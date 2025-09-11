ЦОК КПП Аналитик 11.09 Мобильная
Ольга Кондакова
Маркетинг

7 секретов оформления юридических статей, которые дочитывают до конца

Текстовый контент служит важным инструментом продвижения юридических услуг. Но проблема заключается в том, что многие материалы не достигают своей цели из-за неправильного оформления. Разница между статьями, которые дочитывают до конца и теми, что сразу закрывают, часто заключается не в качестве содержания, а в том, насколько грамотно они представлены.

Чтобы написать юридическую статью, которую прочитают до конца, используйте эти 7 правил. 

1. Придумайте цепляющий заголовок

Заголовок определяет, откроет ли вообще пользователь вашу статью. Для юридической тематики особенно важны конкретика и демонстрация практической ценности.

Вместо общего заголовка "Особенности договоров аренды" лучше использовать "5 критических ошибок в договорах аренды, которые приводят к судебным спорам".

Слабый вариант: "Обзор изменений в законодательстве"

Удачный вариант: "Как новые поправки в ГК РФ повлияют на ваши договоры: разбор от юриста-практика"

Важно соответствовать ожиданиям: если заголовок обещает 7 способов решения проблемы, в тексте должно быть представлено все семь.

2. Сформируйте четкую структуру

Логичная структура помогает читателю легко ориентироваться в материале. Для сложных юридических тем это особенно актуально.

Используйте подзаголовки разных уровней (H2, H3) для визуального разделения контента 

Короткие абзацы до 4-5 строк улучшают восприятие на мобильных устройствах. Списки и перечисления применяйте для выделения ключевых моментов, но избегайте избыточного использования маркеров.

3. Добавляйте информационные врезки и цитаты

Читатели часто просматривают статьи бегло, поэтому важные мысли стоит выделять в отдельные блоки.

Для юридических статей можно использовать:

  • Цитаты из нормативных актов с комментариями

  • Выводы из судебной практики

  • Практические рекомендации в рамке

Пример: "Важно: несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора будет основанием для возвращения искового заявления"

4. Делайте перелинковку

Внутренние ссылки на другие статьи сайта помогают углубиться в тему и улучшают поведенческие факторы.

Вместо шаблонных фраз "подробнее здесь" интегрируйте ссылки естественным образом, например: "Как мы рассказывали в нашем обзоре судебной практики по налоговым спорам, данный подход находит поддержку в арбитражных судах".

5. Приводите примеры и добавляйте визуальные элементы

Конкретные примеры делают юридические материалы более понятными и применимыми на практике.

Вместо абстрактных советов приводите:

  • Примеры из судебной практики

  • Образцы формулировок для договоров

  • Сравнительные таблицы законодательных изменений

  • Схемы юридических процедур

Для статей о судебных процессах добавьте скриншоты из систем электронного правосудия с пояснениями.

6. Адаптируйте статью под мобильные устройства

Более 60% пользователей читают статьи с мобильных устройств. Это важно, поскольку многие читатели часто изучают информацию в дороге, в перерыве между работой.

Оптимизируйте текст через:

  • Короткие абзацы (3-4 предложения)

  • Простые предложения без сложных юридических конструкций

  • Частые подзаголовки через каждые 2-3 абзаца

  • Специальные мобильные форматы: карточки с краткими выводами, интерактивные элементы

7. Не забывайте про заключение 

Заключение должно подводить итог и предлагать дальнейшие действия.

Для юридических статей эффективно:

  • Резюмировать ключевые выводы

  • Давать четкие практические рекомендации

  • Предлагать дополнительные материалы для изучения

  • Призывать к обсуждению в комментариях

  • Предлагать обратиться за юридической помощью

Пример: "Если вы столкнулись с похожей ситуацией, обратитесь к нашим юристам для получения первичной консультации".

В заключение 

Чтобы усовершенствовать навыки оформления контента юриста,  анализируйте успешные материалы коллег, отмечайте приемы, которые вызывают интерес и желание поделиться контентом. Постепенное внедрение этих принципов позволит значительно повысить эффективность ваших публикаций.

Автор 

Ольга Кондакова 

Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга "КондМар", автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам

Telegram-канал

Информации об авторе

Ольга Кондакова

Ольга Кондакова

маркетолог в КондМар

11 подписчиков122 поста

