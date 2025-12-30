Тренды продвижения юридических услуг в 2026 году

Диджитал-присутствие — базовая необходимость

Соцсети перестали быть опцией для “продвинутых”. И в 2026 году не присутствовать в соцсетях юристам уже нельзя. Потенциальные клиенты не ищут специалиста напрямую в соцсетях, но чаще всего заходят в блог эксперта, оценивают и решают, стоит ли с ним сотрудничать.

Телеграм продолжит лидировать по популярности среди юристов: там можно публиковать текстовый контент, в том числе разборы судебной практики, отвечать на вопросы подписчиков — форматы, которые любят юристы.

ВКонтакте по-прежнему будет хорош для локального продвижения, если специалист работает в регионах. YouTube, несмотря на ограничение, подойдёт тем, кто готов вкладываться в видеоконтент — там до сих пор низкая конкуренция среди юристов.

ТенЧат — молодой, активно растущий канал для экспертного контента. Дзен подходит для длинных статей (лонгридов) и под SEO-трафик. Клерк выбирайте для публикации кейсов и разборов юридических ситуаций. На Закон.ру и Гарант размещайте экспертные материалы, официальные разъяснения и комментарии к законам.

Поколение Z и миллениалы составляют основную долю экономически активного населения. Эти люди привыкли решать все вопросы через интернет, и для них отсутствие специалиста в соцсетях равносильно тому, что юриста нет вообще или он отстал от времени. Юрист без соцсетей рискует просто не попасть в поле зрения потенциальных клиентов.