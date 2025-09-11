7 секретов оформления юридических статей, которые дочитывают до конца

Чтобы написать юридическую статью, которую прочитают до конца, используйте эти 7 правил.
1. Придумайте цепляющий заголовок
Заголовок определяет, откроет ли вообще пользователь вашу статью. Для юридической тематики особенно важны конкретика и демонстрация практической ценности.
Вместо общего заголовка "Особенности договоров аренды" лучше использовать "5 критических ошибок в договорах аренды, которые приводят к судебным спорам".
Слабый вариант: "Обзор изменений в законодательстве"
Удачный вариант: "Как новые поправки в ГК РФ повлияют на ваши договоры: разбор от юриста-практика"
Важно соответствовать ожиданиям: если заголовок обещает 7 способов решения проблемы, в тексте должно быть представлено все семь.
2. Сформируйте четкую структуру
Логичная структура помогает читателю легко ориентироваться в материале. Для сложных юридических тем это особенно актуально.
Используйте подзаголовки разных уровней (H2, H3) для визуального разделения контента
Короткие абзацы до 4-5 строк улучшают восприятие на мобильных устройствах. Списки и перечисления применяйте для выделения ключевых моментов, но избегайте избыточного использования маркеров.
3. Добавляйте информационные врезки и цитаты
Читатели часто просматривают статьи бегло, поэтому важные мысли стоит выделять в отдельные блоки.
Для юридических статей можно использовать:
Цитаты из нормативных актов с комментариями
Выводы из судебной практики
Практические рекомендации в рамке
Пример: "Важно: несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора будет основанием для возвращения искового заявления"
4. Делайте перелинковку
Внутренние ссылки на другие статьи сайта помогают углубиться в тему и улучшают поведенческие факторы.
Вместо шаблонных фраз "подробнее здесь" интегрируйте ссылки естественным образом, например: "Как мы рассказывали в нашем обзоре судебной практики по налоговым спорам, данный подход находит поддержку в арбитражных судах".
5. Приводите примеры и добавляйте визуальные элементы
Конкретные примеры делают юридические материалы более понятными и применимыми на практике.
Вместо абстрактных советов приводите:
Примеры из судебной практики
Образцы формулировок для договоров
Сравнительные таблицы законодательных изменений
Схемы юридических процедур
Для статей о судебных процессах добавьте скриншоты из систем электронного правосудия с пояснениями.
6. Адаптируйте статью под мобильные устройства
Более 60% пользователей читают статьи с мобильных устройств. Это важно, поскольку многие читатели часто изучают информацию в дороге, в перерыве между работой.
Оптимизируйте текст через:
Короткие абзацы (3-4 предложения)
Простые предложения без сложных юридических конструкций
Частые подзаголовки через каждые 2-3 абзаца
Специальные мобильные форматы: карточки с краткими выводами, интерактивные элементы
7. Не забывайте про заключение
Заключение должно подводить итог и предлагать дальнейшие действия.
Для юридических статей эффективно:
Резюмировать ключевые выводы
Давать четкие практические рекомендации
Предлагать дополнительные материалы для изучения
Призывать к обсуждению в комментариях
Предлагать обратиться за юридической помощью
Пример: "Если вы столкнулись с похожей ситуацией, обратитесь к нашим юристам для получения первичной консультации".
В заключение
Чтобы усовершенствовать навыки оформления контента юриста, анализируйте успешные материалы коллег, отмечайте приемы, которые вызывают интерес и желание поделиться контентом. Постепенное внедрение этих принципов позволит значительно повысить эффективность ваших публикаций.
Автор
Ольга Кондакова
Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
