодействие с клиентом всегда затрудняется, если в общении присутствует эмоциональное напряжение, независимо от его причин. Важно осознавать возможные последствия таких ситуаций.